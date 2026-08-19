Моуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот берди
Жаҳон футболининг энг машҳур мураббийларидан бири Жозе Моуринио Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг ўйин савиясига юқори баҳо бериб, мухлисларни тўлқинлантирган сўзларни айтди. Португалиялик мутахассисни франциялик юлдузнинг машғулотлардаги қайси ҳаракати бу қадар ҳайратда қолдирмоқда?
«Машғулотларда мени кулдиради»: Моуринионинг шок эътирофи
Испаниянинг машҳур El Chiringuito нашрига берган интервьюсида Жозе Моуринио Мбаппенинг ноёб иқтидори ва майдондаги даражасини таърифлар экан, самимий ҳис-туйғуларини яширмади:
"Унинг салоҳияти шунчаки стратосфера даражасида. У ҳақиқатан ҳам ажойиб! Машғулотларда ҳатто мени кулдиради, чунки у ҳаддан ташқари яхши ўйнайди.", - деди Жозе Моуринио.
Килиан Мбаппе: Фаолият чўққиси ва муҳим фактлар
Кўрсаткич
Футболчи маълумотлари ва ютуқлари
Футболчи / Ёши
Килиан Мбаппе (27 ёш)
Ҳозирги клуби
«Реал Мадрид» (Испания)
Трансфер тарихи
2024 йил ёзида «ПСЖ»дан эркин агент сифатида ўтган
Терма жамоадаги мақоми
Франция миллий терма жамоаси етакчиси ва мундиал юлдузи
Моуринио берган таъриф
«Стратосфера даражасидаги бетакрор салоҳият»
Мадриддаги янги эра ва «Олтин тўп» пойгаси
2024 йил ёзида Париж клубидан эркин агент мақомида «Қироллик клуби»га кўчиб ўтган Мбаппе «Сантьяго Бернабеу»да жамоанинг асосий ҳужум қуролига айланди. Унинг машғулотлар ва расмий ўйинлардаги барқарор ҳамда юқори темпи футбол оламининг энг талабчан мураббийларидан бири бўлган «Особый» (The Special One) лақабли Моуриниони ҳам тўлиқ лол қолдирмоқда.
Сизнингча, Килиан Мбаппе «Реал Мадрид» сафида Криштиану Роналдунинг тарихий рекордларини янгилай оладими ёки португалиялик афсонанинг натижаларига етиб бўлмайдими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал Мадрид» ҳамда Мбаппе мухлисларига ушбу ёрқин эътирофни дарҳол юборинг!
…