Xiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этди

Xiaomi бренди ўзининг хавфсизлик воситалари туркумини кенгайтириб, замонавий технологияларни ўзида мужассам этган Смарт Доор Локк 5C ақлли эшик қулфини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма минималистик услубда ясалган яхлит панел кўринишида ишлаб чиқарилган бўлиб, харидорларга ҳамёнбоп нархда таклиф этилмоқда ва 659 юанга баҳоланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли қулф фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида бир йўла тўққиз хил очиш усулини қўллаб-қувватлайди. Қурилма замонавий уй хўжаликларида хавфсизлик ва тезкорликни таъминлаш учун мўлжалланган.

Қулфлаш ва очиш имкониятлари

Смарт Доор Локк 5C модели қуйидаги очиш усулларини ўз ичига олади:

  • Бармоқ изи орқали таниш
  • Ўрнатилган қатъий парол
  • Анъанавий механик калит
  • Mi Home иловаси орқали Bluetooth ёрдамида очиш
  • Вақтинчалик ёки бир марталик пароллар
Қурилмага сунъий интеллект алгоритмлари билан жиҳозланган яримўтказгичли бармоқ изи сканери ўрнатилган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бармоқ изини таниш тезлиги атиги 0,5 сонияни ташкил этиб, аниқлик даражаси 99,29 фоизга етади.

Хавфсизлик ва энергия тежамкорлиги

Қулфнинг ҳимоя функциялари қаторига босиш орқали бармоқ изини аниқлаш, К синфидаги қулф цилиндри ҳамда ички томондан алоҳида механик тутқич-тилча киритилган. Бу эса уй эгасининг хавфсизлигини янада оширади.

Ускуна тўртта ишқорий (шелоч) батарея ёрдамида ишлайди ва улар тахминан бир йил давомида хизмат қилиши кутилмоқда. Батарея қуввати тугаганда фавқулодда ишга тушириш ҳамда USB-C порти орқали ташқи қувват манбаига улаш имконияти кўзда тутилган.

Ақлли уй экотизимига интеграция

Қурилмани Bluetooth Mesh қурилмаларига улаш орқали масофадан туриб барча воқеалар ва хавфсизлик сигналлари ҳақида хабардор бўлиб туриш мумкин. Шунингдек, у Xiaomi Сурге Смарт Коннект технологиясини қўллаб-қувватлагани боис, уни бошқа ақлли уй экотизими қурилмалари билан осонликча бирлаштириш имконияти мавжуд.

XiaomiСмарт Доор Локк 5CАқлли қулфТехнологияларХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиРоссия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиБугун, 12:24SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаSpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаБугун, 11:51Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиRedmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиБугун, 11:29АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинАҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинБугун, 10:51Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиSony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиБугун, 10:23Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди