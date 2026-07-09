Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?
Замонавий футболда ҳақиқий "тўққизинчи рақам" соҳиблари камайиб бораётган бир даврда, Гарри Кейн ва Эрлинг Холанд ўз амплуаларининг мутлақ етакчилари сифатида гавдаланмоқда. Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги бўлажак тўқнашув нафақат икки мамлакат, балки дунёнинг энг кучли икки ҳужумчиси ўртасидаги ўзига хос дуелга айланади. Goal.com нашри таҳлилига кўра, айни дамда ушбу икки форвардга рақобат қиладиган бошқа соф ҳужумчи мавжуд эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи ҳар икки футболчи бир хил позицияда ҳаракат қилса-да, уларнинг ўйин услуби тубдан фарқ қилади. Эрлинг Холанд майдонда тўп билан камроқ учрашади, бироқ у жарима майдончаси ичида ўта хавфли "қотил"га айланади. Унинг ҳар бир тегиниши гол билан якунланиши эҳтимоли жуда юқори. Гарри Кейн эса кўпроқ универсал ўйинчи бўлиб, у ҳатто "ўнинчи рақам" позициясида ҳам бемалол ҳаракат қила олади. Кейн нафақат гол уради, балки ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол иштирок этади.
Зарба бериш маҳорати ва универсалликҲужумчиларни солиштиришда энг муҳим мезон — бу вазиятлардан фойдаланиш. Эрлинг Холанд инстинктив равишда гол сезиш қобилиятига эга. Унинг Бразилия дарвозасига урган голи бунга яққол мисол: у бир неча сония давомида ўйин билан қизиқмаётгандек кўринса-да, узатма берилиши билан рақиб ҳимоячиси Габриелни ортда қолдириб, боши билан аниқ зарба берди. Холанднинг кучи унинг жисмоний ҳолати ва тезкор қарор қабул қилишида.
Бироқ, Гарри Кейн якунловчи зарбалар борасида бироз мукаммалроқ деб ҳисобланмоқда. Кейннинг ўзига хос "имзо" голи йўқ, чунки у ҳар қандай услубда гол ура олади. У иккала оёғида ҳам бир хил кучли зарба бера олади, ҳаводаги курашларда кучли ва узоқ масофадан ҳам дарвозани аниқ нишонга олади. Унинг универсаллиги жамоа ўйинига кўпроқ мослашувчанлик беради.
Шунингдек, бу икки юлдузнинг характерлари ҳам бир-биридан фарқ қилади. Кейн майдонда ўзини ҳақиқий жентльменлардек тутса, Холанд кўпроқ жўшқин ва бироз тажовузкорроқ ўйин намойиш этади. Норвегиялик юлдуз ўз рақибидан ўн ёш кичик эканлигини инобатга олсак, унинг ҳали ўсиш учун катта захираси борлигини тушуниш қийин эмас.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар жамоага фақат гол машинаси керак бўлса, Холанд энг яхши танловдир. Аммо майдоннинг барча нуқталарида фойдали бўладиган, ўйинни ўз назоратига оладиган ҳужумчи керак бўлса, Кейн етакчилик қилади. Ҳар икки футболчи ҳам ўз миллий терма жамоалари учун алмаштириб бўлмас куч ҳисобланади ва уларнинг ўзаро рақобати футбол мухлислари учун ҳақиқий завқ бағишлайди.
…