Энзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйди
Лондоннинг Челси жамоаси ва Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез атрофидаги трансфер миш-мишлари сўнгги кунларда Европа спорт нашрлари диққат марказида бўлиб турибди. Хусусан, футболчининг Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиши борасидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, унинг турмуш ўртоғи Валентина Сервантес вазиятга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг оиласи айни дамда Лондондаги ҳаётидан тўлиқ мамнун ва Англияни тарк этиш ниятида эмас. Валентина Сервантес Эл Чирингуито нашрига берган интервюсида оилавий муҳит барқарор эканини ва фарзандлари Англияда таълим олаётганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу эса футболчининг яқин орада Испанияга кўчиб ўтиши ҳақидаги тахминларни сезиларли даражада пасайтирди.
Оилавий хотиржамлик ва Лондон ҳаётиВалентина Сервантеснинг сўзларига кўра, уларнинг ўғли айнан Англияда дунёга келган ва бу мамлакат улар учун қадрдон масканга айланиб улгурган. "Ростини айтсам, ҳаммаси жойида. Ўғлим Англияда туғилган, фарзандларим шу ерда мактабга боришади, шунинг учун мен жуда бахтлиман", — дея таъкидлади у трансфер ҳақидаги саволларга жавоб берар экан.
Шунингдек, у Реал Мадрид каби гранд клубга ўтиш Энзо учун орзу ҳисобланадими деган саволга ҳам босиқлик билан жавоб қайтарди. Унинг фикрича, у учун барча жамоалар бир хил ва оиласининг бахти ҳар қандай клуб номидан устунроқдир. Бу баёнот футболчининг Челси лойиҳасига содиқлигини яна бир бор тасдиқламоқда.
Трансферни қийинлаштирувчи омилларЭнзо Фернандезнинг Челси билан амалдаги шартномаси 2032-йилнинг июнига қадар имзоланган бўлиб, бу замонавий футболдаги энг узоқ муддатли келишувлардан бири ҳисобланади. Лондон клуби аргентиналик ярим ҳимоячини Бенфика таркибидан Британия рекорди даражасидаги маблағ эвазига сотиб олган эди. Бундай узоқ муддатли шартнома ва катта трансфер суммаси Реал Мадрид учун келишувни амалга оширишда жиддий тўсиқ бўлиб хизмат қилади.
Миш-мишларнинг кучайишига Аргентина терма жамоасининг собиқ аъзоси Жавиер Пасторенинг фикрлари ҳам сабаб бўлган эди. У Фернандезнинг Стамфорд Бридгедан кетиш вариантларини кўриб чиқиши мумкинлиги ҳақида тахмин қилган эди. Бироқ, футболчининг яқинлари ва унинг майдондаги ҳаракатлари ҳозирча фақат "аристократлар" муваффақияти учун қаратилган.
Айни дамда Энзо Фернандез бор эътиборини Аргентина терма жамоаси сафидаги халқаро ўйинларга ва Челси таркибида Англия Премер-лигаси жадвалида юқорига кўтарилишга қаратган. Реал Мадрид қизиқиши сақланиб қолса-да, футболчининг оилавий ҳолати ва клуб билан боғловчи узоқ йиллик мажбуриятлари унинг яқин келажакда Лондонда қолишидан далолат бермоқда.
…