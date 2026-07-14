Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эра

·23·Спорт
Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эра

Лондоннинг Челси клуби ўзининг янги бош мураббийи Хаби Алонсони расман таништирди. Испаниялик мутахассис "Стемфорд Бридж"даги илк матбуот анжуманида иштирок этиб, клубдаги мақсадлари ва Англия футболига қайтиши ҳақидаги ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Ушбу тайинлов Лондон клуби учун янги давр бошланишини англатади, чунки Алонсо Европанинг энг истиқболли мураббийларидан бири саналади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси расмий сайти хабар беришича, Реал Мадрид ва Баер Леверкусен собиқ устози Кобхемдаги машғулот базасида аллақачон ўз ғояларини татбиқ этишни бошлаган. Алонсо матбуот анжуманида ўзига билдирилган ишонч учун миннатдорчилик билдириб, ушбу буюк клубнинг бир қисми бўлиш у учун катта шараф эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клубнинг салоҳияти ва таркибдаги маҳоратли футболчилар унинг қарорига асосий таъсир кўрсатган.

Янги фалсафа ва ғолиблик руҳияти

Алонсо ўз фалсафасининг марказига жамоа ва мухлислар ўртасидаги мустаҳкам алоқани қўймоқда. Сўнгги йиллардаги ўтиш давридан сўнг, испан мураббийи Челси жамоасини яна мунтазам ғалаба қозонадиган ва жозибали футбол кўрсатадиган клубга айлантиришни мақсад қилган. "Биз мухлисларда ҳаяжон уйғотишни, улар билан боғлиқликни ҳис қилишни ва совринлар учун курашишни истаймиз", — дея қўшимча қилди мураббий.

Goal.com нашри таъкидлашича, Алонсо Ливерпул сафидаги афсонавий фаолияти орқали Англия футболини яхши билса-да, мураббий сифатида бу унинг учун мутлақо янги чақириқдир. У Премер-лигани дунёдаги энг рақобатбардош чемпионат деб ҳисоблайди ва бу ерда ишлаш унинг мураббийлик маҳоратини янги босқичга олиб чиқишига ишонади.

Рақобат ва келажак режалари

Хаби Алонсо дунёнинг энг кучли мураббийлари жамланган лигада ўз тактик билимларини синовдан ўтказишга тайёр. Унинг келиши билан Челси ўйин услубида сезиларли ўзгаришлар кутилмоқда, айниқса тўп назорати ва ҳужумкорлик борасида Баер Леверкусен клубида кўрсатган натижалари мухлисларда катта умид уйғотган.

Ҳозирда мураббий спорт директорлари ва техник ходимлар билан биргаликда таркибни кучайтириш ва мавсумнинг қолган қисмида юқори ўринлар учун курашиш стратегиясини ишлаб чиқмоқда. Алонсонинг вазифаси нафақат натижа келтириш, балки клубнинг йўқолган нуфузини тиклашдан иборат бўлади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу тайинлов қизиқарли, сабаби Челси мамлакатимизда энг кўп мухлисга эга жамоалардан бири ҳисобланади. Хаби Алонсонинг Премер-лигадаги дебюти ва унинг Пеп Гуардиола ҳамда Микел Артета каби мутахассисларга қарши тактик жанги бутун дунё нигоҳида бўлиши аниқ.

ЧелсиХаби АлонсоПремер-лигаФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиЖулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиБугун, 02:55Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБарселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБугун, 02:11Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқЖон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқБугун, 01:54Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиБугун, 01:13Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Бугун, 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди