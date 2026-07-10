Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилди
Франция терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Марокаш устидан ишончли ғалабага эришиб, мусобақанинг ярим финалига йўл олди. Бостонда бўлиб ўтган учрашувда Дидиер Десчампс шогирдлари ўйин тизгинини тўлиқ назорат қилишди ва африкаликларнинг ҳимоя қўрғонини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқишди. Ушбу ғалаба "учранглилар"нинг кетма-кет йирик турнирлардаги барқарорлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг бош қаҳрамони, шубҳасиз, Килиан Мбаппе бўлди. Гарчи у баҳснинг биринчи бўлимида ўзига хос бўлмаган тарзда пеналтидан унумли фойдалана олмаган бўлса-да, иккинчи бўлимда ҳақиқий етакчилик хислатларини намойиш этди. Goal.com нашри хабарига кўра, ҳужумчи нафақат гол урди, балки жамоасининг иккинчи голига ҳам ҳаммуаллифлик қилиб, ўз хатосини тўлиқ ювиб кетди.
Пеналти билан боғлиқ драматик ҳолатЎйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ Франция катта босим уюштирди. Дайо Упамекано ва Десире Доуе томонидан берилган зарбалар Марокаш дарвозабони Боно томонидан қайтарилди. Биринчи бўлимнинг энг ёрқин вазияти Килиан Мбаппе жарима майдончаси ичида Ноуссаир Мазраоуи томонидан йиқитилганда юз берди. VAR текширувидан сўнг белгиланган пеналтини Мбаппе ижро этди, бироқ унинг кучсиз зарбасини Боно осонлик билан эгаллаб олди.
Марокаш терма жамоаси бутун ўйин давомида асосан ҳимояланиш билан банд бўлди ва қарши ҳужумларда деярли хавф туғдира олмади. Биринчи бўлим якунланиши арафасида Лукас Дигне томонидан йўлланган кучли зарба дарвоза тўсинига тегиб қайтди. Бу вазиятлар французларнинг устунлиги яққол эканлигидан далолат берар эди, бироқ ҳисоб танаффусгача ўзгармай қолди.
Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи дақиқаларУчрашувнинг 60-дақиқасига келиб Франция ўз мақсадига эришди. Килиан Мбаппе жарима майдони ичида бўш ҳудуд топа олди ва аниқ зарба билан ҳисобни очди. Oraдан олти дақиқа ўтиб, Мбаппе бу сафар ассистент ролини бажарди: унинг узатмасидан сўнг Усман Дембеле кучли зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Бу голлар амалда ўйин тақдирини ҳал қилди.
Марокашликлар фақат ўйин якунланишига 10 дақиқа қолганида Мике Маигнан дарвозасига жиддийроқ зарба йўллашди. Аззедине Оунаҳи томонидан берилган зарбани Милан посбони маҳорат билан қайтариб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Франция ҳимояси ва дарвозабони ўйин давомида жуда тартибли ҳаракат қилиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Шундай қилиб, Франция ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди улар финал остонасида Белгия ёки Испания терма жамоаларидан бирига қарши майдонга тушишади. Килиан Мбаппе эса ўзининг навбатдаги "матч-виннер" мақомини тасдиқлаб, турнирнинг энг яхши тўпурари бўлиш йўлидаги курашни давом эттирмоқда.
…