Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилди
Мадриднинг Атлетико клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг муҳим харидларидан бирини амалга оширишга яқин турибди. Диего Симеоне жамоаси Португалиянинг Sporting CP клуби сардори Мортен Хьюлманнни ўз сафига қўшиб олиш бўйича тўлиқ келишувга эришди. Ушбу трансфер Мадрид клубининг ўрта чизиғини сезиларли даражада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Атлетико Мадрид 27 ёшли Дания терма жамоаси аъзоси учун 40 миллион евро миқдорида кафолатланган маблағ тўлайди. Шунингдек, шартномада кўзда тутилган турли бонуслар эвазига ушбу сумма яна 5 миллион еврога ошиши мумкин. Шу тариқа, трансфернинг умумий қиймати 45 миллион еврони ташкил этади.
Мортен Хьюлманн бугун Испания пойтахтига тиббий кўрикдан ўтиш ва шартноманинг якуний бандларини расмийлаштириш учун етиб келиши режалаштирилган. У Мадридда узоқ муддатли, яни 2031-йилнинг июнига қадар амал қиладиган шартномага имзо чекади. Бу эса клуб раҳбариятининг футболчига бўлган юксак ишончидан далолат беради.
Sporting CPдаги муваффақиятли даврДаниялик ярим ҳимоячи Лиссабон клубида ўтказган уч йили давомида жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди. Италиянинг Лечче клубидан келганидан буён у Sporting CP сафида 141 та ўйинда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 12 та голли узатмани амалга оширди. Унинг етакчилигида жамоа икки бор Португалия чемпионлигини ва мамлакат кубогини қўлга киритди.
А Бола нашрининг ёзишича, футболчи Мадридда тиббий кўрикдан ўтганидан сўнг, Лиссабонга қисқа муддатга қайтади. У ўзининг собиқ жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашишни ният қилган. Айнан Португалиядаги фаолияти уни Европанинг энг талабгир таянч ярим ҳимоячиларидан бирига айлантирди.
Атлетико Мадрид учун ушбу харид стратегик аҳамиятга эга. Бўйи 185 сантиметр бўлган Хьюлманн ҳам ҳимоявий ҳаракатларда, ҳам тўпни назорат қилишда жуда самарали ўйин кўрсатади. Диего Симеоне айнан шундай жисмоний бақувват ва техник маҳоратга эга футболчини жамоа марказига асосий устун сифатида кўрмоқда.
Рақобатчилар устидан ғалабаТаъкидлаш жоизки, Мортен Хьюлманн учун курашда Мадрид клуби бир қатор грандлар билан рақобатлашишига тўғри келди. Хусусан, Англия Премер-лигасининг Манчестер Юнайтед ва Италия А Сериясининг Милан клублари футболчига жиддий қизиқиш билдирган эди. Бироқ, Атлетико Мадриднинг аниқ лойиҳаси ва шахсан Симеоненинг қизиқиши трансфернинг ижобий ҳал бўлишига сабаб бўлди.
Клублар ўртасидаги музокаралар якунида тўлов жадвали ва FIFA бирдамлик механизми бўйича барча тафсилотлар ҳал этилган. Эндиликда даниялик футболчи янги мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар лигаси баҳсларида Атлетико Мадрид шарафини ҳимоя қилади. Унинг келиши мадридликларнинг келаси мавсумда совринлар учун курашиш имкониятларини янада оширади.
…