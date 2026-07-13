Челси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирди
Лондоннинг Челси клуби ўтган йили Манчестер Юнайтед жамоасидан катта умидлар билан сотиб олинган ҳужумчи Алеҳандро Гарначо билан хайрлашишга тайёрланмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо аргентиналик футболчининг келажаги борасида кутилмаган баёнот билан чиқиб, унинг клубдаги фаолияти якунига етаётганига ишора қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Телеграпҳ нашри хабарига кўра, Челси раҳбарияти ва мураббийлар штаби бир йил аввалги трансфер кутилган натижани бермади деб ҳисобламоқда. Хаби Алонсо спорт директорлари билан учрашиб, футболчининг трансфери бўйича музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, ҳозирда футболчига бошқа клублар томонидан жиддий қизиқиш бор.
"Вазият шундайки, биз спорт директорлари билан гаплашдик ва бошқа клублардан унга нисбатан қизиқиш борлигини биламиз. Воқеалар ривожини кузатамиз, умид қиламанки, бу жараён барча томонлар учун энг яхши тарзда якунланади", — дея таъкидлади Хаби Алонсо матбуот анжуманида.
Муваффақиятсиз мавсум ва молиявий босимГарначо 2025-26-йилги мавсумда Англия Премер-лигасида ўзини кўрсата олмади. 40 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган 22 ёшли вингер бутун мавсум давомида чемпионатда атиги битта гол уришга муваффақ бўлди. Унинг паст спорт формаси нафақат клубнинг турнир жадвалида 10-ўринга тушиб кетишига, балки футболчининг Аргентина терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатига бориш имкониятидан маҳрум бўлишига ҳам сабаб бўлди.
Goal.com маълумотига кўра, Челси айни дамда молиявий қийинчиликларни бошдан кечирмоқда. Еврокубокларсиз қолган клуб таркибни қисқартириш ва сарфланган маблағларнинг бир қисмини қайтаришни мақсад қилган. Таъкидлаш жоизки, Манчестер Юнайтед билан тузилган шартномага кўра, футболчининг кейинги сотувидан тушадиган маблағнинг 10 фоизи "қизил иблислар" ҳисобига ўтказилади.
Италия клублари ўртасидаги рақобатГарначонинг Англиядаги ишлари юришмаган бўлса-да, Италия А Серияси клублари унга нисбатан катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Рома жамоаси футболчини ўз сафига қўшиб олишга тайёр. Шунингдек, Наполи, Ювентус ва Милан ҳам вингернинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.
Бироқ Челси раҳбарияти ижара бўйича таклифларни кўриб чиқмоқчи эмас. Лондонликлар фақат тўлиқ трансфер вариантига рози бўлишларини ва футболчи учун сарфланган сармояни имкон қадар кўпроқ қайтариб олишни исташларини билдиришган. Ҳозирда музокаралар ҳал қилувчи паллага кирган.
…