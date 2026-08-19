Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирди

·0·Авто
Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирди

Автомобил оламининг таниқли дизайнерларидан бири Геррй МкГоверн ўзининг Range Rover давридан кейинги фаолияти ва транспорт воситалари дизайни ҳақидаги қарашлари билан ўртоқлашди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мутахассис ҳозирги кунда ҳам автомобилсозликдаги энг нозик деталлар ва ижодий жараёнлар билан банд бўлиб, ўзининг ўзига хос услубига содиқ қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги вақтда тажрибали дизайнер ўз иш муҳитидан завқ олиб, келажакдаги лойиҳалар устида бош қотирмоқда. Унинг иш жойи замонавий прототиплар ва йирик ижодий студиялар билан ўралган бўлиб, бу мутахассисга илҳом бағишлайди ва янги ғояларни ҳаётга татбиқ этиш имконини беради.

Автомобил дизайнидаги янги қадамлар

Геррй МкГоверннинг фикрича, автомобил дизайни шунчаки ташқи кўринишни яратиш эмас, балки чуқур маъно ва функционалликни ўз ичига олган санъат туридир. Мутахассиснинг таъкидлашича, мухлислар ҳали ҳақиқий чўққиларни кўришга улгурмаган ва олдинда автомобилсозлик саноатини янада ҳайратланарли ўзгаришлар кутмоқда.

Бугунги кунда автомобилсозлик бозорида дизайн ва технологияларнинг уйғунлашуви ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Замонавий харидорлар нафақат двигател қуввати, балки транспорт воситасининг ташқи қиёфаси ва ички қулайлигига ҳам алоҳида эътибор қаратишади. Шу боисдан ҳам тажрибали дизайнерларнинг ўрни ва уларнинг келажак ҳақидаги тасаввурлари ҳар доим долзарб бўлиб қолмоқда.

Геррй МкГовернRange RoverАвто дизайнЯнги моделларАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларBMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларБугун, 09:56Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиPorsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиКеча, 18:53Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБуюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаКеча, 15:59BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиКеча, 11:54Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиЭлектромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиКеча, 10:57Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаAudi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаКеча, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар