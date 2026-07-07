Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқда
Смартфонлар бозорида бир неча йил аввал урфдан қолган "планшетофонлар" даври қайтмоқда. Хитойнинг технологик гигантлари яна улкан дисплейли қурилмаларга эътибор қарата бошлади. Digital Chat Station инсайдерининг маълумотларига кўра, Redmi бренди остида ўта йирик экран ва флагман хусусиятларига эга бўлган янги модел ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янгилик Redmi Турбо 6 Max номи остида бозорга чиқиши кутилмоқда. Қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг 7 дюймли улкан дисплейидир. Таъкидлаш жоизки, илгари бундай катта экранли смартфонлар асосан ҳамёнбоп сегментга тегишли бўлган бўлса, янги модел мутлақо бошқача ёндашув билан, яни юқори технологик имкониятлар билан тақдим этилади.
Флагман даражасидаги техник хусусиятларМаълумотларга кўра, смартфон экрани нафақат ҳажми, балки сифати билан ҳам ҳайратда қолдиради. Қурилма 2К аниқликдаги (ресолутион) дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга контентни юқори сифатда томоша қилиш ва ўйинларни максимал даражадаги деталларда ўйнаш имконини беради. Шунингдек, қурилма ичига MediaTek компаниясининг энг кучли Dimensity 9000 туркумидаги топ-платформаси ўрнатилади.
Катта экран ва кучли процессор табиий равишда кўп энергия талаб қилади. Шу сабабли, ишлаб чиқарувчилар Redmi Турбо 6 Max моделига ўта сиғимли, "улкан" аккумулятор ўрнатишни режалаштирмоқда. Ҳозирча батареянинг аниқ ҳажми очиқланмаган бўлса-да, у бозордаги стандарт 5000 мА/соат сиғимли аккумуляторлардан сезиларли даражада каттароқ бўлиши тахмин қилинмоқда.
Бозордаги ўрни ва кутилаётган релизҲозирги вақтда Redmi Турбо 5 туркуми Хитой бозорида жуда муваффақиятли сотилмоқда. Янги авлод вакили бўлмиш Турбо 6 Max эса ўзидан олдинги моделларнинг муваффақиятини такрорлаши, ҳатто ундан ўзиб кетиши мумкин. Инсайдернинг таъкидлашича, ушбу планшетофоннинг расмий тақдимоти 2027-йилнинг бошига режалаштирилган.
Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфонининг Samsung дисплейи билан чиқишини аниқ башорат қилган эди. Бу эса янги Redmi ҳақидаги маълумотларнинг ҳақиқатга яқинлигини янада оширади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши аниқ, чунки юртимизда Redmi бренди маҳсулотлари ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан жуда машҳур.
Хулоса қилиб айтганда, смартфонлар саноати яна бир бор катта экранлар томон бурилмоқда. Агар авваллари 7 дюймли қурилмалар ноқулай ва оғир деб ҳисобланган бўлса, замонавий роmsиз экран технологиялари ва енгил корпуслар туфайли Redmi Турбо 6 Max фойдаланувчилар учун янги ва қулай тажриба тақдим этиши мумкин.
…