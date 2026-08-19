Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқда
Смартфонлар бозорида илғор технологияларни татбиқ этиш йўналишида янги босқич бошланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Honor компанияси ўзининг илк кенг форматдаги букланувчи смартфонига энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессорини ўрнатишни режалаштирмоқда. Агар бу маълумот ўз тасдиқини топса, мазкур қурилма дунёдаги 2 нанометрли ўлчамдаги оддий кристалл тизимига эга бўлган илк букланувчи гаджетга айланади ва бу сегментдаги рақобат муҳитини тубдан ўзгартириб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Саноатдаги нуфузли инсайдер СмартПикачу тарқатган маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, ҳозирги вақтда фақатгина Honor компаниясигина ўзининг кенг форматдаги букланувчи қурилмасида Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro чипини фаол синовдан ўтказмоқда. Qualcomm компанияси ушбу янги авлод процессорини келаси ой бўлиб ўтадиган анъанавий Snapdragon Суммит 2026 тадбирида расман тақдим этиши кутилмоқда.
Илғор технологик имкониятларЯнги процессор энг илғор 2-нм технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, бу ўз навбатида 3-нм ечимлар билан таққослаганда сезиларли даражада юқори унумдорлик ва энергия самарадорлигини таъминлайди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологик сакраш букланувчи смартфонлар учун жуда муҳим ҳисобланади, чунки улар батарея қуввати ва иссиқлик тарқалиши борасида доимо қўшимча талабларга дуч келади.
Дастлабки маълумотларга кўра, Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro саккиз ядроли янгиланган Орён архитектурасини олади ва у 2+3+3 схемаси бўйича ишлайди. Шунингдек, қурилма AI Фраме Фусион технологиясини қўллаб-қувватлайдиган Адрено 850 график тезлаткичи билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса мобил ўйинлар ва сунъий интеллект вазифаларини бажаришда юқори натижаларни кафолатлайди.
AnTuTu тестидаги рекорд натижаларТизимнинг имкониятлари нафақат архитектура, балки хотира қуввати билан ҳам белгиланади. Чип янги авлод LPDDR6 тезкор хотираси ва UFS 5.0 доимий хотира форматлари билан мукаммал ишлай олади. Бу маълумотларни қайта ишлаш тезлигини янада ошириб, фойдаланувчи тажрибасини янги босқичга кўтаради.
AnTuTu синовларининг дастлабки натижаларига кўра, Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори таъсирчан натижани кўрсатиб, 4,83 миллионга яқин балл тўплашга муваффақ бўлган. Агар Honor бу даражадаги қувватни ўзининг кенг букланувчи смартфонига муваффақиятли татбиқ эта олса, компания ушбу тоифадаги қурилмалар орасида мутлақ етакчиликка даъвогарлик қилиш учун жиддий асосга эга бўлади.
…