Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилди
Франция терма жамоаси афсонаси Тьерри Анри Бразилиянинг ЖЧ-2026дан чиқиб кетиши ортидан Неймар ҳақида таъсирли фикр билдирди. У натижалар ёки футболчининг фаолияти қандай якунланганига эмас, бразилиялик юлдуз футболга нималар берганига эътибор қаратишга чақирди.
Анрининг айтишича, Неймар миллионлаб болаларни футболга ошно қилган ва мухлисларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этган.
«Унинг ўйинини кўриш учун пул тўлашга тайёр эдим»
1998 йилги жаҳон ва 2000 йилги Европа чемпиони Неймарнинг ўйинини доимо катта қизиқиш билан кузатганини тан олди.
«Унинг ўйинини томоша қилиш учун ўзим пул тўлашга тайёр эдим. У бутун дунёни футболга ошно қилди. Ҳар бир бола Неймар бўлишни орзу қилган», — деди Анри.
Франциялик собиқ ҳужумчи Неймарни фақат гол ва совринлар орқали баҳолаш тўғри эмаслигини таъкидлади.
Анри натижа эмас, мерос ҳақида гапирди
Анри ЖЧ-2026даги мағлубият ёки Неймарнинг кейинги тақдири ҳақида баҳслашишни истамаслигини айтди.
«Мен жаҳон чемпионати ёки унинг карьераси қандай якунлангани ҳақида гапиришни истамайман. Мен унинг футболга берган ҳиссаси ҳақида сўзламоқчиман», — дея унинг сўзларини The Touchline нашри келтирди.
Унинг фикрича, Неймар ўз техникаси, дриблинги ва томошабоп ҳаракатлари билан бутун бир авлодга таъсир кўрсатди.
«У доимо фавқулодда футболчи бўлиб қолади»
Анри бразилиялик юлдузга футбол мухлисларига улашган ёрқин лаҳзалари учун миннатдорчилик билдирди.
«Неймар бор эди ва доимо фавқулодда маҳоратли футболчи бўлиб қолади. Бизга улуғвор лаҳзалар улашганинг учун раҳмат», — деди у.
Бу сўзлар Неймарнинг миллий жамоадаги келажаги муҳокама қилинаётган бир пайтда мухлислар орасида катта таъсир уйғотди.
Бразилия мундиални эрта тарк этди
Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақадаги иштирокини якунлади.
Ушбу натижадан сўнг Неймарнинг терма жамоадаги келажаги яна кун тартибига чиқди. Бироқ Анри учун бир нарса аниқ: қандай қарор қабул қилинмасин, Неймарнинг футбол тарихидаги ўрни ва мухлисларга берган ҳиссиётлари унутилмайди.
Сизнингча, Неймар Бразилия терма жамоасида яна ўйнаши керакми?
…