Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқда
Италиянинг Рома клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Мейсон Гринвуд трансфери бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига киришмоқда. Римликлар раҳбарияти ўнг қанот ҳужумидаги муаммоларни бартараф этиш учун ушбу футболчини асосий нишон сифатида танлаган ва трансферни тезроқ якунлашга уринмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Рома келаси ҳафтанинг дастлабки кунларини ушбу операцияни муваффақиятли якунлаш учун сўнгги имконият деб ҳисобламоқда. Клуб мутасаддилари маъмурий масалаларни тезроқ ҳал қилиб, бошқа рақобатчилар, хусусан, Мадриднинг Атлетико Мадрид жамоаси пойгага жиддий киришмасидан аввал келишувга эришмоқчи.
Рақобат ва трансфер нархиДастлаб Рома ўнг қанот учун бир қанча номзодларни, жумладан, Вест Хем ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле вариантини ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ футболчининг нархи ҳаддан ташқари юқорилиги ва кучли рақобат туфайли клуб эътиборини яна Мейсон Гринвудга қаратди. Ҳозирда Марсель клуби футболчи учун сўраётган нарх 50 миллион евродан пастга тушгани римликларнинг иштиёқини янада оширди.
Маълумотларга кўра, Туркиянинг Фенербахтче клуби футболчига йилига 7 миллион евро маош таклиф қилиб, молиявий жиҳатдан энг яхши шароитни яратиб берган. Рома эса ҳозирча 5 миллион евро таклиф қилмоқда, бироқ турк клуби трансфер суммаси бўйича Марсель билан ҳали келишувга эришмагани Италия жамоасига имконият қолдирмоқда.
Атлетико Мадрид омилиРома учун энг катта хавф Атлетико Мадрид томонидан кутилмоқда. Мадридликлар айни дамда Хулиан Альварес трансфери билан банд бўлса-да, агар ушбу келишув амалга ошса ёки жамоани бошқа ҳужумчилар тарк этса, улар дарҳол Мейсон Гринвуд вариантига қайтиши мумкин. Испания клуби Гринвудни ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш учун энг муносиб номзодлардан бири деб билади.
Италия матбуоти, хусусан, инсайдер Алфредо Педулла римликлар келаси ҳафтада барча имкониятларини ишга солишини таъкидламоқда. Агар Рома раҳбарияти тезкорлик кўрсатмаса, футболчининг нархи пасайгани ва унинг Франция чемпионатидаги самарадорлиги бошқа гранд клубларни ҳам жалб қилиши тайин. Римликлар учун ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки янги мавсум олдидан жамоанинг амбицияларини кўрсатиб бериш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.
…