Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?

·48·Спорт
Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?

Ижтимоий тармоқларда Гарри Кейн ва унинг болаликдаги дўсти Кети Гудленднинг 2005 йилда Дэвид Бекхэм билан тушган сурати яна муҳокамага сабаб бўлди.

Бир қарашда оддий хотирага ўхшайдиган бу кадр йиллар ўтиб, бутунлай бошқа маъно касб этди. Чунки ўша суратдаги икки бола кейинчалик мустаҳкам оилага айланди.

Сурат 2005 йилда олинган

Маълум бўлишича, кадр Дэвид Бекхэм ўз академиясини очган пайтда олинган.

Ўша вақтда ёш футболчилар қаторида Кети Гудленд ва Гарри Кейн ҳам бўлган. Бекхэм улар билан бирга суратга тушган ва бу кадр йиллар ўтиб, мухлислар учун жуда қизиқ хотирага айланди.

Ёшликдаги дўстлик катта оилага айланди

21 йил ўтгач, суратдаги қиз ва ўғил ҳаётда бир-бирига энг яқин инсонларга айланди.

Бугун Гарри Кейн ва Кети Гудленд тўрт нафар фарзанднинг ота-онаси. Улар нафақат машҳур футболчи ва унинг турмуш ўртоғи, балки болаликдан бирга улғайган жуфтлик сифатида ҳам кўпчиликка ўрнак бўлиб келмоқда.

Кейн фаолиятининг энг кучли даврини ўтказмоқда

Гарри Кейн бугун Англия миллий жамоаси сардори сифатида катта саҳнада порламоқда.

У ҳаётидаги энг яхши мавсумлардан бирини ўтказмоқда, “Олтин тўп” учун даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда ва Жаҳон чемпионатида ҳам ёрқин ўйин кўрсатмоқда.

Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?

Кети ҳар доим трибунада

Кети Гудленд Кейннинг фаолияти давомида уни мунтазам қўллаб-қувватлаб келади.

У деярли ҳар бир муҳим ўйинда трибунадан туриб турмуш ўртоғига мухлислик қилади. Учрашувлардан кейин эса Кейн кўпинча унинг ёнига чиқиб, оилавий суратларга тушади.

Бир ҳовлидан катта футбол саҳнасигача

Бир пайтлар Гарри ва Кети мактабга бирга қатнар, ҳовлида футбол ўйнар эди.

Бугун эса ўша болалик хотиралари Англия сардорининг ҳаёт йўлидаги энг самимий саҳифалардан бирига айланган. Бекхэм билан тушган эски сурат эса бу ҳикоянинг бошланиш нуқтасидек кўринади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борЖанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борБугун, 11:54Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Бугун, 10:39Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Бугун, 09:18ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...Бугун, 09:12Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Бугун, 08:59Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиИнтер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиБугун, 02:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди