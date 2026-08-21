Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикри
Стив Макманаман Ламин Ямал ҳозирча Ян Диомандедан анча юқори даражада ўйин намойиш этаётганини айтди. «Барселона» тарбияланувчиси 2023-йилда 15 ёшида фаолиятини бошлаб, ички чемпионат унвонлари, «Голден Бой» мукофоти, Европа чемпионати ва Жаҳон кубоги ғолиблигини қўлга киритган. «Реал Мадрид» РБ Леипзигдан 140 миллион еврога сотиб олган Ян Диоманде эса Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем билан бирга ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Испания Ла Лигасида ёш юлдузлар ўртасидаги рақобат ва ўхшашликлар мавзуси доимий равишда футбол жамоатчилиги эътиборида бўлиб келмоқда. «Реал Мадрид» жамоасининг йирик 140 миллион евролик трансфери бўлган Ян Диоманде ва «Барселона» клубининг иқтидорли тарбияланувчиси Ламин Ямал ўртасидаги муқаррар таққослашлар футбол оламида қизғин муҳокамаларни келтириб чиқармоқда. Ушбу икки иқтидорли ўсмир 2026–2027-йилги мавсумда «Классико» қарама-қаршилигининг турли қутбларида ҳаракат қилиб, Испания чемпионатининг асосий безагига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, «Реал Мадрид»нинг собиқ футболчиси Стив Макманаман ESPN орқали берган интервюсида Ян Диоманде ва Ламин Ямал имкониятларини баҳолаб, ҳозирги кунда каталонияликлар вакили устунроқ эканини очиқ тан олган. Унинг таъкидлашича, Ламин Ямал айни пайтда Ян Диомандега қараганда анча юқори даражада ўйин намойиш этмоқда.
Ламин Ямалнинг мисли кўрилмаган юксалиши«Барселона» ҳужумчиси Ламин Ямал 2023-йилда 15 ёшида бошлаган рекорд даражадаги парвози эвазига Ла Лиганинг чинакам юлдузига айланди. Испания терма жамоаси аъзоси ўтган давр мобайнида ички чемпионат унвонлари, «Голден Бой» мукофоти, Европа чемпионати ва Жаҳон кубоги ғолиблигини қўлга киритишга улгурди.
Каталония клуби сафида ўтган мавсумда жароҳатларга қарамай 24 та гол киритган ва кўплаб голли узатмаларни амалга оширган Ямал Лионель Месси билан солиштирила бошланди. Унинг ўйин даражаси ва доимийлиги футбол мутахассислари, жумладан, Стив Макманаман томонидан ҳам алоҳида эътироф этилмоқда.
Диоманденинг «Реал Мадрид»даги машаққатли синовиЎз навбатида, «Реал Мадрид» ҳам келажакка катта умид боғлаб, РБ Леипзиг клубидан ивуарлик ёш вингер Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олди. Қироллик клуби мазкур трансфер учун салмоқли маблағ сарфлади ва футболчи Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ҳамда Жуд Беллингем каби юлдузлар билан бир қаторда ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Ёш жиҳатидан Ламин Ямалдан саккиз ой катта бўлган Диоманде ҳам худди шундай юқори иқтидор эгаси ҳисобланади. Бироқ унинг «Сантиаго Бернабеу»даги ҳаракатлари худди Каталониядаги каби кучли микроскоп остида кузатилади ва босимдан қочиб қутулиб бўлмайди.
Макманаман маслаҳати ва келажакдаги рақобатСтив Макманаман ушбу таққослашлар ва босимни ижобий қабул қилиш лозимлигини таъкидлаб ўтди: «Ламин айни пайтда ундан анча устун. Мен уни 20 йилдан сал камроқ вақт олдин Леганесда ўйнаганини кўрганман, унинг қандай қилиб бу даражага етиб келганига ишониш қийин». Собиқ футболчининг фикрича, замонавий футболда бундай катта нархлар ва қиёслашлар одатий ҳолга айланган.
Макманаман Ямал жуда ёш бўлишига қарамай улкан ютуқларга эришганини ва улкан тажрибага эга эканини эслатди. Шу боисдан Ян Диоманде айнан Ламин Ямалнинг барқарорлиги ва ютуқларини ўзига намуна қилиб олиши ҳамда бу рақобатни ижобий қабул қилиши зарур.
…