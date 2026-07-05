Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинади

·0·Техно
Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинади

Хитой технология оламида инқилобий қадам ташлаб, гуманоид роботлар, айниқса, инсонлар билан ҳиссий мулоқотга киришувчи робот-компанионлар саноатини тартибга солишга қарор қилди. Ушбу қарор сунъий интеллект ва робототехника шиддат билан ривожланиб, қурилмалар нафақат саноатда, балки кундалик ҳаётда ҳам пайдо бўлаётган бир пайтда қабул қилинди. Янги ташаббус технологияларнинг инсон саломатлиги ва хавфсизлигига хизмат қилишини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой гуманоид роботлар ассоциацияси ва Машинасозлик саноати федерацияси ҳамкорликда ушбу соҳани соғлом ва тартибли ривожлантириш бўйича махсус ташаббусни эълон қилди. Ҳужжатда таъкидланишича, роботлар яратилиши жараёнида инсон фаровонлиги бирламчи вазифа бўлиб қолиши шарт. Бу эса маҳсулотни лойиҳалашдан тортиб, уни реклама қилиш ва амалиётга татбиқ этишгача бўлган барча босқичларда ахлоқий меъёрларга риоя қилинишини англатади.

Хавфсизлик ва ахлоқий меъёрлар устуворлиги

Ташаббуснинг энг муҳим жиҳатларидан бири бу фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишдир. Ҳиссий мулоқотга асосланган роботлар инсон ҳаётининг энг нозик ва шахсий жиҳатлари билан боғлиқ маълумотларни тўплаши мумкин. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва фойдаланувчи махфийлигини кафолатловчи мустаҳкам тизим яратишлари шарт деб белгиланди.

Шунингдек, роботлардан фойдаланиш жараёнида инсонларга жисмоний ёки руҳий зарар етказиш хавфининг олдини олиш масаласи ҳам кўтарилди. Бошқарув сифатини ошириш ва маҳсулот хавфсизлигини кафолатлаш орқали роботларнинг жамиятга интеграцияси хавфсиз кечиши таъминланади. Бу, айниқса, кексалар ва ёлғиз инсонлар учун мўлжалланган робот-компанионлар учун ўта муҳимдир.

Инновациялар ва илмий ҳамкорлик

Хитой ҳукумати ва соҳа мутахассислари фақат назорат билан чекланиб қолмасдан, технологик тараққиётни ҳам рағбатлантиришни мақсад қилган. Ixbt.com маълумотларига кўра, ташаббус доирасида қуйидаги йўналишларга эътибор қаратилади:

  • Фундаментал тадқиқотлар ва ишланмаларга инвестицияларни кўпайтириш;
  • Роботларни реал ҳаётий сценарийларда синовдан ўтказиш ва татбиқ этиш;
  • Технологик итерация ва модернизация жараёнларини тезлаштириш;
  • Маҳсулотларнинг ишончлилиги ва амалий фойдасини ошириш.
Соҳани ривожлантириш учун барча томонлар — саноат вакиллари, академик доиралар ва илмий-тадқиқот институтлари ресурсларини бирлаштирадиган умумий платформа яратиш таклиф этилди. Бу каби ҳамкорлик Хитойнинг гуманоид роботлар бўйича жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда ҳам IT ва инновациялар соҳасига эътибор кучаймоқда. Келажакда инсоний ҳис-туйғуларни тушунадиган роботлар нафақат Хитойда, балки бутун дунёда, жумладан, бизнинг минтақамизда ҳам ижтимоий ёрдамчи сифатида пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

ХитойРобототехникаСунъий IntelлектИнновацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатҲиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатБугун, 12:25Huawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиHuawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиБугун, 07:54Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиҲаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиБугун, 07:27Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиBoeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиБугун, 05:51АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаАҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаБугун, 05:25Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиКйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиБугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда