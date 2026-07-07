Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқда

·0·Техно
Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқда

Смартфонлар бозорида бир неча йил аввал урфдан қолган "планшетофонлар" даври қайтмоқда. Хитойнинг технологик гигантлари яна улкан дисплейли қурилмаларга эътибор қарата бошлади. Digital Chat Station инсайдерининг маълумотларига кўра, Redmi бренди остида ўта йирик экран ва флагман хусусиятларига эга бўлган янги модел ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янгилик Redmi Турбо 6 Max номи остида бозорга чиқиши кутилмоқда. Қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг 7 дюймли улкан дисплейидир. Таъкидлаш жоизки, илгари бундай катта экранли смартфонлар асосан ҳамёнбоп сегментга тегишли бўлган бўлса, янги модел мутлақо бошқача ёндашув билан, яни юқори технологик имкониятлар билан тақдим этилади.

Флагман даражасидаги техник хусусиятлар

Маълумотларга кўра, смартфон экрани нафақат ҳажми, балки сифати билан ҳам ҳайратда қолдиради. Қурилма 2К аниқликдаги (ресолутион) дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга контентни юқори сифатда томоша қилиш ва ўйинларни максимал даражадаги деталларда ўйнаш имконини беради. Шунингдек, қурилма ичига MediaTek компаниясининг энг кучли Dimensity 9000 туркумидаги топ-платформаси ўрнатилади.

Катта экран ва кучли процессор табиий равишда кўп энергия талаб қилади. Шу сабабли, ишлаб чиқарувчилар Redmi Турбо 6 Max моделига ўта сиғимли, "улкан" аккумулятор ўрнатишни режалаштирмоқда. Ҳозирча батареянинг аниқ ҳажми очиқланмаган бўлса-да, у бозордаги стандарт 5000 мА/соат сиғимли аккумуляторлардан сезиларли даражада каттароқ бўлиши тахмин қилинмоқда.

Бозордаги ўрни ва кутилаётган релиз

Ҳозирги вақтда Redmi Турбо 5 туркуми Хитой бозорида жуда муваффақиятли сотилмоқда. Янги авлод вакили бўлмиш Турбо 6 Max эса ўзидан олдинги моделларнинг муваффақиятини такрорлаши, ҳатто ундан ўзиб кетиши мумкин. Инсайдернинг таъкидлашича, ушбу планшетофоннинг расмий тақдимоти 2027-йилнинг бошига режалаштирилган.

Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфонининг Samsung дисплейи билан чиқишини аниқ башорат қилган эди. Бу эса янги Redmi ҳақидаги маълумотларнинг ҳақиқатга яқинлигини янада оширади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши аниқ, чунки юртимизда Redmi бренди маҳсулотлари ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан жуда машҳур.

Хулоса қилиб айтганда, смартфонлар саноати яна бир бор катта экранлар томон бурилмоқда. Агар авваллари 7 дюймли қурилмалар ноқулай ва оғир деб ҳисобланган бўлса, замонавий роmsиз экран технологиялари ва енгил корпуслар туфайли Redmi Турбо 6 Max фойдаланувчилар учун янги ва қулай тажриба тақдим этиши мумкин.

RedmiСмартфонТехнологияMediaTekXiaomi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаРоссиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаБугун, 12:55Хитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиХитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиБугун, 10:24Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиRedmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиБугун, 09:26Netflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиNetflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиБугун, 05:58Кибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиКибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиБугун, 04:57СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаСК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаБугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги