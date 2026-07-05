«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди

·39·Спорт
«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди

Мадриднинг «Реал» клуби ўнг қанот ҳимоячиси Дензел Думфрисни ўз сафига қўшиб олганини расман маълум қилди. Нидерландиялик футболчи билан 2030 йилнинг 30 июнигача амал қиладиган шартнома имзоланди.

Шу тариқа, «қаймоқранглилар» ҳимоя чизиғини тажрибали ва ҳужумкор футболчи билан кучайтирди.

Трансфер 20 миллион еврога тушган

Аввалроқ ОАВ «Реал» 30 ёшли ҳимоячи учун «Интер»га 20 миллион евро тўлаши ҳақида хабар берган эди.

Transfermarkt портали эса Думфриснинг амалдаги бозор қийматини 25 миллион еврога баҳоламоқда. Демак, мадридликлар футболчини бозор нархидан нисбатан арзонроққа қўлга киритган бўлиши мумкин.

«Интер»да 207 та ўйин ўтказди

Дензел Думфрис 2021 йил ёзидан бери «Интер» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди.

Ушбу давр мобайнида нидерландиялик футболчи барча мусобақалар доирасида:

  • 207 та учрашувда майдонга тушди;

  • 27 та гол урди;

  • 28 та голли узатма амалга оширди.

Бу кўрсаткичлар унинг нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам самарали ҳаракат қила олишини кўрсатади.

Италияда бешта соврин қўлга киритди

Думфрис «Интер» сафида икки марта Италия чемпиони бўлди. Шунингдек, у уч марта мамлакат кубогини қўлга киритди.

Энди эса ҳимоячи фаолиятини дунёнинг энг машҳур клубларидан бири — «Реал»да давом эттиради.

«Реал»нинг ўнг қаноти кучайди

Думфрис тезлиги, жисмоний кучи ва ҳужумларга фаол қўшилиши билан ажралиб туради. Унинг трансфери «Реал»га ўнг қанотда янги тактик имкониятлар беради.

Мадрид мухлислари энди нидерландиялик футболчининг Испаниядаги дебютини кутади. Клуб эса навбатдаги кучли трансфер билан таркибини янада мустаҳкамлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Бугун, 21:26Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиЭрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиБугун, 21:19ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...Бугун, 21:04Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Бугун, 18:12Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди