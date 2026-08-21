Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикри

·3·Спорт
Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикри
Қисқача

Стив Макманаман Ламин Ямал ҳозирча Ян Диомандедан анча юқори даражада ўйин намойиш этаётганини айтди. «Барселона» тарбияланувчиси 2023-йилда 15 ёшида фаолиятини бошлаб, ички чемпионат унвонлари, «Голден Бой» мукофоти, Европа чемпионати ва Жаҳон кубоги ғолиблигини қўлга киритган. «Реал Мадрид» РБ Леипзигдан 140 миллион еврога сотиб олган Ян Диоманде эса Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем билан бирга ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Испания Ла Лигасида ёш юлдузлар ўртасидаги рақобат ва ўхшашликлар мавзуси доимий равишда футбол жамоатчилиги эътиборида бўлиб келмоқда. «Реал Мадрид» жамоасининг йирик 140 миллион евролик трансфери бўлган Ян Диоманде ва «Барселона» клубининг иқтидорли тарбияланувчиси Ламин Ямал ўртасидаги муқаррар таққослашлар футбол оламида қизғин муҳокамаларни келтириб чиқармоқда. Ушбу икки иқтидорли ўсмир 2026–2027-йилги мавсумда «Классико» қарама-қаршилигининг турли қутбларида ҳаракат қилиб, Испания чемпионатининг асосий безагига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, «Реал Мадрид»нинг собиқ футболчиси Стив Макманаман ESPN орқали берган интервюсида Ян Диоманде ва Ламин Ямал имкониятларини баҳолаб, ҳозирги кунда каталонияликлар вакили устунроқ эканини очиқ тан олган. Унинг таъкидлашича, Ламин Ямал айни пайтда Ян Диомандега қараганда анча юқори даражада ўйин намойиш этмоқда.

Ламин Ямалнинг мисли кўрилмаган юксалиши

«Барселона» ҳужумчиси Ламин Ямал 2023-йилда 15 ёшида бошлаган рекорд даражадаги парвози эвазига Ла Лиганинг чинакам юлдузига айланди. Испания терма жамоаси аъзоси ўтган давр мобайнида ички чемпионат унвонлари, «Голден Бой» мукофоти, Европа чемпионати ва Жаҳон кубоги ғолиблигини қўлга киритишга улгурди.

Каталония клуби сафида ўтган мавсумда жароҳатларга қарамай 24 та гол киритган ва кўплаб голли узатмаларни амалга оширган Ямал Лионель Месси билан солиштирила бошланди. Унинг ўйин даражаси ва доимийлиги футбол мутахассислари, жумладан, Стив Макманаман томонидан ҳам алоҳида эътироф этилмоқда.

Диоманденинг «Реал Мадрид»даги машаққатли синови

Ўз навбатида, «Реал Мадрид» ҳам келажакка катта умид боғлаб, РБ Леипзиг клубидан ивуарлик ёш вингер Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олди. Қироллик клуби мазкур трансфер учун салмоқли маблағ сарфлади ва футболчи Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ҳамда Жуд Беллингем каби юлдузлар билан бир қаторда ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Ёш жиҳатидан Ламин Ямалдан саккиз ой катта бўлган Диоманде ҳам худди шундай юқори иқтидор эгаси ҳисобланади. Бироқ унинг «Сантиаго Бернабеу»даги ҳаракатлари худди Каталониядаги каби кучли микроскоп остида кузатилади ва босимдан қочиб қутулиб бўлмайди.

Макманаман маслаҳати ва келажакдаги рақобат

Стив Макманаман ушбу таққослашлар ва босимни ижобий қабул қилиш лозимлигини таъкидлаб ўтди: «Ламин айни пайтда ундан анча устун. Мен уни 20 йилдан сал камроқ вақт олдин Леганесда ўйнаганини кўрганман, унинг қандай қилиб бу даражага етиб келганига ишониш қийин». Собиқ футболчининг фикрича, замонавий футболда бундай катта нархлар ва қиёслашлар одатий ҳолга айланган.

Макманаман Ямал жуда ёш бўлишига қарамай улкан ютуқларга эришганини ва улкан тажрибага эга эканини эслатди. Шу боисдан Ян Диоманде айнан Ламин Ямалнинг барқарорлиги ва ютуқларини ўзига намуна қилиб олиши ҳамда бу рақобатни ижобий қабул қилиши зарур.

Ян ДиомандеЛамин ЯмалРеал МадридБарселонаЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаЛаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаБугун, 12:10Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиЮвентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиБугун, 11:58Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиЛионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиБугун, 11:54Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиКристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиБугун, 11:31Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиЛа Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиБугун, 11:19Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиБугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)