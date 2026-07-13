Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилди
Тошкент метрополитени парки яна учта замонавий тўрт вагонли поезд билан бойиди. Янги ҳаракат таркиблари пойтахт метросида йўловчиларга янада қулай хизмат кўрсатиш, поездлар ҳаракати интервалини қисқартириш ҳамда ташиш қувватини оширишга хизмат қилади.
Маълум қилинишича, мамлакатда жамоат транспортини модернизация қилиш ва аҳолига кўрсатилаётган транспорт хизматлари сифатини яхшилаш ишлари изчил давом этмоқда. Шу мақсадда Тошкент метрополитенининг моддий-техник базаси босқичма-босқич янгиланиб, замонавий ҳаракат таркиблари сони оширилмоқда.
Метрополитенга келтирилган янги поездлар ёз фаслида самарали совитиш, қиш мавсумида эса иситиш тизими орқали йўловчилар учун барча мавсумда қулай муҳитни таъминлайди.
Мутасаддиларнинг таъкидлашича, мазкур поездларнинг йўналишларга чиқарилиши ҳаракат интервалини қисқартириш, хизмат сифатини янада ошириш ва хизмат муддати тугаб бораётган эски таркибларни босқичма-босқич замонавий поездлар билан алмаштириш имконини беради.
Шу билан бирга, янги ҳаракат таркиблари метрополитеннинг умумий ташиш салоҳиятини кенгайтиради, ҳаракат жадвалининг барқарорлигини таъминлайди ва тобора ортиб бораётган йўловчилар оқимига самарали хизмат кўрсатишга ёрдам беради.
Маълумотларга кўра, жорий йил охирига қадар Тошкент метрополитени учун яна 11 та замонавий поезд олиб келиш режалаштирилган. Бу орқали метро инфратузилмасини янада ривожлантириш ва йўловчилар учун хизмат сифатини янги босқичга олиб чиқиш мақсад қилинган.
…