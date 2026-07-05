«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди
Мадриднинг «Реал» клуби ўнг қанот ҳимоячиси Дензел Думфрисни ўз сафига қўшиб олганини расман маълум қилди. Нидерландиялик футболчи билан 2030 йилнинг 30 июнигача амал қиладиган шартнома имзоланди.
Шу тариқа, «қаймоқранглилар» ҳимоя чизиғини тажрибали ва ҳужумкор футболчи билан кучайтирди.
Трансфер 20 миллион еврога тушган
Аввалроқ ОАВ «Реал» 30 ёшли ҳимоячи учун «Интер»га 20 миллион евро тўлаши ҳақида хабар берган эди.
Transfermarkt портали эса Думфриснинг амалдаги бозор қийматини 25 миллион еврога баҳоламоқда. Демак, мадридликлар футболчини бозор нархидан нисбатан арзонроққа қўлга киритган бўлиши мумкин.
«Интер»да 207 та ўйин ўтказди
Дензел Думфрис 2021 йил ёзидан бери «Интер» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди.
Ушбу давр мобайнида нидерландиялик футболчи барча мусобақалар доирасида:
207 та учрашувда майдонга тушди;
27 та гол урди;
28 та голли узатма амалга оширди.
Бу кўрсаткичлар унинг нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам самарали ҳаракат қила олишини кўрсатади.
Италияда бешта соврин қўлга киритди
Думфрис «Интер» сафида икки марта Италия чемпиони бўлди. Шунингдек, у уч марта мамлакат кубогини қўлга киритди.
Энди эса ҳимоячи фаолиятини дунёнинг энг машҳур клубларидан бири — «Реал»да давом эттиради.
«Реал»нинг ўнг қаноти кучайди
Думфрис тезлиги, жисмоний кучи ва ҳужумларга фаол қўшилиши билан ажралиб туради. Унинг трансфери «Реал»га ўнг қанотда янги тактик имкониятлар беради.
Мадрид мухлислари энди нидерландиялик футболчининг Испаниядаги дебютини кутади. Клуб эса навбатдаги кучли трансфер билан таркибини янада мустаҳкамлади.
…