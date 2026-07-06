Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошлади
Индонезиянинг Жакарта шаҳрида бокс бўйича Осиё чемпионати старт олди. Мусобақанинг дастлабки кунида Ўзбекистон вакиллари рингга кўтарилиб, учта ғалаба ва битта мағлубият қайд этди.
Айниқса, Фарёзбек Дўсматов ва Абдураҳмон Маҳмуджонов рақибларини 5:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.
Амирбек Исмоилов чемпионга қарши жанг қилди
U23 ёш тоифасининг -50 кг вазнидаги вакилимиз Амирбек Исмоилов Ўзбекистон боксчилари орасида биринчи бўлиб рингга чиқди.
Унинг рақиби Ҳиндистон вакили, катталар ўртасида амалдаги Осиё чемпиони Вишванатан Суреш бўлди. Қийин ва муросасиз ўтган жангда Исмоилов ҳакамлар қарорига кўра 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди.
Эргашев рақибнинг жангдан бош тортиши орқали ғолиб бўлди
-65 кг вазн тоифасида Илҳомжон Эргашев қатарлик Файсал Муҳаммадга қарши баҳс олиб борди.
Биринчи раунддан кейин Қатар вакили жангни давом эттиришдан бош тортди. Шу тариқа, ғалаба Ўзбекистон боксчисига берилди ва Эргашев мусобақадаги юришини муваффақиятли бошлади.
Фарёзбек Дўсматовдан ишончли ғалаба
U23 тоифасининг -55 кг вазнида Фарёзбек Дўсматов филиппинлик Элжай Памисага қарши рингга кўтарилди.
Ўзбекистонлик боксчи жанг давомида техник ва тактик устунлигини намойиш этиб, рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб қилди.
Шу тариқа, кичик Дўсматов Осиё чемпионатидаги илк баҳсини ёрқин ғалаба билан якунлади.
Маҳмуджонов рақибига имконият қолдирмади
-60 кг вазн тоифасидаги иқтидорли боксчимиз Абдураҳмон Маҳмуджонов мўғулистонлик Дулгуунсаихан Харху билан куч синашди.
Қизиқарли кечган баҳсда Маҳмуджонов техник ва тактик жиҳатдан устунлик қилди. Ҳакамлар бир овоздан Ўзбекистон вакилини ғолиб деб топди — 5:0.
Дастлабки кун натижалари
Ўзбекистон боксчиларининг Осиё чемпионатидаги биринчи кун натижалари:
Амирбек Исмоилов — мағлубият, 0:5;
Илҳомжон Эргашев — ғалаба, рақиб жангдан бош тортди;
Фарёзбек Дўсматов — ғалаба, 5:0;
Абдураҳмон Маҳмуджонов — ғалаба, 5:0.
Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Жакартадаги мусобақа давом этмоқда ва навбатдаги босқичларда ҳам боксчиларимиздан янги ғалабалар кутилмоқда.
…