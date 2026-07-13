Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифа

·0·Спорт
Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифа

Мексика терма жамоаси афсонаси Рафаел Марқуез миллий терма жамоа бошқарувини қўлга олар экан, унинг зиммасига нафақат жамоани бошқариш, балки бутун бошли футбол тизимини ислоҳ қилиш масъулияти тушмоқда. Барселона сафида Чемпионлар лигаси ғолибига айланган илк мексикалик сифатида тарихга кирган Марқуез, эндиликда мураббийлик курсисида ўзининг бой тажрибасини ишга солиши кутилмоқда. Бу тайинлов Мексика футболи учун шунчаки навбатдаги ўзгариш эмас, балки 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан ташланган стратегик қадамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Марқуезнинг мураббийлик фаолияти Жавиер Агуирре қўл остида ёрдамчи сифатида бошлангани унинг учун катта мактаб бўлди. Goal.com нашри таҳлилига кўра, янги бош мураббийнинг асосий устунлиги унинг Барселона академияси – Ла Масиа анъаналарига таяниши ва замонавий футбол фалсафасини чуқур англаши билан боғлиқ. Унинг вазифаси 2022-йилги муваффақиятсизликдан сўнг ўзига келаётган жамоани янги чўққиларга олиб чиқишдан иборат.

Таркибдаги ислоҳотлар ва ёш истеъдодлар

Янги мураббий учун энг муҳим масалалардан бири – Гилберто Мора каби ёш юлдузларнинг жамоа схемасидаги ўрнини аниқлашдир. Шунингдек, Эдсон Альварес каби тажрибали ўйинчиларнинг келажаги бўйича қатъий қарорлар қабул қилиниши лозим. Марқуез нафақат тактика, балки кийиниш хонасидаги муҳитни ҳам назорат қилиши керак. Унинг вазмин ва эҳтиёткор характери, Жавиер Агуирренинг таъкидлашича, жамоага барқарорлик олиб келиши мумкин.

Мексика футболи тарихида Ҳуго Санчез каби афсоналар ҳам терма жамоани бошқарган, бироқ уларнинг фаолияти кутилган натижани бермаган эди. Санчез 2007-йилги Копа Америка мусобақасида учинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, кейинчалик Олимпиада саралашидаги муваффақиятсизлик туфайли истеъфога чиқарилган эди. Марқуез эса бундай хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, тизимли ёндашувни афзал кўрмоқда.

Жаҳон чемпионатига тайёргарлик

Марқуез олдида турган энг катта синов – 0 дан бошлашга вақт йўқлигидир. У 60 га яқин футболчилар ҳавзасини ўрганиб чиққан ва жамоанинг ўйин услубини шакллантириш бўйича аниқ режага эга. Унинг Барселона мактабида олган билимлари Мексика терма жамоасининг тўп назоратига асосланган ҳужумкор ўйин кўрсатишига хизмат қилиши кутилмоқда.

Мутахассислар Рафаел Марқуезнинг тайинланишини қуйидаги омиллар билан изоҳлашмоқда:

  • Жамоада интизомни кучайтириш ва ёшларни интеграция қилиш;
  • Эдсон Альварес каби етакчиларнинг ролини қайта кўриб чиқиш;
  • Мексика футболига хос бўлган ҳиссиётларни жиловлаб, профессионал ёндашувни жорий этиш;
  • Жаҳон чемпионати саралашида барқарор натижалар қайд этиш.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Рафаел Марқуезнинг муваффақияти унинг нафақат тактик қарорларига, балки Мексика футбол жамоатчилиги билан қандай алоқа ўрнатишига ҳам боғлиқ. У ўзидан олдинги мураббийларнинг хатоларини такрорламасликка ва Барселона фалсафасини Мексика заминига мослаштиришга ҳаракат қилади. Бу эса ўз навбатида, Эл Три учун янги ғалабалар эшигини очиши мумкин.

Рафаел МарқуезМексикаБарселонаФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Бугун, 01:18Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинГари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинБугун, 00:50Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиЭрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиБугун, 00:31Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасГарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасБугун, 00:16Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиАлександер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиКеча, 23:18ЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиКеча, 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди