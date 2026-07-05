Энзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйди

·0·Спорт
Энзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйди

Лондоннинг Челси жамоаси ва Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез атрофидаги трансфер миш-мишлари сўнгги кунларда Европа спорт нашрлари диққат марказида бўлиб турибди. Хусусан, футболчининг Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиши борасидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, унинг турмуш ўртоғи Валентина Сервантес вазиятга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг оиласи айни дамда Лондондаги ҳаётидан тўлиқ мамнун ва Англияни тарк этиш ниятида эмас. Валентина Сервантес Эл Чирингуито нашрига берган интервюсида оилавий муҳит барқарор эканини ва фарзандлари Англияда таълим олаётганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу эса футболчининг яқин орада Испанияга кўчиб ўтиши ҳақидаги тахминларни сезиларли даражада пасайтирди.

Оилавий хотиржамлик ва Лондон ҳаёти

Валентина Сервантеснинг сўзларига кўра, уларнинг ўғли айнан Англияда дунёга келган ва бу мамлакат улар учун қадрдон масканга айланиб улгурган. "Ростини айтсам, ҳаммаси жойида. Ўғлим Англияда туғилган, фарзандларим шу ерда мактабга боришади, шунинг учун мен жуда бахтлиман", — дея таъкидлади у трансфер ҳақидаги саволларга жавоб берар экан.

Шунингдек, у Реал Мадрид каби гранд клубга ўтиш Энзо учун орзу ҳисобланадими деган саволга ҳам босиқлик билан жавоб қайтарди. Унинг фикрича, у учун барча жамоалар бир хил ва оиласининг бахти ҳар қандай клуб номидан устунроқдир. Бу баёнот футболчининг Челси лойиҳасига содиқлигини яна бир бор тасдиқламоқда.

Трансферни қийинлаштирувчи омиллар

Энзо Фернандезнинг Челси билан амалдаги шартномаси 2032-йилнинг июнига қадар имзоланган бўлиб, бу замонавий футболдаги энг узоқ муддатли келишувлардан бири ҳисобланади. Лондон клуби аргентиналик ярим ҳимоячини Бенфика таркибидан Британия рекорди даражасидаги маблағ эвазига сотиб олган эди. Бундай узоқ муддатли шартнома ва катта трансфер суммаси Реал Мадрид учун келишувни амалга оширишда жиддий тўсиқ бўлиб хизмат қилади.

Миш-мишларнинг кучайишига Аргентина терма жамоасининг собиқ аъзоси Жавиер Пасторенинг фикрлари ҳам сабаб бўлган эди. У Фернандезнинг Стамфорд Бридгедан кетиш вариантларини кўриб чиқиши мумкинлиги ҳақида тахмин қилган эди. Бироқ, футболчининг яқинлари ва унинг майдондаги ҳаракатлари ҳозирча фақат "аристократлар" муваффақияти учун қаратилган.

Айни дамда Энзо Фернандез бор эътиборини Аргентина терма жамоаси сафидаги халқаро ўйинларга ва Челси таркибида Англия Премер-лигаси жадвалида юқорига кўтарилишга қаратган. Реал Мадрид қизиқиши сақланиб қолса-да, футболчининг оилавий ҳолати ва клуб билан боғловчи узоқ йиллик мажбуриятлари унинг яқин келажакда Лондонда қолишидан далолат бермоқда.

ЧелсиРеал МадридЭнзо ФернандезТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 12:15Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Бугун, 12:01Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Бугун, 11:55Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Бугун, 11:00Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Бугун, 10:24 Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 10:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди