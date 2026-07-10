Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўради
Каталониянинг Барселона клуби янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида таркибни сезиларли даражада кучайтириш мақсадида молиявий чораларни кўрмоқда. Жамоа раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида фаол иштирок этиш ва жорий операцион харажатларни қоплаш учун 210 миллион евро миқдорида кредит линиясини сўраб мурожаат қилди. Ушбу маблағлар клубга трансфер бозорида рақобатбардош бўлиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашрининг хабар беришича, ушбу кредит келгуси мавсумда кутилаётган даромадлар билан кафолатланади. Клубнинг асосий мақсади Ла Лиганинг "1:1" молиявий қоидасига қайтиш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказишда муаммоларга дуч келмасликдир. Бу қарз маблағлари нафақат янги ўйинчиларни сотиб олишга, балки маошлар жамғармаси ва бошқа кундалик харажатларни қоплашга ҳам йўналтирилади.
Асосий мақсад: Хулиан АльваресБарселона ҳужум чизиғини янгилашни устувор вазифа деб билмоқда. Чикаго Фире клубига йўл олган Роберт Левандовски ўрнига асосий номзод сифатида Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчиси Хулиан Альварес кўрилмоқда. Каталонияликлар аргентиналик юлдузни жамоа ҳужумининг янги етакчисига айлантиришни режалаштирган. Goal.com маълумотларига кўра, клуб музокараларнинг ҳал қилувчи босқичини жаҳон чемпионатидан сўнг бошлашни ният қилган.
Шунингдек, клубнинг қизиқишлари доирасида яна икки нафар таниқли футболчи бор. Булар Дортмунднинг Боруссия жамоаси аъзоси Карим Адееми ва ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказган Жоау Канцело. Адееми бўйича келишув якунланишига яқин экани айтилмоқда, бироқ Жоау Канцело трансфери клубнинг солиқ масалалари билан боғлиқ муаммолари сабабли бироз мураккаблашиши мумкин.
Таркибни кучайтириш стратегиясиКлуб аллақачон трансфер бозорида ўзининг жиддий ниятини кўрсатиб улгурди. Барселона яқинда Антонй Гордон трансферини 70 миллион евро (қўшимча 10 миллион евро бонуслар билан) эвазига якунлади. Эндиликда барча эътибор қолган учта нишонни қўлга киритишга қаратилган. Ханси Флик бошчилигидаги жамоа Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда Реал Мадрид каби грандлар билан тенгма-тенг курашишни мақсад қилган.
Ушбу 210 миллион евролик кредит линияси Барселона учун футболчиларни сотишни кутмасдан, дарҳол трансферларни амалга ошириш имкониятини беради. Агар барча режалаштирилган трансферлар муваффақиятли якунланса, Флик янги мавсум учун анча чуқур ва тажрибали таркибга эга бўлади. Бу эса каталонияликларнинг Европа футболи чўққисига қайтиш йўлидаги муҳим қадами бўлиши кутилмоқда.
…