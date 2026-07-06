Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлари

·47·Спорт
Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлари

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Мексикага қарши кечган шиддатли ва драматик баҳсдан сўнг ўз овозини бутунлай йўқотди. Жаҳон чемпионати доирасида ўтган ва 3:2 ҳисобида инглизларнинг ғалабаси билан якунланган учрашув нафақат майдондаги курашлар, балки ўйиндан кейинги қизиқарли ҳолат билан ҳам мухлислар ёдида қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мексика пойтахтидаги афсонавий “Ацтека” стадионида кечган баҳс ниҳоясига етгач, Бавария ҳужумчиси BBC камералари қаршисига чиқди. Бироқ у деярли гапира олмайдиган ҳолатда эди. Кейннинг хириллаб чиққан овози ижтимоий тармоқларда тезда трендга чиқди ва мухлислар уни турли қаҳрамонларга қиёслай бошлашди. Футболчининг ўзи бу ҳолатни майдондаги ҳиссиётлар ва ғалабани нишонлаш пайтидаги бақириқлар билан изоҳлади.

Майдондаги ҳақиқий жанг ва Томас Тухелнинг иродаси

Ўйиннинг ўзи ҳақиқий триллер кўринишини олди. Англия терма жамоаси учрашувни жуда фаол бошлади ва Жуд Беллингемнинг дубли эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олди. Бироқ мезбонлар таслим бўлишмади: Жулиан Қуинонес ҳисобни қисқартирди, кўп ўтмай инглизлар ҳимоячиси Жарелл Қуансаҳ майдондан четлатилди. Бу эса Томас Тухел шогирдларини ўйиннинг катта қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур қилди.

Шундай қийин вазиятда Гарри Кейн сардорлик масъулиятини ўз зиммасига олди ва 60-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасининг учинчи голини урди. Мексикалик Раул Жименез ҳам пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни минимал кўринишга келтирган бўлса-да, Англия ҳимояси охиригача чидаб берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ғалаба Англияни чорак финалга олиб чиқди ва энди улар Маямида Норвегия билан тўқнаш келишади.

“Бу ақлдан оздирадиган ўйин бўлди. Биз охиригача курашишимиз керак эди. Мен ҳозиргина тиниmsиз қўшиқ куйладим, шу сабабли гапира олмаяпман. Атрофимиздаги муҳит, жамоа ва барча бизга қарши эди, лекин биз ғалаба йўлини топа олдик”, — деди Гарри Кейн ўзининг хириллаган овози билан интервю берар экан.

Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухел ҳам ўйиндан кейин ўз ҳаяжонини яширмади. Германиялик мутахассис ноқулай об-ҳаво туфайли бир соат кечикиб бошланган ўйинда жамоасининг кўрсатган характеридан фахрланишини билдирди. Унинг таъкидлашича, “Ацтека” каби стадионларда ғалаба қозониш учун нафақат маҳорат, балки кучли руҳият ҳам талаб этилади.

Ушбу ғалаба Англия учун турнирнинг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда. Гарри Кейн эса нафақат голлари, балки бор овози билан жамоасини қўллаб-қувватлагани билан ҳам ҳақиқий етакчи эканлигини яна бир бор исботлади. Энди мухлислар унинг чорак финалгача овози тикланишини кутишмоқда.

АнглияГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиФутболМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Бугун, 11:27Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Бугун, 11:22Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Бугун, 11:08Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Бугун, 11:04Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Бугун, 10:19 Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорладиБугун, 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди