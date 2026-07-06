Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошлади

·28·Спорт
Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошлади

Индонезиянинг Жакарта шаҳрида бокс бўйича Осиё чемпионати старт олди. Мусобақанинг дастлабки кунида Ўзбекистон вакиллари рингга кўтарилиб, учта ғалаба ва битта мағлубият қайд этди.

Айниқса, Фарёзбек Дўсматов ва Абдураҳмон Маҳмуджонов рақибларини 5:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.

Амирбек Исмоилов чемпионга қарши жанг қилди

U23 ёш тоифасининг -50 кг вазнидаги вакилимиз Амирбек Исмоилов Ўзбекистон боксчилари орасида биринчи бўлиб рингга чиқди.

Унинг рақиби Ҳиндистон вакили, катталар ўртасида амалдаги Осиё чемпиони Вишванатан Суреш бўлди. Қийин ва муросасиз ўтган жангда Исмоилов ҳакамлар қарорига кўра 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди.

Эргашев рақибнинг жангдан бош тортиши орқали ғолиб бўлди

-65 кг вазн тоифасида Илҳомжон Эргашев қатарлик Файсал Муҳаммадга қарши баҳс олиб борди.

Биринчи раунддан кейин Қатар вакили жангни давом эттиришдан бош тортди. Шу тариқа, ғалаба Ўзбекистон боксчисига берилди ва Эргашев мусобақадаги юришини муваффақиятли бошлади.

Фарёзбек Дўсматовдан ишончли ғалаба

U23 тоифасининг -55 кг вазнида Фарёзбек Дўсматов филиппинлик Элжай Памисага қарши рингга кўтарилди.

Ўзбекистонлик боксчи жанг давомида техник ва тактик устунлигини намойиш этиб, рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб қилди.

Шу тариқа, кичик Дўсматов Осиё чемпионатидаги илк баҳсини ёрқин ғалаба билан якунлади.

Маҳмуджонов рақибига имконият қолдирмади

-60 кг вазн тоифасидаги иқтидорли боксчимиз Абдураҳмон Маҳмуджонов мўғулистонлик Дулгуунсаихан Харху билан куч синашди.

Қизиқарли кечган баҳсда Маҳмуджонов техник ва тактик жиҳатдан устунлик қилди. Ҳакамлар бир овоздан Ўзбекистон вакилини ғолиб деб топди — 5:0.

Дастлабки кун натижалари

Ўзбекистон боксчиларининг Осиё чемпионатидаги биринчи кун натижалари:

  • Амирбек Исмоилов — мағлубият, 0:5;

  • Илҳомжон Эргашев — ғалаба, рақиб жангдан бош тортди;

  • Фарёзбек Дўсматов — ғалаба, 5:0;

  • Абдураҳмон Маҳмуджонов — ғалаба, 5:0.

Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Жакартадаги мусобақа давом этмоқда ва навбатдаги босқичларда ҳам боксчиларимиздан янги ғалабалар кутилмоқда.

ЎзбекистонЖакартаИндонезияФарёзбек ДусматовАбдураҳмон Маҳмуджонов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаЛионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 18:52Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиЎзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиБугун, 18:52Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиАнри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиБугун, 18:47Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Бугун, 18:15ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиБугун, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди