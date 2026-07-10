Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўради

·48·Спорт
Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўради

Каталониянинг Барселона клуби янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида таркибни сезиларли даражада кучайтириш мақсадида молиявий чораларни кўрмоқда. Жамоа раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида фаол иштирок этиш ва жорий операцион харажатларни қоплаш учун 210 миллион евро миқдорида кредит линиясини сўраб мурожаат қилди. Ушбу маблағлар клубга трансфер бозорида рақобатбардош бўлиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашрининг хабар беришича, ушбу кредит келгуси мавсумда кутилаётган даромадлар билан кафолатланади. Клубнинг асосий мақсади Ла Лиганинг "1:1" молиявий қоидасига қайтиш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказишда муаммоларга дуч келмасликдир. Бу қарз маблағлари нафақат янги ўйинчиларни сотиб олишга, балки маошлар жамғармаси ва бошқа кундалик харажатларни қоплашга ҳам йўналтирилади.

Асосий мақсад: Хулиан Альварес

Барселона ҳужум чизиғини янгилашни устувор вазифа деб билмоқда. Чикаго Фире клубига йўл олган Роберт Левандовски ўрнига асосий номзод сифатида Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчиси Хулиан Альварес кўрилмоқда. Каталонияликлар аргентиналик юлдузни жамоа ҳужумининг янги етакчисига айлантиришни режалаштирган. Goal.com маълумотларига кўра, клуб музокараларнинг ҳал қилувчи босқичини жаҳон чемпионатидан сўнг бошлашни ният қилган.

Шунингдек, клубнинг қизиқишлари доирасида яна икки нафар таниқли футболчи бор. Булар Дортмунднинг Боруссия жамоаси аъзоси Карим Адееми ва ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказган Жоау Канцело. Адееми бўйича келишув якунланишига яқин экани айтилмоқда, бироқ Жоау Канцело трансфери клубнинг солиқ масалалари билан боғлиқ муаммолари сабабли бироз мураккаблашиши мумкин.

Таркибни кучайтириш стратегияси

Клуб аллақачон трансфер бозорида ўзининг жиддий ниятини кўрсатиб улгурди. Барселона яқинда Антонй Гордон трансферини 70 миллион евро (қўшимча 10 миллион евро бонуслар билан) эвазига якунлади. Эндиликда барча эътибор қолган учта нишонни қўлга киритишга қаратилган. Ханси Флик бошчилигидаги жамоа Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда Реал Мадрид каби грандлар билан тенгма-тенг курашишни мақсад қилган.

Ушбу 210 миллион евролик кредит линияси Барселона учун футболчиларни сотишни кутмасдан, дарҳол трансферларни амалга ошириш имкониятини беради. Агар барча режалаштирилган трансферлар муваффақиятли якунланса, Флик янги мавсум учун анча чуқур ва тажрибали таркибга эга бўлади. Бу эса каталонияликларнинг Европа футболи чўққисига қайтиш йўлидаги муҳим қадами бўлиши кутилмоқда.

БарселонаТрансферларХулиан АльваресХанси ФликЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиБугун, 11:55 Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир... Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...Бугун, 09:31Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиКлоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди