Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинади
Хитой технология оламида инқилобий қадам ташлаб, гуманоид роботлар, айниқса, инсонлар билан ҳиссий мулоқотга киришувчи робот-компанионлар саноатини тартибга солишга қарор қилди. Ушбу қарор сунъий интеллект ва робототехника шиддат билан ривожланиб, қурилмалар нафақат саноатда, балки кундалик ҳаётда ҳам пайдо бўлаётган бир пайтда қабул қилинди. Янги ташаббус технологияларнинг инсон саломатлиги ва хавфсизлигига хизмат қилишини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитой гуманоид роботлар ассоциацияси ва Машинасозлик саноати федерацияси ҳамкорликда ушбу соҳани соғлом ва тартибли ривожлантириш бўйича махсус ташаббусни эълон қилди. Ҳужжатда таъкидланишича, роботлар яратилиши жараёнида инсон фаровонлиги бирламчи вазифа бўлиб қолиши шарт. Бу эса маҳсулотни лойиҳалашдан тортиб, уни реклама қилиш ва амалиётга татбиқ этишгача бўлган барча босқичларда ахлоқий меъёрларга риоя қилинишини англатади.
Хавфсизлик ва ахлоқий меъёрлар устуворлигиТашаббуснинг энг муҳим жиҳатларидан бири бу фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишдир. Ҳиссий мулоқотга асосланган роботлар инсон ҳаётининг энг нозик ва шахсий жиҳатлари билан боғлиқ маълумотларни тўплаши мумкин. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва фойдаланувчи махфийлигини кафолатловчи мустаҳкам тизим яратишлари шарт деб белгиланди.
Шунингдек, роботлардан фойдаланиш жараёнида инсонларга жисмоний ёки руҳий зарар етказиш хавфининг олдини олиш масаласи ҳам кўтарилди. Бошқарув сифатини ошириш ва маҳсулот хавфсизлигини кафолатлаш орқали роботларнинг жамиятга интеграцияси хавфсиз кечиши таъминланади. Бу, айниқса, кексалар ва ёлғиз инсонлар учун мўлжалланган робот-компанионлар учун ўта муҳимдир.
Инновациялар ва илмий ҳамкорликХитой ҳукумати ва соҳа мутахассислари фақат назорат билан чекланиб қолмасдан, технологик тараққиётни ҳам рағбатлантиришни мақсад қилган. Ixbt.com маълумотларига кўра, ташаббус доирасида қуйидаги йўналишларга эътибор қаратилади:
- Фундаментал тадқиқотлар ва ишланмаларга инвестицияларни кўпайтириш;
- Роботларни реал ҳаётий сценарийларда синовдан ўтказиш ва татбиқ этиш;
- Технологик итерация ва модернизация жараёнларини тезлаштириш;
- Маҳсулотларнинг ишончлилиги ва амалий фойдасини ошириш.
Ўзбекистон учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда ҳам IT ва инновациялар соҳасига эътибор кучаймоқда. Келажакда инсоний ҳис-туйғуларни тушунадиган роботлар нафақат Хитойда, балки бутун дунёда, жумладан, бизнинг минтақамизда ҳам ижтимоий ёрдамчи сифатида пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
…