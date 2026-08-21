Xiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этди
Xiaomi бренди ўзининг хавфсизлик воситалари туркумини кенгайтириб, замонавий технологияларни ўзида мужассам этган Смарт Доор Локк 5C ақлли эшик қулфини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма минималистик услубда ясалган яхлит панел кўринишида ишлаб чиқарилган бўлиб, харидорларга ҳамёнбоп нархда таклиф этилмоқда ва 659 юанга баҳоланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли қулф фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида бир йўла тўққиз хил очиш усулини қўллаб-қувватлайди. Қурилма замонавий уй хўжаликларида хавфсизлик ва тезкорликни таъминлаш учун мўлжалланган.
Қулфлаш ва очиш имкониятлариСмарт Доор Локк 5C модели қуйидаги очиш усулларини ўз ичига олади:
- Бармоқ изи орқали таниш
- Ўрнатилган қатъий парол
- Анъанавий механик калит
- Mi Home иловаси орқали Bluetooth ёрдамида очиш
- Вақтинчалик ёки бир марталик пароллар
Хавфсизлик ва энергия тежамкорлигиҚулфнинг ҳимоя функциялари қаторига босиш орқали бармоқ изини аниқлаш, К синфидаги қулф цилиндри ҳамда ички томондан алоҳида механик тутқич-тилча киритилган. Бу эса уй эгасининг хавфсизлигини янада оширади.
Ускуна тўртта ишқорий (шелоч) батарея ёрдамида ишлайди ва улар тахминан бир йил давомида хизмат қилиши кутилмоқда. Батарея қуввати тугаганда фавқулодда ишга тушириш ҳамда USB-C порти орқали ташқи қувват манбаига улаш имконияти кўзда тутилган.
…