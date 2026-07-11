Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлди
Англия терма жамоаси сардори ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн АҚШ президенти Доналд Трумп билан Флорида штатида гольф ўйнагани ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди. Футболчи ушбу учрашувни "ғайритабиий тажриба" деб атаб, 80 ёшли сиёсатчининг спортдаги маҳоратига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати чорак финали доирасидаги Норвегия билан ўйинга тайёргарлик кўраётган Гарри Кейн Маямидаги матбуот анжуманида ушбу воқеа тафсилотларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, учрашув тахминан 18 ой олдин, футболчи Палм-Беач ҳудудида дам олаётган вақтда юз берган. Президентдан келган шахсий таклифни рад этиб бўлмаслигини таъкидлаган Кейн, ўйин давомида сиёсатчининг жисмоний ҳолати ва аниқлигидан ҳайратда қолганини яширмади.
Президентнинг гольфдаги маҳорати"Президент сизни бирор жойга таклиф қилса, буни рад этиш қийин. У билан учрашиш ва гольф ўйнаш ҳақиқатан ҳам ўзгача тажриба бўлди. Тўғрисини айтсам, унинг ўйини жуда яхши экан. Мен ҳам унинг ёшига етганимда шундай даражада ўйнашни орзу қиламан", — дея Гарри Кейн сўзларини келтирмоқда ixbt.com нашри.
Доналд Трумп ҳам ўз навбатида ўзининг Truth Social платформасида Гарри Кейн ҳақида ижобий фикрлар билдирди. Англия терма жамоасининг нимчорак финалда Мексика устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Трумп футболчини ҳам шахс сифатида, ҳам профессионал спортчи сифатида мақтаб, уни "ажойиб инсон ва маҳоратли гольфчи" деб атаган эди.
Терма жамоага Давид Бекхам ташрифиАнглия терма жамоаси лагерида нафақат сиёсатчилар билан боғлиқ янгиликлар, балки афсонавий футболчиларнинг қўллаб-қувватлаши ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Интер Миами базасида машғулот ўтаётган "уч шерлар"ни Сир Давид Бекхам йўқлаб келди. Бу ташриф муҳим ўйин олдидан футболчилар учун қўшимча мотивация манбаи бўлиб хизмат қилди.
Гарри Кейн Бекхам билан доимий алоқада эканлигини ва афсонавий ярим ҳимоячи деярли ҳар бир ўйиндан сўнг унга хабарлар ёзиб туришини маълум қилди. "У бизга омад тилади. Давид Англиянинг ашаддий мухлиси ва у учун терма жамоа шарафини ҳимоя қилиш, сардорлик боғичини тақиш қанчалик муҳим бўлганини барчамиз яхши биламиз", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Ҳозирда Англия терма жамоаси бор эътиборини Норвегияга қарши кечадиган ҳал қилувчи баҳсга қаратган. Гарри Кейн каби етакчиларнинг руҳий ҳолати ва жамоа ичидаги муҳит турнирнинг кейинги босқичига чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Футбол жамоатчилиги эса нафақат майдондаги ҳаракатларни, балки юлдузларнинг майдон ташқарисидаги қизиқарли учрашувларини ҳам катта қизиқиш билан кузатмоқда.
…