Британияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилди

·26·Техно
Британияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилди

Буюк Британиянинг СТEП (Спҳерикал Токамак фор Энергй Продуктион) лойиҳаси муҳандислари келажакдаги термоядровий электр станцияларига хизмат кўрсатишни тубдан осонлаштирадиган янги вакуум камераси концепциясини тақдим этишди. Ушбу технология энергетика соҳасидаги энг мураккаб муаммолардан бири — реактор ичидаги носозликларни бартараф этиш вақтида станцияни узоқ муддатга тўхтатиб қўймаслик масаласини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги ёндашув анъанавий яхлит пайвандланган вакуум камераларидан воз кечишни кўзда тутади. Бунинг ўрнига СТEП мутахассислари бир-бирининг устига жойлаштириладиган алоҳида ҳалқасимон секциялардан иборат модулли архитектурани таклиф қилишмоқда. Бу тизим реакторни худди болалар конструктори каби қисмларга ажратиш ва йиғиш имконини беради.

Ҳар бир модул вакуум камерасининг бир қисмини ва реакторнинг ички тузилмаси элементларини ўз ичига олади. Агар бирон бир сегмент ишдан чиқса, бутун қурилмани тўлиқ қисмларга ажратмасдан, фақат ўша қисмни чиқариб олиш ва янгисига алмаштириш мумкин бўлади. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, бу реакторнинг тўхтаб қолиш вақтини радикал тарзда қисқартиради, бу эса тижорий термоядровий энергетика учун жуда муҳимдир.

Технологик мураккаблик ва герметиклик муаммоси

Бундай модулли ёндашувнинг энг катта муҳандислик қийинчилиги модуллар орасидаги герметикликни сақлаб қолишдир. Ўта юқори вакуум ва экстремал ҳарорат шароитида ҳар қандай микроскопик сизиб чиқиш бутун жараённи тўхтатиб қўйиши мумкин. Шу сабабли, СТEП жамоаси иккита янги патент аризасида махсус адаптив зичлагичлар тизимини тавсифлаб берди.

Ушбу тизим реактор ишлаётган вақтда металл конструкцияларнинг иссиқликдан кенгайиши ва деформацияланиши шароитида ҳам тўлиқ герметикликни сақлаб қолишга қодир. Бу технология реакторнинг ички тизимларига киришни қулайлаштиради ва таъмирлаш вақтида ажратилиши керак бўлган мураккаб уланишлар сонини сезиларли даражада камайтиради.

СТEП Фусион вакилларининг таъкидлашича, хизмат кўрсатишнинг соддалиги ва тезлиги термоядровий синтезнинг иқтисодий самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан бири бўлади. Ҳозирги монолит конструкцияли лойиҳаларда таъмирлаш ишлари ойлаб, ҳатто йиллаб давом этиши мумкин бўлган бир пайтда, модулли тизим станциянинг узлуксиз ишлаш коэффициентини оширади.

Ушбу янгилик нафақат Британия, балки бутун дунё энергетикаси учун муҳим аҳамиятга эга. Агар термоядровий реакторлар худди оддий техникалар каби осон сервис қилинса, инсоният чексиз ва тоза энергия манбасига янада тезроқ эришиши мумкин бўлади. Ҳозирда лойиҳа устида ишлар давом этмоқда ва ушбу ечимлар келажакдаги прототипларда синовдан ўтказилади.

ЭнергетикаТехнологияСТEПТермоядровий СинтезИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинСаноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинБугун, 09:00Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаЕвропа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаБугун, 08:21Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаРосатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаБугун, 07:22Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиTesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиБугун, 06:51Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиДронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиБугун, 06:27Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиХокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиБугун, 05:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги