Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?
"Барселона"нинг ёш юлдузи Ламине Ямал яна бир бор очиқчасига "Атлетико Мадрид" ҳужумчиси Хулиан Альваресни каталонияликлар сафида кўриш истагини билдирди. Европа футболининг энг иқтидорли вакилларидан бири ҳисобланган Ямал аргентиналик ҳужумчи клубнинг ўйин услубига мукаммал даражада мос тушишига ишончи комил эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, бутун жамоа жаҳон чемпионини ўз сафларида кўришдан мамнун бўлади. Goal.com хабарига кўра, Ямал нафақат майдондаги шерик, балки ўзига хос "норасмий агент" ролини ҳам ўйнамоқда.
Симеоне ва Альварес ўртасидаги совуқчиликАйни дамда Мадриднинг "Атлетико" жамоасида вазият анча таранглашган. Маълумотларга кўра, Хулиан Альварес ва бош мураббий Диего Симеоне ўртасидаги муносабатлар узилиш нуқтасига келиб қолган. Симеоне ўз ўйинчиларидан тўлиқ садоқатни талаб қилиши билан машҳур, бироқ ҳужумчининг очиқчасига клубдан кетиш истаги мураббийнинг ҳафсаласини пир қилган.
"Атлетико Мадрид" раҳбарияти ҳам футболчининг трансфери бўйича музокараларга тайёр кўринмоқда. Клуб ичидаги манбалар жамоада муҳит бузилмаслиги учун футболчини сотиб юбориш энг мантиқий йўл эканини тушуниб туришибди. Бироқ, Мадрид клуби ўзининг асосий рақобатчисига футболчи сотишда катта миқдорда товон пули талаб қилиши аниқ.
Молиявий тўсиқлар ва трансфер истиқболлари"Барселона" спорт директори Деку Хулиан Альвареснинг ашаддий мухлиси бўлса-да, трансфернинг амалга ошиши клубнинг молиявий ҳолатига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ла Лига томонидан ўрнатилган қатъий молиявий чекловлар каталонияликларга катта харидларни амалга оширишда қийинчилик туғдирмоқда.
Жоан Лапорта бошчилигидаги раҳбариат ҳозирда битимни қандай қилиб қонуний ва иқтисодий жиҳатдан тўғри шакллантириш йўлларини изламоқда. Агар трансфер амалга ошса, бу Испания чемпионатидаги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Хулиан Альварес каби универсал ҳужумчининг "Барселона"га ўтиши жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши мумкин.
Ямалнинг сўзларига кўра, Альварес дунёнинг энг яхши клуби ва энг яхши шаҳрига келишдан асло афсусланмайди. "Агар унинг ўрнида бўлганимда, иккиланмай Барселонани танлардим", — дея қўшимча қилди ёш вингер.
…