Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирди

·2·Спорт
Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирди

Бавария яримҳимоячиси Джамал Мусиала мавсумолди ўртоқлик ўйинларида содир бўлган хавотирли ҳолатлардан сўнг мухлисларга мурожаат қилиб, ўз соғлиғи борасидаги ҳақиқатни ошкор қилди. Германия терма жамоаси аъзоси тўрт кун ичида икки марта майдонда ҳуштдан кетганидан кейин унга даволаб бўладиган абсанс-тутқаноқ ташхиси қўйилганини тасдиқлади. Мазкур ҳолат футбол оламида жиддий хавотирларга сабаб бўлган эди, бироқ футболчининг баёноти вазиятга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 23 ёшли футболчи сешанба куни Хайденхаимга қарши кечган учрашувда иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушганидан кўп ўтмай йиқилиб тушган. Майдондаги ўйинчилар шифокорлар тиббий ёрдам кўрсатаётган пайтда Мусиала атрофида ҳимоя ҳалқасини ҳосил қилишган. Ушбу ҳодиса шанба куни РБ Лейпциг билан ўртоқлик ўйинида содир бўлган шунга ўхшаш ҳолатдан сўнг юзага келди, ўшанда ҳам футболчи майдонни гангиган ҳолатда тарк этганди.

Неврологик ташхис ва шифокорлар назорати

Goal.com ва бошқа етакчи спорт нашрлари тарқатган хабарларга кўра, Джамал Мусиала ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат йўллаб, бу ҳолат неврологик дисфункция билан боғлиқлигини тушунтирди. У ушбу хуружлар дастлаб жуда қўрқинчли кўриниши мумкинлигини, бироқ ҳозирги кунда унинг кундалик ҳаётининг бир қисмига айланганини ва даволанаётганини таъкидлади.

Футболчи ўз баёнотида бу ҳолат унинг келгусидаги профессионал фаолиятига узоқ муддатли хавф туғдирмаслигига ва мутахассислар назоратида эканлигига эътибор қаратди. Бавария клуби ва унинг яқинлари вазиятдан тўлиқ хабардор бўлиб, унга ҳар томонлама ёрдам беришмоқда. Мусиала тиббий ёрдам сифатидан мамнунлигини ва келажакка оптимизм билан қарашини билдирди.

Клуб раҳбарияти ва тиббий хулосалар

Бавария спорт директори Макс Эберл сешанба кунги ўйиндан кейин берган баёнотида клуб раҳбарияти футболчининг тиббий тарихи билан тўлиқ таниш эканлигини тасдиқлади. Шифокорлар ва тиббий экспертлар ўйинчига хавфсиз тарзда профессионал футбол ўйнашни давом эттиришга рухсат беришган.

Мусиаланинг ўзи ҳам майдонга қайтишга тайёрлигини ва жамоанинг олдинги қаторидаги вазифаларини бажаришда давом этишини тасдиқлади. Бавария мураббийлар штаби ҳам ўйинчининг ҳолатини қаттиқ назорат остига олган ҳолда унга ғамхўрлик кўрсатишда давом этмоқда. Бу каби тиббий муаммоларга қарамасдан, футболчининг иродаси ва профессионал ёндашуви мухлислар томонидан юқори баҳоланмоқда.

Джамал МусиалаБаварияГерманияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқладиБугун, 11:19Моуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиМоуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиБугун, 11:11EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиEA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиБугун, 10:13«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлдиБугун, 08:59Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларЭронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларБугун, 06:52«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефисБугун, 06:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди