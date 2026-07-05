ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...

·43·Спорт
ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...

1–4 июль кунлари ўтказилган плей-офф баҳслари бўйича берилган кетма-кет 11 та прогнозимиз тўғри чиқди. Энди эътибор 6 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтадиган БразилияНорвегия ва Мексика — Англия учрашувларига қаратилади.

Футболда мутлақ кафолат йўқ. Бир қизил карточка, пенальти ёки VAR қарори бутун сценарийни ағдариб ташлаши мумкин. Бироқ жамоаларнинг ҳозирги ҳолати ва ўйин услубини ҳисобга олганда, бугунги танловимиз тайёр.

Бразилия — Норвегия: голларга бой баҳс кутилмоқда

Бразилия олдинги босқичда Японияни қийинчилик билан енгди. Норвегия ҳам Кот-д’Ивуарга қарши учрашувда Эрлинг Холанднинг кечки голи орқали кейинги босқичга чиқди.

Бразилия турнир давомида ҳужумда тобора ишончли ҳаракат қилмоқда. Жамоа Японияга қарши еттита аниқ зарба йўллаган, гуруҳ босқичидаги ҳар бир учрашувда эса камида беш марта дарвоза нишонга олинган. Норвегия ҳимояси ҳозиргача мундиалда бирорта ҳам қуруқ ўйин ўтказмади.

Шу билан бирга, Норвегияни оддий рақиб деб бўлмайди. Скандинавияликлар тўрт ўйинда ўртача 2,5 тадан гол урмоқда. Холанд, Антонио Нуса ва Александер Сёрлот Бразилия ҳимоясига жиддий босим ўтказиш имкониятига эга. Норвегиянинг турнирдаги барча баҳсларида ҳар икки жамоа ҳам гол урган.

Бразилия тўпни кўпроқ назорат қилиши, Норвегия эса тезкор ҳужумлар ва ҳаводан узатмаларга таяниши кутилмоқда. Холанд ўз имкониятини топиши мумкин, аммо таркиб чуқурлиги ва индивидуал маҳорат бўйича устунлик бразилияликлар томонида.

Асосий прогноз: Бразилия чоракфиналга чиқади.

Эҳтимолий ҳисоб: Бразилия — Норвегия 2:1.

Мексика — Англия: бир гол ҳал қилиши мумкин

Бу кечанинг энг мураккаб прогноз қилиниши мумкин бўлган учрашуви. Мексика мусобақадаги тўрт ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, саккизта гол урди ва ҳали бирорта ҳам тўп ўтказиб юбормади. Охирги босқичда мезбонлар Эквадорни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.

Англия эса Конго ДРга қарши ҳисобда ортда қола туриб, Харри Кейннинг голлари ёрдамида 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Инглизлар мундиалда кўп вазият яратмоқда, аммо имкониятларни голга айлантиришда ҳар доим ҳам барқарор эмас.

Мексика ўз майдонидаги мухлислар босими ва тартибли ҳимояси билан Англияга катта муаммо туғдиради. Шу сабаб очиқ ва кўп голли футболдан кўра, эҳтиёткор тактик курашни кутиш мантиқий.

Англиянинг асосий устунлиги — ҳал қилувчи вазиятларда натижа қила оладиган футболчиларининг кўплиги. Кейн, Жуд Беллингем ва Букайо Сака каби ижрочиларга бир имкониятнинг ўзи етарли бўлиши мумкин. Бироқ Деклан Райс, Рис Жеймс ва Жаррел Куанса учрашув олдидан шубҳа остида қайд этилган.

Мексика ҳимояда яна узоқ вақт бардош бериши мумкин, аммо 90 дақиқа давомида Англия босимини тўлиқ тўхтатиш осон бўлмайди.

Асосий прогноз: Англия чоракфиналга чиқади.

Эҳтимолий ҳисоб: Мексика — Англия 0:1.

Якуний танловимиз

  • Бразилия — Норвегия: 2:1

  • Мексика — Англия: 0:1

  • Чоракфиналга чиқади: Бразилия ва Англия

Энг ишончли танлов — аниқ ҳисоб эмас, балки Бразилия ва Англиянинг кейинги босқичга чиқиши. Аниқ ҳисобда эса риск доим юқори: тўп думалоқ, VAR эса сценаристликни ташлагани йўқ.

БразилияНорвегияМексикаАнглияЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Бугун, 21:26Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиЭрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиБугун, 21:19«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилдиБугун, 21:07Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Бугун, 18:12Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди