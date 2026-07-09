Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?

·0·Спорт
Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?

"Барселона"нинг ёш юлдузи Ламине Ямал яна бир бор очиқчасига "Атлетико Мадрид" ҳужумчиси Хулиан Альваресни каталонияликлар сафида кўриш истагини билдирди. Европа футболининг энг иқтидорли вакилларидан бири ҳисобланган Ямал аргентиналик ҳужумчи клубнинг ўйин услубига мукаммал даражада мос тушишига ишончи комил эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, бутун жамоа жаҳон чемпионини ўз сафларида кўришдан мамнун бўлади. Goal.com хабарига кўра, Ямал нафақат майдондаги шерик, балки ўзига хос "норасмий агент" ролини ҳам ўйнамоқда.

Симеоне ва Альварес ўртасидаги совуқчилик

Айни дамда Мадриднинг "Атлетико" жамоасида вазият анча таранглашган. Маълумотларга кўра, Хулиан Альварес ва бош мураббий Диего Симеоне ўртасидаги муносабатлар узилиш нуқтасига келиб қолган. Симеоне ўз ўйинчиларидан тўлиқ садоқатни талаб қилиши билан машҳур, бироқ ҳужумчининг очиқчасига клубдан кетиш истаги мураббийнинг ҳафсаласини пир қилган.

"Атлетико Мадрид" раҳбарияти ҳам футболчининг трансфери бўйича музокараларга тайёр кўринмоқда. Клуб ичидаги манбалар жамоада муҳит бузилмаслиги учун футболчини сотиб юбориш энг мантиқий йўл эканини тушуниб туришибди. Бироқ, Мадрид клуби ўзининг асосий рақобатчисига футболчи сотишда катта миқдорда товон пули талаб қилиши аниқ.

Молиявий тўсиқлар ва трансфер истиқболлари

"Барселона" спорт директори Деку Хулиан Альвареснинг ашаддий мухлиси бўлса-да, трансфернинг амалга ошиши клубнинг молиявий ҳолатига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ла Лига томонидан ўрнатилган қатъий молиявий чекловлар каталонияликларга катта харидларни амалга оширишда қийинчилик туғдирмоқда.

Жоан Лапорта бошчилигидаги раҳбариат ҳозирда битимни қандай қилиб қонуний ва иқтисодий жиҳатдан тўғри шакллантириш йўлларини изламоқда. Агар трансфер амалга ошса, бу Испания чемпионатидаги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Хулиан Альварес каби универсал ҳужумчининг "Барселона"га ўтиши жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

Ямалнинг сўзларига кўра, Альварес дунёнинг энг яхши клуби ва энг яхши шаҳрига келишдан асло афсусланмайди. "Агар унинг ўрнида бўлганимда, иккиланмай Барселонани танлардим", — дея қўшимча қилди ёш вингер.

БарселонаАтлетико МадридЛамине ЯмалХулиан АльваресФутбол Трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:19Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиОрельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиБугун, 11:56Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борЖанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борБугун, 11:54Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Бугун, 11:26Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Бугун, 10:39Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Бугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди