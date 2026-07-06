Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...

·20·Жамият
Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...

Андижон вилоятида сохта электрон ҳисоб-фактуралар ва харид чеклари орқали миллиардлаб сўм бюджет маблағини ўзлаштириш билан боғлиқ йирик схема фош этилди.

Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар қарийб 95 минг фуқаро номидан Soliq Mobile иловасида кешбэк тўловларини расмийлаштирган.

2,2 триллион сўмлик сохта ҳисоб-фактуралар

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Андижон вилояти бошқармаси ўтказган терговга қадар текширувда фуқаро Ё.Қ. ва бошқалар ўзаро тил бириктириб ҳаракат қилгани аниқланган.

Улар бешта масъулияти чекланган жамият номига бошқа бир МЧЖ томонидан гўёки 2,2 триллион сўмлик маҳсулот етказиб берилгани ҳақида сохта электрон ҳисоб-фактуралар расмийлаштирган.

Амалда эса ушбу товарлар етказиб берилмаган бўлиши мумкинлиги тергов материалларида қайд этилмоқда.

Сохта харид чеклари шакллантирилган

Шундан сўнг маҳсулотлар савдосидан тушган маблағлар назорат-касса машиналари орқали кирим қилингани ва товарлар фуқароларга сотилгани ҳақида сохта харид чеклари яратилган.

Бу чеклар реал савдога эмас, кешбэк тўловларини олиш учун тузилган сохта операцияларга асослангани айтилмоқда.

Қарийб 95 минг киши номидан кешбэк олинган

Тергов маълумотларига кўра, сохта чеклар асосида:

  • 94 921 нафар фуқаро;

  • Ижтимоий ҳимоя ягона реестрига киритилган шахслар номидан

Soliq Mobile мобил иловаси орқали кешбэк тўловлари расмийлаштирилган.

Натижада бюджет маблағларидан 38,3 миллиард сўм ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан талон-торож қилингани аниқланган.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг қуйидаги моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:

  • 167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;

  • 228-модда — ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар ва бланкаларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш.

Ҳозирда жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Гумонланувчиларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмагунча, улар айбсиз ҳисобланади.

АндижонSoliq MobileБош прокуратура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Бугун, 12:08Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиМагистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиБугун, 11:19Болалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБолалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБугун, 11:11«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилдиБугун, 10:57Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Кеча, 22:3819 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушланди19 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушландиКеча, 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди