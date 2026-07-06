Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилди

·48·Спорт
Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилди

Франция терма жамоаси афсонаси Тьерри Анри Бразилиянинг ЖЧ-2026дан чиқиб кетиши ортидан Неймар ҳақида таъсирли фикр билдирди. У натижалар ёки футболчининг фаолияти қандай якунланганига эмас, бразилиялик юлдуз футболга нималар берганига эътибор қаратишга чақирди.

Анрининг айтишича, Неймар миллионлаб болаларни футболга ошно қилган ва мухлисларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этган.

«Унинг ўйинини кўриш учун пул тўлашга тайёр эдим»

1998 йилги жаҳон ва 2000 йилги Европа чемпиони Неймарнинг ўйинини доимо катта қизиқиш билан кузатганини тан олди.

«Унинг ўйинини томоша қилиш учун ўзим пул тўлашга тайёр эдим. У бутун дунёни футболга ошно қилди. Ҳар бир бола Неймар бўлишни орзу қилган», — деди Анри.

Франциялик собиқ ҳужумчи Неймарни фақат гол ва совринлар орқали баҳолаш тўғри эмаслигини таъкидлади.

Анри натижа эмас, мерос ҳақида гапирди

Анри ЖЧ-2026даги мағлубият ёки Неймарнинг кейинги тақдири ҳақида баҳслашишни истамаслигини айтди.

«Мен жаҳон чемпионати ёки унинг карьераси қандай якунлангани ҳақида гапиришни истамайман. Мен унинг футболга берган ҳиссаси ҳақида сўзламоқчиман», — дея унинг сўзларини The Touchline нашри келтирди.

Унинг фикрича, Неймар ўз техникаси, дриблинги ва томошабоп ҳаракатлари билан бутун бир авлодга таъсир кўрсатди.

«У доимо фавқулодда футболчи бўлиб қолади»

Анри бразилиялик юлдузга футбол мухлисларига улашган ёрқин лаҳзалари учун миннатдорчилик билдирди.

«Неймар бор эди ва доимо фавқулодда маҳоратли футболчи бўлиб қолади. Бизга улуғвор лаҳзалар улашганинг учун раҳмат», — деди у.

Бу сўзлар Неймарнинг миллий жамоадаги келажаги муҳокама қилинаётган бир пайтда мухлислар орасида катта таъсир уйғотди.

Бразилия мундиални эрта тарк этди

Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақадаги иштирокини якунлади.

Ушбу натижадан сўнг Неймарнинг терма жамоадаги келажаги яна кун тартибига чиқди. Бироқ Анри учун бир нарса аниқ: қандай қарор қабул қилинмасин, Неймарнинг футбол тарихидаги ўрни ва мухлисларга берган ҳиссиётлари унутилмайди.

Сизнингча, Неймар Бразилия терма жамоасида яна ўйнаши керакми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаЛионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 18:52Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиЎзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиБугун, 18:52Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиЎзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиБугун, 18:50Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Бугун, 18:15ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиБугун, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди