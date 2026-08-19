Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқда

·0·Техно
Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқда

Смартфонлар бозорида илғор технологияларни татбиқ этиш йўналишида янги босқич бошланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Honor компанияси ўзининг илк кенг форматдаги букланувчи смартфонига энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессорини ўрнатишни режалаштирмоқда. Агар бу маълумот ўз тасдиқини топса, мазкур қурилма дунёдаги 2 нанометрли ўлчамдаги оддий кристалл тизимига эга бўлган илк букланувчи гаджетга айланади ва бу сегментдаги рақобат муҳитини тубдан ўзгартириб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Саноатдаги нуфузли инсайдер СмартПикачу тарқатган маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, ҳозирги вақтда фақатгина Honor компаниясигина ўзининг кенг форматдаги букланувчи қурилмасида Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro чипини фаол синовдан ўтказмоқда. Qualcomm компанияси ушбу янги авлод процессорини келаси ой бўлиб ўтадиган анъанавий Snapdragon Суммит 2026 тадбирида расман тақдим этиши кутилмоқда.

Илғор технологик имкониятлар

Янги процессор энг илғор 2-нм технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, бу ўз навбатида 3-нм ечимлар билан таққослаганда сезиларли даражада юқори унумдорлик ва энергия самарадорлигини таъминлайди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологик сакраш букланувчи смартфонлар учун жуда муҳим ҳисобланади, чунки улар батарея қуввати ва иссиқлик тарқалиши борасида доимо қўшимча талабларга дуч келади.

Дастлабки маълумотларга кўра, Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro саккиз ядроли янгиланган Орён архитектурасини олади ва у 2+3+3 схемаси бўйича ишлайди. Шунингдек, қурилма AI Фраме Фусион технологиясини қўллаб-қувватлайдиган Адрено 850 график тезлаткичи билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса мобил ўйинлар ва сунъий интеллект вазифаларини бажаришда юқори натижаларни кафолатлайди.

AnTuTu тестидаги рекорд натижалар

Тизимнинг имкониятлари нафақат архитектура, балки хотира қуввати билан ҳам белгиланади. Чип янги авлод LPDDR6 тезкор хотираси ва UFS 5.0 доимий хотира форматлари билан мукаммал ишлай олади. Бу маълумотларни қайта ишлаш тезлигини янада ошириб, фойдаланувчи тажрибасини янги босқичга кўтаради.

AnTuTu синовларининг дастлабки натижаларига кўра, Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори таъсирчан натижани кўрсатиб, 4,83 миллионга яқин балл тўплашга муваффақ бўлган. Агар Honor бу даражадаги қувватни ўзининг кенг букланувчи смартфонига муваффақиятли татбиқ эта олса, компания ушбу тоифадаги қурилмалар орасида мутлақ етакчиликка даъвогарлик қилиш учун жиддий асосга эга бўлади.

HonorSnapdragonСмартфонларТехнологияларПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25Telegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиTelegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиБугун, 08:18Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 06:23Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонTank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонБугун, 05:53iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиБугун, 04:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди