Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?

·0·Спорт
Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?

Замонавий футболда ҳақиқий "тўққизинчи рақам" соҳиблари камайиб бораётган бир даврда, Гарри Кейн ва Эрлинг Холанд ўз амплуаларининг мутлақ етакчилари сифатида гавдаланмоқда. Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги бўлажак тўқнашув нафақат икки мамлакат, балки дунёнинг энг кучли икки ҳужумчиси ўртасидаги ўзига хос дуелга айланади. Goal.com нашри таҳлилига кўра, айни дамда ушбу икки форвардга рақобат қиладиган бошқа соф ҳужумчи мавжуд эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи ҳар икки футболчи бир хил позицияда ҳаракат қилса-да, уларнинг ўйин услуби тубдан фарқ қилади. Эрлинг Холанд майдонда тўп билан камроқ учрашади, бироқ у жарима майдончаси ичида ўта хавфли "қотил"га айланади. Унинг ҳар бир тегиниши гол билан якунланиши эҳтимоли жуда юқори. Гарри Кейн эса кўпроқ универсал ўйинчи бўлиб, у ҳатто "ўнинчи рақам" позициясида ҳам бемалол ҳаракат қила олади. Кейн нафақат гол уради, балки ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол иштирок этади.

Зарба бериш маҳорати ва универсаллик

Ҳужумчиларни солиштиришда энг муҳим мезон — бу вазиятлардан фойдаланиш. Эрлинг Холанд инстинктив равишда гол сезиш қобилиятига эга. Унинг Бразилия дарвозасига урган голи бунга яққол мисол: у бир неча сония давомида ўйин билан қизиқмаётгандек кўринса-да, узатма берилиши билан рақиб ҳимоячиси Габриелни ортда қолдириб, боши билан аниқ зарба берди. Холанднинг кучи унинг жисмоний ҳолати ва тезкор қарор қабул қилишида.

Бироқ, Гарри Кейн якунловчи зарбалар борасида бироз мукаммалроқ деб ҳисобланмоқда. Кейннинг ўзига хос "имзо" голи йўқ, чунки у ҳар қандай услубда гол ура олади. У иккала оёғида ҳам бир хил кучли зарба бера олади, ҳаводаги курашларда кучли ва узоқ масофадан ҳам дарвозани аниқ нишонга олади. Унинг универсаллиги жамоа ўйинига кўпроқ мослашувчанлик беради.

Шунингдек, бу икки юлдузнинг характерлари ҳам бир-биридан фарқ қилади. Кейн майдонда ўзини ҳақиқий жентльменлардек тутса, Холанд кўпроқ жўшқин ва бироз тажовузкорроқ ўйин намойиш этади. Норвегиялик юлдуз ўз рақибидан ўн ёш кичик эканлигини инобатга олсак, унинг ҳали ўсиш учун катта захираси борлигини тушуниш қийин эмас.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар жамоага фақат гол машинаси керак бўлса, Холанд энг яхши танловдир. Аммо майдоннинг барча нуқталарида фойдали бўладиган, ўйинни ўз назоратига оладиган ҳужумчи керак бўлса, Кейн етакчилик қилади. Ҳар икки футболчи ҳам ўз миллий терма жамоалари учун алмаштириб бўлмас куч ҳисобланади ва уларнинг ўзаро рақобати футбол мухлислари учун ҳақиқий завқ бағишлайди.

ФутболГарри КейнЭрлинг ХоландАнглияНорвегия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:19Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 12:13Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиОрельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиБугун, 11:56Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борЖанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борБугун, 11:54Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Бугун, 11:26Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Бугун, 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди