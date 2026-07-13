Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифа
Мексика терма жамоаси афсонаси Рафаел Марқуез миллий терма жамоа бошқарувини қўлга олар экан, унинг зиммасига нафақат жамоани бошқариш, балки бутун бошли футбол тизимини ислоҳ қилиш масъулияти тушмоқда. Барселона сафида Чемпионлар лигаси ғолибига айланган илк мексикалик сифатида тарихга кирган Марқуез, эндиликда мураббийлик курсисида ўзининг бой тажрибасини ишга солиши кутилмоқда. Бу тайинлов Мексика футболи учун шунчаки навбатдаги ўзгариш эмас, балки 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан ташланган стратегик қадамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Марқуезнинг мураббийлик фаолияти Жавиер Агуирре қўл остида ёрдамчи сифатида бошлангани унинг учун катта мактаб бўлди. Goal.com нашри таҳлилига кўра, янги бош мураббийнинг асосий устунлиги унинг Барселона академияси – Ла Масиа анъаналарига таяниши ва замонавий футбол фалсафасини чуқур англаши билан боғлиқ. Унинг вазифаси 2022-йилги муваффақиятсизликдан сўнг ўзига келаётган жамоани янги чўққиларга олиб чиқишдан иборат.
Таркибдаги ислоҳотлар ва ёш истеъдодларЯнги мураббий учун энг муҳим масалалардан бири – Гилберто Мора каби ёш юлдузларнинг жамоа схемасидаги ўрнини аниқлашдир. Шунингдек, Эдсон Альварес каби тажрибали ўйинчиларнинг келажаги бўйича қатъий қарорлар қабул қилиниши лозим. Марқуез нафақат тактика, балки кийиниш хонасидаги муҳитни ҳам назорат қилиши керак. Унинг вазмин ва эҳтиёткор характери, Жавиер Агуирренинг таъкидлашича, жамоага барқарорлик олиб келиши мумкин.
Мексика футболи тарихида Ҳуго Санчез каби афсоналар ҳам терма жамоани бошқарган, бироқ уларнинг фаолияти кутилган натижани бермаган эди. Санчез 2007-йилги Копа Америка мусобақасида учинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, кейинчалик Олимпиада саралашидаги муваффақиятсизлик туфайли истеъфога чиқарилган эди. Марқуез эса бундай хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, тизимли ёндашувни афзал кўрмоқда.
Жаҳон чемпионатига тайёргарликМарқуез олдида турган энг катта синов – 0 дан бошлашга вақт йўқлигидир. У 60 га яқин футболчилар ҳавзасини ўрганиб чиққан ва жамоанинг ўйин услубини шакллантириш бўйича аниқ режага эга. Унинг Барселона мактабида олган билимлари Мексика терма жамоасининг тўп назоратига асосланган ҳужумкор ўйин кўрсатишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Мутахассислар Рафаел Марқуезнинг тайинланишини қуйидаги омиллар билан изоҳлашмоқда:
- Жамоада интизомни кучайтириш ва ёшларни интеграция қилиш;
- Эдсон Альварес каби етакчиларнинг ролини қайта кўриб чиқиш;
- Мексика футболига хос бўлган ҳиссиётларни жиловлаб, профессионал ёндашувни жорий этиш;
- Жаҳон чемпионати саралашида барқарор натижалар қайд этиш.
…