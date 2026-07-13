Челси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирди

·22·Спорт
Челси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирди

Лондоннинг Челси клуби ўтган йили Манчестер Юнайтед жамоасидан катта умидлар билан сотиб олинган ҳужумчи Алеҳандро Гарначо билан хайрлашишга тайёрланмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо аргентиналик футболчининг келажаги борасида кутилмаган баёнот билан чиқиб, унинг клубдаги фаолияти якунига етаётганига ишора қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Телеграпҳ нашри хабарига кўра, Челси раҳбарияти ва мураббийлар штаби бир йил аввалги трансфер кутилган натижани бермади деб ҳисобламоқда. Хаби Алонсо спорт директорлари билан учрашиб, футболчининг трансфери бўйича музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, ҳозирда футболчига бошқа клублар томонидан жиддий қизиқиш бор.

"Вазият шундайки, биз спорт директорлари билан гаплашдик ва бошқа клублардан унга нисбатан қизиқиш борлигини биламиз. Воқеалар ривожини кузатамиз, умид қиламанки, бу жараён барча томонлар учун энг яхши тарзда якунланади", — дея таъкидлади Хаби Алонсо матбуот анжуманида.

Муваффақиятсиз мавсум ва молиявий босим

Гарначо 2025-26-йилги мавсумда Англия Премер-лигасида ўзини кўрсата олмади. 40 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган 22 ёшли вингер бутун мавсум давомида чемпионатда атиги битта гол уришга муваффақ бўлди. Унинг паст спорт формаси нафақат клубнинг турнир жадвалида 10-ўринга тушиб кетишига, балки футболчининг Аргентина терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатига бориш имкониятидан маҳрум бўлишига ҳам сабаб бўлди.

Goal.com маълумотига кўра, Челси айни дамда молиявий қийинчиликларни бошдан кечирмоқда. Еврокубокларсиз қолган клуб таркибни қисқартириш ва сарфланган маблағларнинг бир қисмини қайтаришни мақсад қилган. Таъкидлаш жоизки, Манчестер Юнайтед билан тузилган шартномага кўра, футболчининг кейинги сотувидан тушадиган маблағнинг 10 фоизи "қизил иблислар" ҳисобига ўтказилади.

Италия клублари ўртасидаги рақобат

Гарначонинг Англиядаги ишлари юришмаган бўлса-да, Италия А Серияси клублари унга нисбатан катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Рома жамоаси футболчини ўз сафига қўшиб олишга тайёр. Шунингдек, Наполи, Ювентус ва Милан ҳам вингернинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.

Бироқ Челси раҳбарияти ижара бўйича таклифларни кўриб чиқмоқчи эмас. Лондонликлар фақат тўлиқ трансфер вариантига рози бўлишларини ва футболчи учун сарфланган сармояни имкон қадар кўпроқ қайтариб олишни исташларини билдиришган. Ҳозирда музокаралар ҳал қилувчи паллага кирган.

ЧелсиХаби АлонсоАлеҳандро ГарначоТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Бугун, 22:05Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБугун, 20:16Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиСуперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиБугун, 20:10ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиБугун, 19:51«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқдаБугун, 19:46 Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр... Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...Бугун, 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди