Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлари
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Мексикага қарши кечган шиддатли ва драматик баҳсдан сўнг ўз овозини бутунлай йўқотди. Жаҳон чемпионати доирасида ўтган ва 3:2 ҳисобида инглизларнинг ғалабаси билан якунланган учрашув нафақат майдондаги курашлар, балки ўйиндан кейинги қизиқарли ҳолат билан ҳам мухлислар ёдида қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мексика пойтахтидаги афсонавий “Ацтека” стадионида кечган баҳс ниҳоясига етгач, Бавария ҳужумчиси BBC камералари қаршисига чиқди. Бироқ у деярли гапира олмайдиган ҳолатда эди. Кейннинг хириллаб чиққан овози ижтимоий тармоқларда тезда трендга чиқди ва мухлислар уни турли қаҳрамонларга қиёслай бошлашди. Футболчининг ўзи бу ҳолатни майдондаги ҳиссиётлар ва ғалабани нишонлаш пайтидаги бақириқлар билан изоҳлади.
Майдондаги ҳақиқий жанг ва Томас Тухелнинг иродасиЎйиннинг ўзи ҳақиқий триллер кўринишини олди. Англия терма жамоаси учрашувни жуда фаол бошлади ва Жуд Беллингемнинг дубли эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олди. Бироқ мезбонлар таслим бўлишмади: Жулиан Қуинонес ҳисобни қисқартирди, кўп ўтмай инглизлар ҳимоячиси Жарелл Қуансаҳ майдондан четлатилди. Бу эса Томас Тухел шогирдларини ўйиннинг катта қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур қилди.
Шундай қийин вазиятда Гарри Кейн сардорлик масъулиятини ўз зиммасига олди ва 60-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасининг учинчи голини урди. Мексикалик Раул Жименез ҳам пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни минимал кўринишга келтирган бўлса-да, Англия ҳимояси охиригача чидаб берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ғалаба Англияни чорак финалга олиб чиқди ва энди улар Маямида Норвегия билан тўқнаш келишади.
“Бу ақлдан оздирадиган ўйин бўлди. Биз охиригача курашишимиз керак эди. Мен ҳозиргина тиниmsиз қўшиқ куйладим, шу сабабли гапира олмаяпман. Атрофимиздаги муҳит, жамоа ва барча бизга қарши эди, лекин биз ғалаба йўлини топа олдик”, — деди Гарри Кейн ўзининг хириллаган овози билан интервю берар экан.
Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухел ҳам ўйиндан кейин ўз ҳаяжонини яширмади. Германиялик мутахассис ноқулай об-ҳаво туфайли бир соат кечикиб бошланган ўйинда жамоасининг кўрсатган характеридан фахрланишини билдирди. Унинг таъкидлашича, “Ацтека” каби стадионларда ғалаба қозониш учун нафақат маҳорат, балки кучли руҳият ҳам талаб этилади.
Ушбу ғалаба Англия учун турнирнинг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда. Гарри Кейн эса нафақат голлари, балки бор овози билан жамоасини қўллаб-қувватлагани билан ҳам ҳақиқий етакчи эканлигини яна бир бор исботлади. Энди мухлислар унинг чорак финалгача овози тикланишини кутишмоқда.
…