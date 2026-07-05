Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирди

·1·Спорт
Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирди

Қозоғистонлик жангчи Одилжон Сандибековнинг мураббийи Мирамгали Акмолдинов IBA Nomad 15 турнирида ўзбекистонлик Абдумалик Эрбутаевга қарши жанг нега биринчи раунддаёқ якунланганини тушунтирди.

Мутахассиснинг айтишича, жанг олдидан аниқ режа тузилган, аммо Сандибеков дастлабки сонияларда хатога йўл қўйган ва бу оғир оқибатга олиб келган.

Режа — биринчи дақиқани хавфсиз ўтказиш эди

Акмолдиновнинг таъкидлашича, жамоа Эрбутаевнинг жанг услубини яхши ўрганган ва биринчи дақиқада хавфсиз ҳаракат қилишни режалаштирган.

«Энг аввало, биринчи дақиқани хавфсиз ўтказиб олишни мақсад қилгандик. Рақиб услубини яхши билганимиз учун шу сценарийга тайёргарлик кўрганмиз», — деди мураббий.

Тайёргарлик жараёнида Эрбутаевга ўхшаш гавда ва жисмоний кўрсаткичларга эга спарринг шерик ҳам жалб қилинган.

«Машғулотларда ҳаммасини уддалаб келаётгандик», — дея қўшимча қилди у.

Биринчи сониялардаги хато ҳал қилувчи бўлди

Мураббийнинг сўзларига кўра, «Адос» лақаби билан танилган Сандибековнинг асосий хатоси жанг бошланиши биланоқ жуда қотиб қолгани бўлган.

Бу вазиятдан фойдаланган «Аби» — Абдумалик Эрбутаев илк ҳужумини эркин тайёрлаб, кучли зарбалар сериясини йўллаган.

«Одилжон биринчи сонияларда жуда қотиб қолди. Эрбутаев эса илк ҳужум учун ўзини эркин тайёрлаб олди», — деди Акмолдинов.

Сандибековнинг жағи синган

Акмолдинов биринчи зарбалар сериясиёқ шогирдига жиддий жароҳат етказганини маълум қилди.

«Биринчи зарбалар сериясиданоқ Одилжоннинг жағида синиш юз берди. Кейинги ўтказиб юборилган зарбалар вазиятни янада оғирлаштирди», — деди мураббий.

Шундан сўнг Сандибеков жангни давом эттира олмади.

Эрбутаев биринчи раундда нокаут қилди

Ярим ўрта вазн тоифасидаги жанг уч раундга мўлжалланган эди. Бироқ тўқнашув узоқ давом этмади.

Абдумалик Эрбутаев биринчи раунддаёқ рақибини нокаутга учратиб, ишончли ғалабани қўлга киритди.

Шу тариқа, ўзбекистонлик жангчининг тезкор ва кучли ҳужуми олдиндан тузилган режани бир неча сония ичида йўққа чиқарди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилдиБугун, 21:07ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...Бугун, 21:04Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Бугун, 18:12Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди