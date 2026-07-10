Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилди

·0·Спорт
Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилди

Франция терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Марокаш устидан ишончли ғалабага эришиб, мусобақанинг ярим финалига йўл олди. Бостонда бўлиб ўтган учрашувда Дидиер Десчампс шогирдлари ўйин тизгинини тўлиқ назорат қилишди ва африкаликларнинг ҳимоя қўрғонини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқишди. Ушбу ғалаба "учранглилар"нинг кетма-кет йирик турнирлардаги барқарорлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг бош қаҳрамони, шубҳасиз, Килиан Мбаппе бўлди. Гарчи у баҳснинг биринчи бўлимида ўзига хос бўлмаган тарзда пеналтидан унумли фойдалана олмаган бўлса-да, иккинчи бўлимда ҳақиқий етакчилик хислатларини намойиш этди. Goal.com нашри хабарига кўра, ҳужумчи нафақат гол урди, балки жамоасининг иккинчи голига ҳам ҳаммуаллифлик қилиб, ўз хатосини тўлиқ ювиб кетди.

Пеналти билан боғлиқ драматик ҳолат

Ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ Франция катта босим уюштирди. Дайо Упамекано ва Десире Доуе томонидан берилган зарбалар Марокаш дарвозабони Боно томонидан қайтарилди. Биринчи бўлимнинг энг ёрқин вазияти Килиан Мбаппе жарима майдончаси ичида Ноуссаир Мазраоуи томонидан йиқитилганда юз берди. VAR текширувидан сўнг белгиланган пеналтини Мбаппе ижро этди, бироқ унинг кучсиз зарбасини Боно осонлик билан эгаллаб олди.

Марокаш терма жамоаси бутун ўйин давомида асосан ҳимояланиш билан банд бўлди ва қарши ҳужумларда деярли хавф туғдира олмади. Биринчи бўлим якунланиши арафасида Лукас Дигне томонидан йўлланган кучли зарба дарвоза тўсинига тегиб қайтди. Бу вазиятлар французларнинг устунлиги яққол эканлигидан далолат берар эди, бироқ ҳисоб танаффусгача ўзгармай қолди.

Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи дақиқалар

Учрашувнинг 60-дақиқасига келиб Франция ўз мақсадига эришди. Килиан Мбаппе жарима майдони ичида бўш ҳудуд топа олди ва аниқ зарба билан ҳисобни очди. Oraдан олти дақиқа ўтиб, Мбаппе бу сафар ассистент ролини бажарди: унинг узатмасидан сўнг Усман Дембеле кучли зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Бу голлар амалда ўйин тақдирини ҳал қилди.

Марокашликлар фақат ўйин якунланишига 10 дақиқа қолганида Мике Маигнан дарвозасига жиддийроқ зарба йўллашди. Аззедине Оунаҳи томонидан берилган зарбани Милан посбони маҳорат билан қайтариб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Франция ҳимояси ва дарвозабони ўйин давомида жуда тартибли ҳаракат қилиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Шундай қилиб, Франция ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди улар финал остонасида Белгия ёки Испания терма жамоаларидан бирига қарши майдонга тушишади. Килиан Мбаппе эса ўзининг навбатдаги "матч-виннер" мақомини тасдиқлаб, турнирнинг энг яхши тўпурари бўлиш йўлидаги курашни давом эттирмоқда.

ФранцияМарокашКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 03:04Франция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиФранция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиБугун, 03:01Франция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингФранция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:24Франция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиФранция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:20Манчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиМанчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиКеча, 23:38Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Кеча, 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди