Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?
Ижтимоий тармоқларда Гарри Кейн ва унинг болаликдаги дўсти Кети Гудленднинг 2005 йилда Дэвид Бекхэм билан тушган сурати яна муҳокамага сабаб бўлди.
Бир қарашда оддий хотирага ўхшайдиган бу кадр йиллар ўтиб, бутунлай бошқа маъно касб этди. Чунки ўша суратдаги икки бола кейинчалик мустаҳкам оилага айланди.
Сурат 2005 йилда олинган
Маълум бўлишича, кадр Дэвид Бекхэм ўз академиясини очган пайтда олинган.
Ўша вақтда ёш футболчилар қаторида Кети Гудленд ва Гарри Кейн ҳам бўлган. Бекхэм улар билан бирга суратга тушган ва бу кадр йиллар ўтиб, мухлислар учун жуда қизиқ хотирага айланди.
Ёшликдаги дўстлик катта оилага айланди
21 йил ўтгач, суратдаги қиз ва ўғил ҳаётда бир-бирига энг яқин инсонларга айланди.
Бугун Гарри Кейн ва Кети Гудленд тўрт нафар фарзанднинг ота-онаси. Улар нафақат машҳур футболчи ва унинг турмуш ўртоғи, балки болаликдан бирга улғайган жуфтлик сифатида ҳам кўпчиликка ўрнак бўлиб келмоқда.
Кейн фаолиятининг энг кучли даврини ўтказмоқда
Гарри Кейн бугун Англия миллий жамоаси сардори сифатида катта саҳнада порламоқда.
У ҳаётидаги энг яхши мавсумлардан бирини ўтказмоқда, “Олтин тўп” учун даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда ва Жаҳон чемпионатида ҳам ёрқин ўйин кўрсатмоқда.
Кети ҳар доим трибунада
Кети Гудленд Кейннинг фаолияти давомида уни мунтазам қўллаб-қувватлаб келади.
У деярли ҳар бир муҳим ўйинда трибунадан туриб турмуш ўртоғига мухлислик қилади. Учрашувлардан кейин эса Кейн кўпинча унинг ёнига чиқиб, оилавий суратларга тушади.
Бир ҳовлидан катта футбол саҳнасигача
Бир пайтлар Гарри ва Кети мактабга бирга қатнар, ҳовлида футбол ўйнар эди.
Бугун эса ўша болалик хотиралари Англия сардорининг ҳаёт йўлидаги энг самимий саҳифалардан бирига айланган. Бекхэм билан тушган эски сурат эса бу ҳикоянинг бошланиш нуқтасидек кўринади.
…