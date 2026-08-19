Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқди
Яқинда Мудофаа вазири лавозимидан кетган Михаил Федоров уруш давом этаётган бўлса ҳам, Украина давлат раҳбариятини сайлашнинг қонуний ва хавфсиз механизмини яратишга чақирди. У 18 август кунги видеомурожаатида демократияни уруш тугашига чексиз муддатга боғлаш Россияга сайлов муддатини белгилаш имконини беришини айтди.
Украина сиёсий элитасида кутилмаган ва ҳақиқий ларза келтириб чиқарган баёнот янгради: яқинда Мудофаа вазири лавозимидан кетган Михаил Федоров уруш шароитида ҳам давлат раҳбариятини сайлаш механизмини яратишга очиқчасига чақирди. Ҳарбий ҳолат даврида ҳокимият алмашинуви масаласини кўтарган ва кадрлар сиёсатини кескин танқид қилган собиқ вазирнинг мақсади аслида нима?
«Уруш яна уч йил чўзилса-чи?»: Федоровнинг асосий саволи
18 август кунги видеомурожаатида Михаил Федоров Украина демократиясини уруш тугашига чексиз муддатга боғлаб қўйиш хавфли эканини билдирди. Унинг фикрича, бу вазиятда сайлов муддатини амалда Кремль белгилаб бергандек бўлиб қолмоқда:
"Агар уруш яна бир, икки ёки уч йил давом этса, Россия украиналиклар қачон ўз ҳокимиятини сайлаши мумкинлигини белгилаш ҳуқуқига эга бўладими? Менинг ишончим комилки, йўқ. Демократия Россиянинг гаровига айланмаслиги керак!", - деди Михаил Федоров.
Федоров фронтдаги ҳарбийлар, миллионлаб қочқинлар ва чегарадош ҳудудлардаги овоз бериш жараёни ўта мураккаб эканини тан олса-да, Украина имконсиздек туюлган ишларни уддалай олишини ва тегишли қонуний механизм ишлаб чиқиш шартлигини таъкидлади.
Федоров баёноти ва Украина сиёсатидаги кескин ўзгаришлар
Йўналиш
Муаммо ва танқидлар
Федоровнинг позицияси / Тафсилотлар
Сайлов масаласи
Ҳарбий ҳолат сабабли сайловлар тақиқланган
Уруш давом этган тақдирда ҳам сайловнинг хавфсиз механизмини яратиш
Кадрлар сиёсати
Профессионаллик ўрнига «шахсий садоқат» мезони хавфи
Тайинловларда натижадорлик ва қобилият асосий ўринга чиқиши керак
Истеъфо сабаблари
Генштаб билан келишмовчилик (Александр Сирский билан баҳс)
2026 йил июлда вазирликдан кетди; Сирский ҳам истеъфога чиқарилиб, ўрнига Михаил Драпатий тайинланди
Кейинги қадам
Президентлик амбициялари очиқланмаган
2022 йилдан бери юқори мартабали арбоб томонидан сайлов бўйича қилинган энг катта сиёсий чақириқ
«Шахсий садоқат эмас, профессионаллик»: Ҳукумат тизимига оғир зарба
Reuters агентлиги қайд этишича, собиқ Мудофаа вазирининг чиқиши нафақат сайловларга, балки Украина давлат бошқаруви ва кадрлар сиёсатига қаратилган жиддий ҳужумдир.
"Жамиятда муайян лавозимга тайинлашда номзоднинг профессионаллиги, натижаси ва мамлакатни ўзгартириш қобилияти эмас, балки «тизимга шахсий садоқати» асосий мезон деган тасаввур пайдо бўлиши давлат учун ниҳоятда хавфлидир.", - деди Михаил Федоров.
Гарчи Федоров ҳозирча бўлажак президентлик сайловларида иштирок этишини очиқ эълон қилмаган бўлса-да, унинг бундай кескин баёнотлари Украина сиёсий саҳнасида янги мухолиф куч ва кучли сиёсий лидер шаклланаётганидан далолат бермоқда.
Сизнингча, уруш давом этаётган бир пайтда Украинада президентлик ва парламент сайловларини ўтказиш тўғри қарорми ёки бу фронтдаги вазиятни заифлаштирадими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат янгиликларидан хабардор бўлиш учун ушбу таҳлилий хабарни дўстларингизга улашинг!
…