Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқди

·7·Дунё
Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқди
Қисқача

Яқинда Мудофаа вазири лавозимидан кетган Михаил Федоров уруш давом этаётган бўлса ҳам, Украина давлат раҳбариятини сайлашнинг қонуний ва хавфсиз механизмини яратишга чақирди. У 18 август кунги видеомурожаатида демократияни уруш тугашига чексиз муддатга боғлаш Россияга сайлов муддатини белгилаш имконини беришини айтди.

Украина сиёсий элитасида кутилмаган ва ҳақиқий ларза келтириб чиқарган баёнот янгради: яқинда Мудофаа вазири лавозимидан кетган Михаил Федоров уруш шароитида ҳам давлат раҳбариятини сайлаш механизмини яратишга очиқчасига чақирди. Ҳарбий ҳолат даврида ҳокимият алмашинуви масаласини кўтарган ва кадрлар сиёсатини кескин танқид қилган собиқ вазирнинг мақсади аслида нима?

«Уруш яна уч йил чўзилса-чи?»: Федоровнинг асосий саволи

18 август кунги видеомурожаатида Михаил Федоров Украина демократиясини уруш тугашига чексиз муддатга боғлаб қўйиш хавфли эканини билдирди. Унинг фикрича, бу вазиятда сайлов муддатини амалда Кремль белгилаб бергандек бўлиб қолмоқда:

"Агар уруш яна бир, икки ёки уч йил давом этса, Россия украиналиклар қачон ўз ҳокимиятини сайлаши мумкинлигини белгилаш ҳуқуқига эга бўладими? Менинг ишончим комилки, йўқ. Демократия Россиянинг гаровига айланмаслиги керак!", - деди Михаил Федоров.

Федоров фронтдаги ҳарбийлар, миллионлаб қочқинлар ва чегарадош ҳудудлардаги овоз бериш жараёни ўта мураккаб эканини тан олса-да, Украина имконсиздек туюлган ишларни уддалай олишини ва тегишли қонуний механизм ишлаб чиқиш шартлигини таъкидлади.

Федоров баёноти ва Украина сиёсатидаги кескин ўзгаришлар

Йўналиш

Муаммо ва танқидлар

Федоровнинг позицияси / Тафсилотлар

Сайлов масаласи

Ҳарбий ҳолат сабабли сайловлар тақиқланган

Уруш давом этган тақдирда ҳам сайловнинг хавфсиз механизмини яратиш

Кадрлар сиёсати

Профессионаллик ўрнига «шахсий садоқат» мезони хавфи

Тайинловларда натижадорлик ва қобилият асосий ўринга чиқиши керак

Истеъфо сабаблари

Генштаб билан келишмовчилик (Александр Сирский билан баҳс)

2026 йил июлда вазирликдан кетди; Сирский ҳам истеъфога чиқарилиб, ўрнига Михаил Драпатий тайинланди

Кейинги қадам

Президентлик амбициялари очиқланмаган

2022 йилдан бери юқори мартабали арбоб томонидан сайлов бўйича қилинган энг катта сиёсий чақириқ

«Шахсий садоқат эмас, профессионаллик»: Ҳукумат тизимига оғир зарба

Reuters агентлиги қайд этишича, собиқ Мудофаа вазирининг чиқиши нафақат сайловларга, балки Украина давлат бошқаруви ва кадрлар сиёсатига қаратилган жиддий ҳужумдир.

"Жамиятда муайян лавозимга тайинлашда номзоднинг профессионаллиги, натижаси ва мамлакатни ўзгартириш қобилияти эмас, балки «тизимга шахсий садоқати» асосий мезон деган тасаввур пайдо бўлиши давлат учун ниҳоятда хавфлидир.", - деди Михаил Федоров.

Гарчи Федоров ҳозирча бўлажак президентлик сайловларида иштирок этишини очиқ эълон қилмаган бўлса-да, унинг бундай кескин баёнотлари Украина сиёсий саҳнасида янги мухолиф куч ва кучли сиёсий лидер шаклланаётганидан далолат бермоқда.

Сизнингча, уруш давом этаётган бир пайтда Украинада президентлик ва парламент сайловларини ўтказиш тўғри қарорми ёки бу фронтдаги вазиятни заифлаштирадими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат янгиликларидан хабардор бўлиш учун ушбу таҳлилий хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиКулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиБугун, 08:54«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ бердиБугун, 08:48«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остидаБугун, 08:36«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилдиБугун, 08:31«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 08:28Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиРоналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиКеча, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди