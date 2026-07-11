Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлди

·0·Спорт
Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлди

Англия терма жамоаси сардори ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн АҚШ президенти Доналд Трумп билан Флорида штатида гольф ўйнагани ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди. Футболчи ушбу учрашувни "ғайритабиий тажриба" деб атаб, 80 ёшли сиёсатчининг спортдаги маҳоратига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати чорак финали доирасидаги Норвегия билан ўйинга тайёргарлик кўраётган Гарри Кейн Маямидаги матбуот анжуманида ушбу воқеа тафсилотларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, учрашув тахминан 18 ой олдин, футболчи Палм-Беач ҳудудида дам олаётган вақтда юз берган. Президентдан келган шахсий таклифни рад этиб бўлмаслигини таъкидлаган Кейн, ўйин давомида сиёсатчининг жисмоний ҳолати ва аниқлигидан ҳайратда қолганини яширмади.

Президентнинг гольфдаги маҳорати

"Президент сизни бирор жойга таклиф қилса, буни рад этиш қийин. У билан учрашиш ва гольф ўйнаш ҳақиқатан ҳам ўзгача тажриба бўлди. Тўғрисини айтсам, унинг ўйини жуда яхши экан. Мен ҳам унинг ёшига етганимда шундай даражада ўйнашни орзу қиламан", — дея Гарри Кейн сўзларини келтирмоқда ixbt.com нашри.

Доналд Трумп ҳам ўз навбатида ўзининг Truth Social платформасида Гарри Кейн ҳақида ижобий фикрлар билдирди. Англия терма жамоасининг нимчорак финалда Мексика устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Трумп футболчини ҳам шахс сифатида, ҳам профессионал спортчи сифатида мақтаб, уни "ажойиб инсон ва маҳоратли гольфчи" деб атаган эди.

Терма жамоага Давид Бекхам ташрифи

Англия терма жамоаси лагерида нафақат сиёсатчилар билан боғлиқ янгиликлар, балки афсонавий футболчиларнинг қўллаб-қувватлаши ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Интер Миами базасида машғулот ўтаётган "уч шерлар"ни Сир Давид Бекхам йўқлаб келди. Бу ташриф муҳим ўйин олдидан футболчилар учун қўшимча мотивация манбаи бўлиб хизмат қилди.

Гарри Кейн Бекхам билан доимий алоқада эканлигини ва афсонавий ярим ҳимоячи деярли ҳар бир ўйиндан сўнг унга хабарлар ёзиб туришини маълум қилди. "У бизга омад тилади. Давид Англиянинг ашаддий мухлиси ва у учун терма жамоа шарафини ҳимоя қилиш, сардорлик боғичини тақиш қанчалик муҳим бўлганини барчамиз яхши биламиз", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Ҳозирда Англия терма жамоаси бор эътиборини Норвегияга қарши кечадиган ҳал қилувчи баҳсга қаратган. Гарри Кейн каби етакчиларнинг руҳий ҳолати ва жамоа ичидаги муҳит турнирнинг кейинги босқичига чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Футбол жамоатчилиги эса нафақат майдондаги ҳаракатларни, балки юлдузларнинг майдон ташқарисидаги қизиқарли учрашувларини ҳам катта қизиқиш билан кузатмоқда.

Гарри КейнДоналд ТрумпАнглияФутболГольф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 13:16Benfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаBenfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаБугун, 13:12Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиБугун, 12:33Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинМанчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинБугун, 11:57Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиСадио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 11:52«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақидаБугун, 11:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди