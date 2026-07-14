Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эра
Лондоннинг Челси клуби ўзининг янги бош мураббийи Хаби Алонсони расман таништирди. Испаниялик мутахассис "Стемфорд Бридж"даги илк матбуот анжуманида иштирок этиб, клубдаги мақсадлари ва Англия футболига қайтиши ҳақидаги ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Ушбу тайинлов Лондон клуби учун янги давр бошланишини англатади, чунки Алонсо Европанинг энг истиқболли мураббийларидан бири саналади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси расмий сайти хабар беришича, Реал Мадрид ва Баер Леверкусен собиқ устози Кобхемдаги машғулот базасида аллақачон ўз ғояларини татбиқ этишни бошлаган. Алонсо матбуот анжуманида ўзига билдирилган ишонч учун миннатдорчилик билдириб, ушбу буюк клубнинг бир қисми бўлиш у учун катта шараф эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клубнинг салоҳияти ва таркибдаги маҳоратли футболчилар унинг қарорига асосий таъсир кўрсатган.
Янги фалсафа ва ғолиблик руҳиятиАлонсо ўз фалсафасининг марказига жамоа ва мухлислар ўртасидаги мустаҳкам алоқани қўймоқда. Сўнгги йиллардаги ўтиш давридан сўнг, испан мураббийи Челси жамоасини яна мунтазам ғалаба қозонадиган ва жозибали футбол кўрсатадиган клубга айлантиришни мақсад қилган. "Биз мухлисларда ҳаяжон уйғотишни, улар билан боғлиқликни ҳис қилишни ва совринлар учун курашишни истаймиз", — дея қўшимча қилди мураббий.
Goal.com нашри таъкидлашича, Алонсо Ливерпул сафидаги афсонавий фаолияти орқали Англия футболини яхши билса-да, мураббий сифатида бу унинг учун мутлақо янги чақириқдир. У Премер-лигани дунёдаги энг рақобатбардош чемпионат деб ҳисоблайди ва бу ерда ишлаш унинг мураббийлик маҳоратини янги босқичга олиб чиқишига ишонади.
Рақобат ва келажак режалариХаби Алонсо дунёнинг энг кучли мураббийлари жамланган лигада ўз тактик билимларини синовдан ўтказишга тайёр. Унинг келиши билан Челси ўйин услубида сезиларли ўзгаришлар кутилмоқда, айниқса тўп назорати ва ҳужумкорлик борасида Баер Леверкусен клубида кўрсатган натижалари мухлисларда катта умид уйғотган.
Ҳозирда мураббий спорт директорлари ва техник ходимлар билан биргаликда таркибни кучайтириш ва мавсумнинг қолган қисмида юқори ўринлар учун курашиш стратегиясини ишлаб чиқмоқда. Алонсонинг вазифаси нафақат натижа келтириш, балки клубнинг йўқолган нуфузини тиклашдан иборат бўлади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу тайинлов қизиқарли, сабаби Челси мамлакатимизда энг кўп мухлисга эга жамоалардан бири ҳисобланади. Хаби Алонсонинг Премер-лигадаги дебюти ва унинг Пеп Гуардиола ҳамда Микел Артета каби мутахассисларга қарши тактик жанги бутун дунё нигоҳида бўлиши аниқ.
…