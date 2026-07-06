Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқади

·0·Спорт
Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқади

Индонезиянинг Жакарта шаҳрида бокс бўйича Осиё чемпионати давом этмоқда. Эртага Ўзбекистон U19 терма жамоаси вакиллари ҳам мусобақадаги иштирокини бошлайди.

Дастлабки кунда икки нафар ёш боксчимиз рингга кўтарилади.

Укимов Япония вакилига қарши жанг қилади

-60 кг вазн тоифасида Муҳаммадризо Укимов япон боксчиси Рио Матсумото билан тўқнаш келади.

Ушбу жанг Тошкент вақти билан соат 11:30 да бошланиши режалаштирилган.

Шокиржоновни Қозоғистон вакили кутмоқда

-65 кг вазн тоифасида Иброҳим Шокиржонов Қозоғистон вакили Акжурек Калабайга қарши рингга чиқади.

Баҳс Тошкент вақти билан соат 16:00 га белгиланган.

Эртанги жанглар жадвали

-60 кг: Муҳаммадризо Укимов — Рио Матсумото (Япония), 11:30.

-65 кг: Иброҳим Шокиржонов — Акжурек Калабай (Қозоғистон), 16:00.

Мусобақанинг эртанги дастури Тошкент вақти билан соат 10:00 да старт олади.

Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Энди барча эътибор ёш боксчиларимизга — Жакарта рингидаги илк қадам муваффақиятли бўлишини тилаймиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиЎзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиБугун, 18:50Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиАнри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиБугун, 18:47Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Бугун, 18:15ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиБугун, 17:36Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»Бугун, 17:33Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Бугун, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди