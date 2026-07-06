Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқади
Индонезиянинг Жакарта шаҳрида бокс бўйича Осиё чемпионати давом этмоқда. Эртага Ўзбекистон U19 терма жамоаси вакиллари ҳам мусобақадаги иштирокини бошлайди.
Дастлабки кунда икки нафар ёш боксчимиз рингга кўтарилади.
Укимов Япония вакилига қарши жанг қилади
-60 кг вазн тоифасида Муҳаммадризо Укимов япон боксчиси Рио Матсумото билан тўқнаш келади.
Ушбу жанг Тошкент вақти билан соат 11:30 да бошланиши режалаштирилган.
Шокиржоновни Қозоғистон вакили кутмоқда
-65 кг вазн тоифасида Иброҳим Шокиржонов Қозоғистон вакили Акжурек Калабайга қарши рингга чиқади.
Баҳс Тошкент вақти билан соат 16:00 га белгиланган.
Эртанги жанглар жадвали
-60 кг: Муҳаммадризо Укимов — Рио Матсумото (Япония), 11:30.
-65 кг: Иброҳим Шокиржонов — Акжурек Калабай (Қозоғистон), 16:00.
Мусобақанинг эртанги дастури Тошкент вақти билан соат 10:00 да старт олади.
Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Энди барча эътибор ёш боксчиларимизга — Жакарта рингидаги илк қадам муваффақиятли бўлишини тилаймиз.
…