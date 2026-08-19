Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирди
Автомобил оламининг таниқли дизайнерларидан бири Геррй МкГоверн ўзининг Range Rover давридан кейинги фаолияти ва транспорт воситалари дизайни ҳақидаги қарашлари билан ўртоқлашди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мутахассис ҳозирги кунда ҳам автомобилсозликдаги энг нозик деталлар ва ижодий жараёнлар билан банд бўлиб, ўзининг ўзига хос услубига содиқ қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги вақтда тажрибали дизайнер ўз иш муҳитидан завқ олиб, келажакдаги лойиҳалар устида бош қотирмоқда. Унинг иш жойи замонавий прототиплар ва йирик ижодий студиялар билан ўралган бўлиб, бу мутахассисга илҳом бағишлайди ва янги ғояларни ҳаётга татбиқ этиш имконини беради.
Автомобил дизайнидаги янги қадамларГеррй МкГоверннинг фикрича, автомобил дизайни шунчаки ташқи кўринишни яратиш эмас, балки чуқур маъно ва функционалликни ўз ичига олган санъат туридир. Мутахассиснинг таъкидлашича, мухлислар ҳали ҳақиқий чўққиларни кўришга улгурмаган ва олдинда автомобилсозлик саноатини янада ҳайратланарли ўзгаришлар кутмоқда.
Бугунги кунда автомобилсозлик бозорида дизайн ва технологияларнинг уйғунлашуви ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Замонавий харидорлар нафақат двигател қуввати, балки транспорт воситасининг ташқи қиёфаси ва ички қулайлигига ҳам алоҳида эътибор қаратишади. Шу боисдан ҳам тажрибали дизайнерларнинг ўрни ва уларнинг келажак ҳақидаги тасаввурлари ҳар доим долзарб бўлиб қолмоқда.
…