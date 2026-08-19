Моуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот берди

·2·Спорт
Моуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот берди

Жаҳон футболининг энг машҳур мураббийларидан бири Жозе Моуринио Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг ўйин савиясига юқори баҳо бериб, мухлисларни тўлқинлантирган сўзларни айтди. Португалиялик мутахассисни франциялик юлдузнинг машғулотлардаги қайси ҳаракати бу қадар ҳайратда қолдирмоқда?

«Машғулотларда мени кулдиради»: Моуринионинг шок эътирофи

Испаниянинг машҳур El Chiringuito нашрига берган интервьюсида Жозе Моуринио Мбаппенинг ноёб иқтидори ва майдондаги даражасини таърифлар экан, самимий ҳис-туйғуларини яширмади:

"Унинг салоҳияти шунчаки стратосфера даражасида. У ҳақиқатан ҳам ажойиб! Машғулотларда ҳатто мени кулдиради, чунки у ҳаддан ташқари яхши ўйнайди.", - деди Жозе Моуринио.

Килиан Мбаппе: Фаолият чўққиси ва муҳим фактлар

Кўрсаткич

Футболчи маълумотлари ва ютуқлари

Футболчи / Ёши

Килиан Мбаппе (27 ёш)

Ҳозирги клуби

«Реал Мадрид» (Испания)

Трансфер тарихи

2024 йил ёзида «ПСЖ»дан эркин агент сифатида ўтган

Терма жамоадаги мақоми

Франция миллий терма жамоаси етакчиси ва мундиал юлдузи

Моуринио берган таъриф

«Стратосфера даражасидаги бетакрор салоҳият»

Мадриддаги янги эра ва «Олтин тўп» пойгаси

2024 йил ёзида Париж клубидан эркин агент мақомида «Қироллик клуби»га кўчиб ўтган Мбаппе «Сантьяго Бернабеу»да жамоанинг асосий ҳужум қуролига айланди. Унинг машғулотлар ва расмий ўйинлардаги барқарор ҳамда юқори темпи футбол оламининг энг талабчан мураббийларидан бири бўлган «Особый» (The Special One) лақабли Моуриниони ҳам тўлиқ лол қолдирмоқда.

Сизнингча, Килиан Мбаппе «Реал Мадрид» сафида Криштиану Роналдунинг тарихий рекордларини янгилай оладими ёки португалиялик афсонанинг натижаларига етиб бўлмайдими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал Мадрид» ҳамда Мбаппе мухлисларига ушбу ёрқин эътирофни дарҳол юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиEA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиБугун, 10:13«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлдиБугун, 08:59Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларЭронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларБугун, 06:52«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефисБугун, 06:49«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?Бугун, 06:44Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиРодри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиБугун, 06:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди