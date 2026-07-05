Имроннинг “Ана бўлмаса” қўшиғи ва клипи премьера қилинди (видео)
Хонанда Имрон мухлислари узоқ кутган “Ана бўлмаса” номли янги қўшиғи ва унга ишланган клип ниҳоят тақдим этилди. Премьера бугун, 5 июль куни соат 19:00да хонанданинг расмий YouTube каналида эълон қилинди.
Имрон янги ижодий иши ҳақида аввалроқ ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали хабар берган эди. Премьерадан олдин эълон қилинган қисқа лавҳалар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотиб, қўшиқнинг тўлиқ талқинига бўлган қизиқишни янада оширган эди.
Эндиликда тингловчилар “Ана бўлмаса” қўшиғи ва унинг клипини тўлиқ томоша қилиши мумкин. Премьера эълон қилинган заҳоти мухлислар ижтимоий тармоқларда ўз таассуротларини фаол улашишни бошлади. Кўпчилик хонандани навбатдаги ижодий иши билан табриклаб, қўшиқ ва клип ҳақидаги илиқ фикрларини изоҳларда қолдирмоқда.
…