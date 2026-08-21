Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Замонавий электромобил аккумуляторлари кўпинча автомобилнинг бутун умри давомида хизмат қилади ва 200 000 чақиримдан кейин ҳам дастлабки сиғимининг камида 70 фоизини сақлаб қолади. Гатвик аеропортида такси сифатида фойдаланилган Tesla Модел С автомобиллари уч йил ичида 300 000 чақиримдан зиёд масофани босиб ўтганидан кейин ҳам аккумулятор саломатлиги камида 82 фоиз бўлиб қолган.
Замонавий электромобиллар ҳаётимизга жадал кириб бораётганига қарамай, аксарият автоҳаваскорларни битта асосий савол қийнайди: машина аккумулятори аслида қанча муддатга етади? Кўпчилик смартфон ёки ноутбуклар мисолида вақт ўтиши билан қувватини йўқотувчи батареялар ҳақидаги қўрқинчли миш-мишлардан хавотирда. ixbt.com маълумотига кўра, батареяни алмаштириш нархи машинанинг ўз қийматидан ҳам қимматроққа тушиши мумкин деган қўрқувлар мутлақо асоссиз эмас, чунки технология нархи қиммат туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аккумуляторлар борасидаги хавотирлар асосан кундалик гаджетларимиз — телефонлар ва планшетларнинг тез эскириш тажрибасидан келиб чиқади. Кичик қурилмаларда батарея қисқа муддатда қувват сақлаш хусусиятини йўқотиб, тез-тез қувватлашни талаб қилади ёки бутунлай ишдан чиқади. Худди шундай ҳолат электромобилларда ҳам такрорланишидан чўчиган фойдаланувчилар қимматбаҳо таъмирлаш харажатларидан қўрқишади. Бироқ, автомобилсозлик саноатидаги технологиялар кичик маиший техникникадан тубдан фарқ қилади ва бутунлай бошқа стандартларга эга.
Аккумуляторларнинг реал чидамлилиги ва амалдаги синовларАмалиёт шуни кўрсатмоқдаки, электромобил батареялари кўпинча автомобилнинг ўз умри билан тенг равишда хизмат қилади. Кўплаб таҳлиллар ва тўпланган маълумотларга таянилса, замонавий электромобиллар батареялари ҳатто 200 000 чақирим масофани босиб ўтгандан кейин ҳам ўзининг дастлабки сиғимининг камида 70 фоизини сақлаб қолади. Бу эса оддий ички ёнув двигателли ёки электр машиналарнинг аксарияти етиб борамайдиган жуда катта масофадир.
Мисол тариқасида, Гатвик аэропортида такси сифатида фойдаланилган бир нечта Tesla Модел С автомобиллари уч йил ичида 300 000 чақиримдан зиёд масофани босиб ўтганини кўрсатиш мумкин. Ушбу оғир шароитдаги эксплуатациядан сўнг ҳам барча машиналарнинг аккумулятор саломатлиги камида 82 фоизни ташкил этгани сақланиб қолган. Бу эса технологиянинг кутилганидан анча чидамли эканини амалда тасдиқлайди.
Батарея эскиришининг олдини олиш йўллариТабиийки, ҳар қандай аккумулятор вақт ўтиши ва фойдаланиш жараёнида муқаррар равишда эскиради, бу эса ўз навбатида юриш масофасининг қисқаришига олиб келади. Шунга қарамай, батареянинг умрини узайтириш ва унинг самарадорлигини сақлаб қолиш учун бир нечта фойдали стратегиялар мавжуд. Ҳайдовчилар тўғри қувватлаш одатларига амал қилишса, машина қувват манбаи кўпчилик кутгандан ҳам узоқроқ хизмат қилади.
Европа давлатларида эса батарея қуввати тугаган электромобилларни атиги бир неча дақиқада тўлиқ зарядланганга алмаштириб берувчи махсус станциялар пайдо бўла бошлади. Бу каби инфратузилма ечимлари келгусида аккумулятор қуввати билан боғлиқ барча хавотирларга тўлиқ барҳам бериши кутилмоқда. Умуман олганда, замонавий электромобил аккумуляторлари илгари ўйланганидек тез ишдан чиқмайди ва машинанинг бутун умри давомида ишончли хизмат қилади.
…