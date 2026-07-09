Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилди

·53·Спорт
Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилди

Мадриднинг Атлетико клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг муҳим харидларидан бирини амалга оширишга яқин турибди. Диего Симеоне жамоаси Португалиянинг Sporting CP клуби сардори Мортен Хьюлманнни ўз сафига қўшиб олиш бўйича тўлиқ келишувга эришди. Ушбу трансфер Мадрид клубининг ўрта чизиғини сезиларли даражада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Атлетико Мадрид 27 ёшли Дания терма жамоаси аъзоси учун 40 миллион евро миқдорида кафолатланган маблағ тўлайди. Шунингдек, шартномада кўзда тутилган турли бонуслар эвазига ушбу сумма яна 5 миллион еврога ошиши мумкин. Шу тариқа, трансфернинг умумий қиймати 45 миллион еврони ташкил этади.

Мортен Хьюлманн бугун Испания пойтахтига тиббий кўрикдан ўтиш ва шартноманинг якуний бандларини расмийлаштириш учун етиб келиши режалаштирилган. У Мадридда узоқ муддатли, яни 2031-йилнинг июнига қадар амал қиладиган шартномага имзо чекади. Бу эса клуб раҳбариятининг футболчига бўлган юксак ишончидан далолат беради.

Sporting CPдаги муваффақиятли давр

Даниялик ярим ҳимоячи Лиссабон клубида ўтказган уч йили давомида жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди. Италиянинг Лечче клубидан келганидан буён у Sporting CP сафида 141 та ўйинда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 12 та голли узатмани амалга оширди. Унинг етакчилигида жамоа икки бор Португалия чемпионлигини ва мамлакат кубогини қўлга киритди.

А Бола нашрининг ёзишича, футболчи Мадридда тиббий кўрикдан ўтганидан сўнг, Лиссабонга қисқа муддатга қайтади. У ўзининг собиқ жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашишни ният қилган. Айнан Португалиядаги фаолияти уни Европанинг энг талабгир таянч ярим ҳимоячиларидан бирига айлантирди.

Атлетико Мадрид учун ушбу харид стратегик аҳамиятга эга. Бўйи 185 сантиметр бўлган Хьюлманн ҳам ҳимоявий ҳаракатларда, ҳам тўпни назорат қилишда жуда самарали ўйин кўрсатади. Диего Симеоне айнан шундай жисмоний бақувват ва техник маҳоратга эга футболчини жамоа марказига асосий устун сифатида кўрмоқда.

Рақобатчилар устидан ғалаба

Таъкидлаш жоизки, Мортен Хьюлманн учун курашда Мадрид клуби бир қатор грандлар билан рақобатлашишига тўғри келди. Хусусан, Англия Премер-лигасининг Манчестер Юнайтед ва Италия А Сериясининг Милан клублари футболчига жиддий қизиқиш билдирган эди. Бироқ, Атлетико Мадриднинг аниқ лойиҳаси ва шахсан Симеоненинг қизиқиши трансфернинг ижобий ҳал бўлишига сабаб бўлди.

Клублар ўртасидаги музокаралар якунида тўлов жадвали ва FIFA бирдамлик механизми бўйича барча тафсилотлар ҳал этилган. Эндиликда даниялик футболчи янги мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар лигаси баҳсларида Атлетико Мадрид шарафини ҳимоя қилади. Унинг келиши мадридликларнинг келаси мавсумда совринлар учун курашиш имкониятларини янада оширади.

Атлетико МадридSporting CPМортен ХьюлманнТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт борБугун, 15:56Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинИюл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинБугун, 15:53Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиАбдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиБугун, 15:51Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиOpta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиБугун, 15:34Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиБугун, 15:18Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаАнтуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди