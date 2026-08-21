Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?

·2·Авто
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Қисқача

Замонавий электромобил аккумуляторлари кўпинча автомобилнинг бутун умри давомида хизмат қилади ва 200 000 чақиримдан кейин ҳам дастлабки сиғимининг камида 70 фоизини сақлаб қолади. Гатвик аеропортида такси сифатида фойдаланилган Tesla Модел С автомобиллари уч йил ичида 300 000 чақиримдан зиёд масофани босиб ўтганидан кейин ҳам аккумулятор саломатлиги камида 82 фоиз бўлиб қолган.

Замонавий электромобиллар ҳаётимизга жадал кириб бораётганига қарамай, аксарият автоҳаваскорларни битта асосий савол қийнайди: машина аккумулятори аслида қанча муддатга етади? Кўпчилик смартфон ёки ноутбуклар мисолида вақт ўтиши билан қувватини йўқотувчи батареялар ҳақидаги қўрқинчли миш-мишлардан хавотирда. ixbt.com маълумотига кўра, батареяни алмаштириш нархи машинанинг ўз қийматидан ҳам қимматроққа тушиши мумкин деган қўрқувлар мутлақо асоссиз эмас, чунки технология нархи қиммат туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аккумуляторлар борасидаги хавотирлар асосан кундалик гаджетларимиз — телефонлар ва планшетларнинг тез эскириш тажрибасидан келиб чиқади. Кичик қурилмаларда батарея қисқа муддатда қувват сақлаш хусусиятини йўқотиб, тез-тез қувватлашни талаб қилади ёки бутунлай ишдан чиқади. Худди шундай ҳолат электромобилларда ҳам такрорланишидан чўчиган фойдаланувчилар қимматбаҳо таъмирлаш харажатларидан қўрқишади. Бироқ, автомобилсозлик саноатидаги технологиялар кичик маиший техникникадан тубдан фарқ қилади ва бутунлай бошқа стандартларга эга.

Аккумуляторларнинг реал чидамлилиги ва амалдаги синовлар

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, электромобил батареялари кўпинча автомобилнинг ўз умри билан тенг равишда хизмат қилади. Кўплаб таҳлиллар ва тўпланган маълумотларга таянилса, замонавий электромобиллар батареялари ҳатто 200 000 чақирим масофани босиб ўтгандан кейин ҳам ўзининг дастлабки сиғимининг камида 70 фоизини сақлаб қолади. Бу эса оддий ички ёнув двигателли ёки электр машиналарнинг аксарияти етиб борамайдиган жуда катта масофадир.

Мисол тариқасида, Гатвик аэропортида такси сифатида фойдаланилган бир нечта Tesla Модел С автомобиллари уч йил ичида 300 000 чақиримдан зиёд масофани босиб ўтганини кўрсатиш мумкин. Ушбу оғир шароитдаги эксплуатациядан сўнг ҳам барча машиналарнинг аккумулятор саломатлиги камида 82 фоизни ташкил этгани сақланиб қолган. Бу эса технологиянинг кутилганидан анча чидамли эканини амалда тасдиқлайди.

Батарея эскиришининг олдини олиш йўллари

Табиийки, ҳар қандай аккумулятор вақт ўтиши ва фойдаланиш жараёнида муқаррар равишда эскиради, бу эса ўз навбатида юриш масофасининг қисқаришига олиб келади. Шунга қарамай, батареянинг умрини узайтириш ва унинг самарадорлигини сақлаб қолиш учун бир нечта фойдали стратегиялар мавжуд. Ҳайдовчилар тўғри қувватлаш одатларига амал қилишса, машина қувват манбаи кўпчилик кутгандан ҳам узоқроқ хизмат қилади.

Европа давлатларида эса батарея қуввати тугаган электромобилларни атиги бир неча дақиқада тўлиқ зарядланганга алмаштириб берувчи махсус станциялар пайдо бўла бошлади. Бу каби инфратузилма ечимлари келгусида аккумулятор қуввати билан боғлиқ барча хавотирларга тўлиқ барҳам бериши кутилмоқда. Умуман олганда, замонавий электромобил аккумуляторлари илгари ўйланганидек тез ишдан чиқмайди ва машинанинг бутун умри давомида ишончли хизмат қилади.

ЭлектромобилАккумуляторБатареяТехнологияАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаЗамонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаБугун, 10:22Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиMercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиБугун, 09:28Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиGeely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиКеча, 20:29Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаАфрикани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаКеча, 17:23Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаTesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаКеча, 16:26Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиКеча, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди