Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирди
Бавария яримҳимоячиси Джамал Мусиала мавсумолди ўртоқлик ўйинларида содир бўлган хавотирли ҳолатлардан сўнг мухлисларга мурожаат қилиб, ўз соғлиғи борасидаги ҳақиқатни ошкор қилди. Германия терма жамоаси аъзоси тўрт кун ичида икки марта майдонда ҳуштдан кетганидан кейин унга даволаб бўладиган абсанс-тутқаноқ ташхиси қўйилганини тасдиқлади. Мазкур ҳолат футбол оламида жиддий хавотирларга сабаб бўлган эди, бироқ футболчининг баёноти вазиятга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 23 ёшли футболчи сешанба куни Хайденхаимга қарши кечган учрашувда иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушганидан кўп ўтмай йиқилиб тушган. Майдондаги ўйинчилар шифокорлар тиббий ёрдам кўрсатаётган пайтда Мусиала атрофида ҳимоя ҳалқасини ҳосил қилишган. Ушбу ҳодиса шанба куни РБ Лейпциг билан ўртоқлик ўйинида содир бўлган шунга ўхшаш ҳолатдан сўнг юзага келди, ўшанда ҳам футболчи майдонни гангиган ҳолатда тарк этганди.
Неврологик ташхис ва шифокорлар назоратиGoal.com ва бошқа етакчи спорт нашрлари тарқатган хабарларга кўра, Джамал Мусиала ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат йўллаб, бу ҳолат неврологик дисфункция билан боғлиқлигини тушунтирди. У ушбу хуружлар дастлаб жуда қўрқинчли кўриниши мумкинлигини, бироқ ҳозирги кунда унинг кундалик ҳаётининг бир қисмига айланганини ва даволанаётганини таъкидлади.
Футболчи ўз баёнотида бу ҳолат унинг келгусидаги профессионал фаолиятига узоқ муддатли хавф туғдирмаслигига ва мутахассислар назоратида эканлигига эътибор қаратди. Бавария клуби ва унинг яқинлари вазиятдан тўлиқ хабардор бўлиб, унга ҳар томонлама ёрдам беришмоқда. Мусиала тиббий ёрдам сифатидан мамнунлигини ва келажакка оптимизм билан қарашини билдирди.
Клуб раҳбарияти ва тиббий хулосаларБавария спорт директори Макс Эберл сешанба кунги ўйиндан кейин берган баёнотида клуб раҳбарияти футболчининг тиббий тарихи билан тўлиқ таниш эканлигини тасдиқлади. Шифокорлар ва тиббий экспертлар ўйинчига хавфсиз тарзда профессионал футбол ўйнашни давом эттиришга рухсат беришган.
Мусиаланинг ўзи ҳам майдонга қайтишга тайёрлигини ва жамоанинг олдинги қаторидаги вазифаларини бажаришда давом этишини тасдиқлади. Бавария мураббийлар штаби ҳам ўйинчининг ҳолатини қаттиқ назорат остига олган ҳолда унга ғамхўрлик кўрсатишда давом этмоқда. Бу каби тиббий муаммоларга қарамасдан, футболчининг иродаси ва профессионал ёндашуви мухлислар томонидан юқори баҳоланмоқда.
…