Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилди

·29·Ўзбекистон
Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилди

Тошкент метрополитени парки яна учта замонавий тўрт вагонли поезд билан бойиди. Янги ҳаракат таркиблари пойтахт метросида йўловчиларга янада қулай хизмат кўрсатиш, поездлар ҳаракати интервалини қисқартириш ҳамда ташиш қувватини оширишга хизмат қилади.

Маълум қилинишича, мамлакатда жамоат транспортини модернизация қилиш ва аҳолига кўрсатилаётган транспорт хизматлари сифатини яхшилаш ишлари изчил давом этмоқда. Шу мақсадда Тошкент метрополитенининг моддий-техник базаси босқичма-босқич янгиланиб, замонавий ҳаракат таркиблари сони оширилмоқда.

Метрополитенга келтирилган янги поездлар ёз фаслида самарали совитиш, қиш мавсумида эса иситиш тизими орқали йўловчилар учун барча мавсумда қулай муҳитни таъминлайди.

Мутасаддиларнинг таъкидлашича, мазкур поездларнинг йўналишларга чиқарилиши ҳаракат интервалини қисқартириш, хизмат сифатини янада ошириш ва хизмат муддати тугаб бораётган эски таркибларни босқичма-босқич замонавий поездлар билан алмаштириш имконини беради.

Шу билан бирга, янги ҳаракат таркиблари метрополитеннинг умумий ташиш салоҳиятини кенгайтиради, ҳаракат жадвалининг барқарорлигини таъминлайди ва тобора ортиб бораётган йўловчилар оқимига самарали хизмат кўрсатишга ёрдам беради.

Маълумотларга кўра, жорий йил охирига қадар Тошкент метрополитени учун яна 11 та замонавий поезд олиб келиш режалаштирилган. Бу орқали метро инфратузилмасини янада ривожлантириш ва йўловчилар учун хизмат сифатини янги босқичга олиб чиқиш мақсад қилинган.

Тошкент метрополитени
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаСўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаБугун, 12:59Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаҲафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаБугун, 11:50Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиБугун, 11:2713–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:26Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиЎзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиБугун, 11:19Энди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиЭнди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиБугун, 08:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?