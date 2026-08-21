Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этди
Жонатан Девид инглизларнинг Халл Сити клубидан тушган таклифни рад этди, аммо у ҳозирча Ювентус бош мураббийининг режаларига кирмаяпти. Ювентус янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун аввал амалдаги ўйинчиларни сотиши ва маошлар бюджетини бўшатиши керак. Артур билан шартномани ўзаро келишув асосида бекор қилиш жараёни якунланиш арафасида, бироқ шундан кейин ҳам клуб яна бир ярим ҳимоячини сотиши лозим.
Туриннинг Ювентус клуби қишки трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун олдин жамоа футболчиларини сотиши ва маошлар бюджетини бўшатиши шарт. GOAL.com хабар беришича, клубнинг трансфер сиёсати ҳозирча амалдаги ўйинчиларни сотиш жараёни секин кечаётгани сабабли қийин аҳволда қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Туттоспорт нашрининг ёзишича, канадалик ҳужумчи Жонатан Девид инглизларнинг Халл Сити клубидан тушган таклифга рад жавобини берди. Футболчи ҳозирча «кекса синьора» бош мураббийининг режаларига кирмаётган бўлса-да, уни бошқа жамоага трансфер қилиш борасида аниқ йўналишлар кўринмаяпти ва у айни пайтда ноаниқлик ҳолатида қолмоқда.
Марказдаги муаммолар ва Артур тақдириЖамоа ярим ҳимоя чизиғида ҳам шунга ўхшаш кадрлар муаммоси юзага келган. Клуб янги футболчиларни жалб этиш учун аввало шу чизиғдаги камида икки нафар ўйинчидан қутулиши талаб этилади. Ҳозирда Артур билан шартномани ўзаро келишувга кўра бекор қилиш ишлари жадал кетмоқда ва фақат сўнгги деталлар ҳал этилиши қолган.
Артур кетганидан кейин ҳам Ювентус яна бир ярим ҳимоячини сотиши шарт бўлади. Фабио Миретти хизматига қизиқишлар сақланиб қолаётган бўлса-да, туринликларнинг 10 миллиондан 15 миллион еврогача бўлган трансфер нархи харидорларни бироз чўчитмоқда.
Копмейнерс ва ижара вариантлариТаркибдаги вазият Теун Копмейнерс масаласида янада мураккаброқ тус олган. Нидерландиялик футболчининг клуб балансидаги қиймати 30 миллион евро атрофида баҳоланмоқда ва ҳозирча ҳеч бир жамоа шунча маблағни сарфлашга тайёр эмас. Шу боис вазиятни ижобий томонга ўзгартириш учун ижара битимларига мурожаат қилиш эҳтимоли ортиб бормоқда.
Трансфер ойнасининг якуний палласи яқинлашгани сари вақтинчалик келишувлар орқали муаммоли вазиятларни ҳал этиш имкониятлари кенгаймоқда. Бу усул айниқса сўнгги мавсумлардаги омадсиз ўйинларидан кейин тўлақонли трансфер асосида сотиб юбориш қийин бўлган футболчилар учун энг мақбул ечимга айланмоқда.
…