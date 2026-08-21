Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этди

·7·Спорт
Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этди
Қисқача

Жонатан Девид инглизларнинг Халл Сити клубидан тушган таклифни рад этди, аммо у ҳозирча Ювентус бош мураббийининг режаларига кирмаяпти. Ювентус янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун аввал амалдаги ўйинчиларни сотиши ва маошлар бюджетини бўшатиши керак. Артур билан шартномани ўзаро келишув асосида бекор қилиш жараёни якунланиш арафасида, бироқ шундан кейин ҳам клуб яна бир ярим ҳимоячини сотиши лозим.

Туриннинг Ювентус клуби қишки трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун олдин жамоа футболчиларини сотиши ва маошлар бюджетини бўшатиши шарт. GOAL.com хабар беришича, клубнинг трансфер сиёсати ҳозирча амалдаги ўйинчиларни сотиш жараёни секин кечаётгани сабабли қийин аҳволда қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Туттоспорт нашрининг ёзишича, канадалик ҳужумчи Жонатан Девид инглизларнинг Халл Сити клубидан тушган таклифга рад жавобини берди. Футболчи ҳозирча «кекса синьора» бош мураббийининг режаларига кирмаётган бўлса-да, уни бошқа жамоага трансфер қилиш борасида аниқ йўналишлар кўринмаяпти ва у айни пайтда ноаниқлик ҳолатида қолмоқда.

Марказдаги муаммолар ва Артур тақдири

Жамоа ярим ҳимоя чизиғида ҳам шунга ўхшаш кадрлар муаммоси юзага келган. Клуб янги футболчиларни жалб этиш учун аввало шу чизиғдаги камида икки нафар ўйинчидан қутулиши талаб этилади. Ҳозирда Артур билан шартномани ўзаро келишувга кўра бекор қилиш ишлари жадал кетмоқда ва фақат сўнгги деталлар ҳал этилиши қолган.

Артур кетганидан кейин ҳам Ювентус яна бир ярим ҳимоячини сотиши шарт бўлади. Фабио Миретти хизматига қизиқишлар сақланиб қолаётган бўлса-да, туринликларнинг 10 миллиондан 15 миллион еврогача бўлган трансфер нархи харидорларни бироз чўчитмоқда.

Копмейнерс ва ижара вариантлари

Таркибдаги вазият Теун Копмейнерс масаласида янада мураккаброқ тус олган. Нидерландиялик футболчининг клуб балансидаги қиймати 30 миллион евро атрофида баҳоланмоқда ва ҳозирча ҳеч бир жамоа шунча маблағни сарфлашга тайёр эмас. Шу боис вазиятни ижобий томонга ўзгартириш учун ижара битимларига мурожаат қилиш эҳтимоли ортиб бормоқда.

Трансфер ойнасининг якуний палласи яқинлашгани сари вақтинчалик келишувлар орқали муаммоли вазиятларни ҳал этиш имкониятлари кенгаймоқда. Бу усул айниқса сўнгги мавсумлардаги омадсиз ўйинларидан кейин тўлақонли трансфер асосида сотиб юбориш қийин бўлган футболчилар учун энг мақбул ечимга айланмоқда.

ЮвентусЖонатан ДевидТрансферларА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиЛионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиБугун, 11:54Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиКристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиБугун, 11:31Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиЛа Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиБугун, 11:19Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиБугун, 10:11«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилдиБугун, 10:07Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиБугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)