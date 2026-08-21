Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керак

·0·Спорт
Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керак

Италия футболининг афсонавий мураббийларидан бири Фабио Капелло Италия А сериясидаги жорий мавсумий вазият, етакчи клубларнинг трансфер сиёсати ҳамда чемпионлик пойгаси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. унинг таъкидлашича, ҳозирги кунда ички биринчиликда миланликларга рақобат туғдира оладиган жамоанинг ўзи йўқ. Goal.com хабар беришича, мутахассис гранд клубларнинг Еврокубоклардаги имкониятларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Капеллонинг фикрича, таркибни кучайтириш йўлидаги сўнгги ҳаракатлар «Интер»нинг имкониятларини янада оширган. Хусусан, жамоага қўшилган янги ярим ҳимоячи таркибдаги жисмоний етишмовчилик ва характер масаласини тўлиқ ёпган. Тажрибали мураббийнинг сўзларига кўра, қоғозда ҳамма нарса мукаммал кўринмоқда ва бу трансфер жамоа учун идеал якуний нуқта бўлди, бироқ футболчининг янги жамоага мослашиш жараёнини кутиш лозим.

А сериядаги кучлар нисбати ва таъқибчилар

«Интер» ярим ҳимояси ҳозирда жуда бақувват ва чуқур экани қайд этилди. Зиелински, Сусик ҳамда Станковик каби футболчилар мавсум давомида жамоага катта фойда келтириши кутилмоқда. Капелло «Интер» фақатгина назарий жиҳатдан осон кўринган ўйинларда диққатни йўқотиб қўймаслиги кераклигини, қоғозда уларга рақиб йўқлигини алоҳида таъкидлади.

Таъқибчилар орасида эса ўзгаришларга учрамаган «Рома» жамоаси энг тайёр ҳолатда экани айтилди. «Наполи» ҳам Рим клуби билан бир хил даражада турибди, бироқ Массимилиано Аллегри талабларига жамоанинг қанчалик тез мослашуви муҳим рол ўйнайди. «Ювентус» ҳам аста-секин ўз ишини олиб бормоқда, бошқа томондан «Милан»нинг янги лойиҳаси тўғри йўналишда шаклланмоқда ва уларнинг мавсумдаги натижаси мураббийнинг ғояларни футболчилар онгига қанчалик сингдира олишига боғлиқ.

Европа лигасидаги мақсадлар

Фабио Капеллонинг фикрича, Италиянинг гранд клублари учун халқаро майдонда ҳам жиддий вазифалар турибди. Хусусан, у «Ювентус» ва «Милан» каби жамоалардан Европа лигасида катта натижалар кутаётганини яширмади.

Мутахассиснинг прогнозига кўра, агар қуръа имкон берса, бу икки Италия клубининг ўзаро финал ўйинида тўқнаш келишини ҳам истисно этиб бўлмайди. Шу боисдан ҳам мазкур мусобақа кубоги мазкур жамоалар учун мавсумдаги асосий мақсадга айланиши шарт.

Фабио КапеллоИнтерМиланЮвентусЕвропа лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиТоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиБугун, 13:00Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриЯн Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриБугун, 12:15Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаЛаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаБугун, 12:10Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиЮвентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиБугун, 11:58Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиЛионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиБугун, 11:54Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиКристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиБугун, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)