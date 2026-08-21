Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керак
Италия футболининг афсонавий мураббийларидан бири Фабио Капелло Италия А сериясидаги жорий мавсумий вазият, етакчи клубларнинг трансфер сиёсати ҳамда чемпионлик пойгаси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. унинг таъкидлашича, ҳозирги кунда ички биринчиликда миланликларга рақобат туғдира оладиган жамоанинг ўзи йўқ. Goal.com хабар беришича, мутахассис гранд клубларнинг Еврокубоклардаги имкониятларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Капеллонинг фикрича, таркибни кучайтириш йўлидаги сўнгги ҳаракатлар «Интер»нинг имкониятларини янада оширган. Хусусан, жамоага қўшилган янги ярим ҳимоячи таркибдаги жисмоний етишмовчилик ва характер масаласини тўлиқ ёпган. Тажрибали мураббийнинг сўзларига кўра, қоғозда ҳамма нарса мукаммал кўринмоқда ва бу трансфер жамоа учун идеал якуний нуқта бўлди, бироқ футболчининг янги жамоага мослашиш жараёнини кутиш лозим.
А сериядаги кучлар нисбати ва таъқибчилар«Интер» ярим ҳимояси ҳозирда жуда бақувват ва чуқур экани қайд этилди. Зиелински, Сусик ҳамда Станковик каби футболчилар мавсум давомида жамоага катта фойда келтириши кутилмоқда. Капелло «Интер» фақатгина назарий жиҳатдан осон кўринган ўйинларда диққатни йўқотиб қўймаслиги кераклигини, қоғозда уларга рақиб йўқлигини алоҳида таъкидлади.
Таъқибчилар орасида эса ўзгаришларга учрамаган «Рома» жамоаси энг тайёр ҳолатда экани айтилди. «Наполи» ҳам Рим клуби билан бир хил даражада турибди, бироқ Массимилиано Аллегри талабларига жамоанинг қанчалик тез мослашуви муҳим рол ўйнайди. «Ювентус» ҳам аста-секин ўз ишини олиб бормоқда, бошқа томондан «Милан»нинг янги лойиҳаси тўғри йўналишда шаклланмоқда ва уларнинг мавсумдаги натижаси мураббийнинг ғояларни футболчилар онгига қанчалик сингдира олишига боғлиқ.
Европа лигасидаги мақсадларФабио Капеллонинг фикрича, Италиянинг гранд клублари учун халқаро майдонда ҳам жиддий вазифалар турибди. Хусусан, у «Ювентус» ва «Милан» каби жамоалардан Европа лигасида катта натижалар кутаётганини яширмади.
Мутахассиснинг прогнозига кўра, агар қуръа имкон берса, бу икки Италия клубининг ўзаро финал ўйинида тўқнаш келишини ҳам истисно этиб бўлмайди. Шу боисдан ҳам мазкур мусобақа кубоги мазкур жамоалар учун мавсумдаги асосий мақсадга айланиши шарт.
…