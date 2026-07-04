Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқда

·0·Спорт
Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқда

Италиянинг Рома клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Мейсон Гринвуд трансфери бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига киришмоқда. Римликлар раҳбарияти ўнг қанот ҳужумидаги муаммоларни бартараф этиш учун ушбу футболчини асосий нишон сифатида танлаган ва трансферни тезроқ якунлашга уринмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Рома келаси ҳафтанинг дастлабки кунларини ушбу операцияни муваффақиятли якунлаш учун сўнгги имконият деб ҳисобламоқда. Клуб мутасаддилари маъмурий масалаларни тезроқ ҳал қилиб, бошқа рақобатчилар, хусусан, Мадриднинг Атлетико Мадрид жамоаси пойгага жиддий киришмасидан аввал келишувга эришмоқчи.

Рақобат ва трансфер нархи

Дастлаб Рома ўнг қанот учун бир қанча номзодларни, жумладан, Вест Хем ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле вариантини ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ футболчининг нархи ҳаддан ташқари юқорилиги ва кучли рақобат туфайли клуб эътиборини яна Мейсон Гринвудга қаратди. Ҳозирда Марсель клуби футболчи учун сўраётган нарх 50 миллион евродан пастга тушгани римликларнинг иштиёқини янада оширди.

Маълумотларга кўра, Туркиянинг Фенербахтче клуби футболчига йилига 7 миллион евро маош таклиф қилиб, молиявий жиҳатдан энг яхши шароитни яратиб берган. Рома эса ҳозирча 5 миллион евро таклиф қилмоқда, бироқ турк клуби трансфер суммаси бўйича Марсель билан ҳали келишувга эришмагани Италия жамоасига имконият қолдирмоқда.

Атлетико Мадрид омили

Рома учун энг катта хавф Атлетико Мадрид томонидан кутилмоқда. Мадридликлар айни дамда Хулиан Альварес трансфери билан банд бўлса-да, агар ушбу келишув амалга ошса ёки жамоани бошқа ҳужумчилар тарк этса, улар дарҳол Мейсон Гринвуд вариантига қайтиши мумкин. Испания клуби Гринвудни ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш учун энг муносиб номзодлардан бири деб билади.

Италия матбуоти, хусусан, инсайдер Алфредо Педулла римликлар келаси ҳафтада барча имкониятларини ишга солишини таъкидламоқда. Агар Рома раҳбарияти тезкорлик кўрсатмаса, футболчининг нархи пасайгани ва унинг Франция чемпионатидаги самарадорлиги бошқа гранд клубларни ҳам жалб қилиши тайин. Римликлар учун ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки янги мавсум олдидан жамоанинг амбицияларини кўрсатиб бериш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

РомаМейсон ГринвудТрансферларАтлетико МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 22:15Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаРубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаБугун, 21:13Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиАнге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиБугун, 20:50Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиМанчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиБугун, 20:38Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугун, 20:10ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиБугун, 20:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди