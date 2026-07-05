Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирди
Қозоғистонлик жангчи Одилжон Сандибековнинг мураббийи Мирамгали Акмолдинов IBA Nomad 15 турнирида ўзбекистонлик Абдумалик Эрбутаевга қарши жанг нега биринчи раунддаёқ якунланганини тушунтирди.
Мутахассиснинг айтишича, жанг олдидан аниқ режа тузилган, аммо Сандибеков дастлабки сонияларда хатога йўл қўйган ва бу оғир оқибатга олиб келган.
Режа — биринчи дақиқани хавфсиз ўтказиш эди
Акмолдиновнинг таъкидлашича, жамоа Эрбутаевнинг жанг услубини яхши ўрганган ва биринчи дақиқада хавфсиз ҳаракат қилишни режалаштирган.
«Энг аввало, биринчи дақиқани хавфсиз ўтказиб олишни мақсад қилгандик. Рақиб услубини яхши билганимиз учун шу сценарийга тайёргарлик кўрганмиз», — деди мураббий.
Тайёргарлик жараёнида Эрбутаевга ўхшаш гавда ва жисмоний кўрсаткичларга эга спарринг шерик ҳам жалб қилинган.
«Машғулотларда ҳаммасини уддалаб келаётгандик», — дея қўшимча қилди у.
Биринчи сониялардаги хато ҳал қилувчи бўлди
Мураббийнинг сўзларига кўра, «Адос» лақаби билан танилган Сандибековнинг асосий хатоси жанг бошланиши биланоқ жуда қотиб қолгани бўлган.
Бу вазиятдан фойдаланган «Аби» — Абдумалик Эрбутаев илк ҳужумини эркин тайёрлаб, кучли зарбалар сериясини йўллаган.
«Одилжон биринчи сонияларда жуда қотиб қолди. Эрбутаев эса илк ҳужум учун ўзини эркин тайёрлаб олди», — деди Акмолдинов.
Сандибековнинг жағи синган
Акмолдинов биринчи зарбалар сериясиёқ шогирдига жиддий жароҳат етказганини маълум қилди.
«Биринчи зарбалар сериясиданоқ Одилжоннинг жағида синиш юз берди. Кейинги ўтказиб юборилган зарбалар вазиятни янада оғирлаштирди», — деди мураббий.
Шундан сўнг Сандибеков жангни давом эттира олмади.
Эрбутаев биринчи раундда нокаут қилди
Ярим ўрта вазн тоифасидаги жанг уч раундга мўлжалланган эди. Бироқ тўқнашув узоқ давом этмади.
Абдумалик Эрбутаев биринчи раунддаёқ рақибини нокаутга учратиб, ишончли ғалабани қўлга киритди.
Шу тариқа, ўзбекистонлик жангчининг тезкор ва кучли ҳужуми олдиндан тузилган режани бир неча сония ичида йўққа чиқарди.
…