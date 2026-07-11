Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирди

·41·Спорт
Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирди

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи олдидан Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ва Норвегия юлдузи Эрлинг Холанд ўртасида ўзига хос сўз дуели юзага келди. Германиялик мутахассис норвегиялик ҳужумчининг ўйин олдидан берган кутилмаган баёнотларидан ҳайратда эканини яширмади. Мазкур қарама-қаршилик нафақат майдонда, балки руҳий босимни бошқариш борасида ҳам қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

НРК нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд бўлажак баҳс олдидан барча босимни Англия терма жамоаси зиммасига юклашга ҳаракат қилган. Ҳужумчи ўз интервюсида Норвегиянинг ғалаба қозониш имкониятларини паст баҳолаб, барчани эътиборни рақибга қаратишга чақирган. Унинг бу сўзлари чорак финал олдидан жамоасини аутсайдер мақомида кўрсатишга бўлган уриниш сифатида талқин этилмоқда.

Тухельнинг жавоби ва кутилмаган вазият

Томас Тухель Эрлинг Холанд каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг бундай позиция эгаллаганидан таажжубда эканини билдирди. Мураббийнинг фикрича, босим остида ўйнашни хуш кўрадиган футболчи учун бу ғайритабиий ҳолатдир. "Эрлингнинг бундай деганидан ҳайратдаман, чунки мен уни доим босимни яхши кўрадиган ва ундан куч оладиган ўйинчи деб ҳисоблаб келганман", — дея таъкидлади Англия устози.

Тухель ўз жамоасининг руҳий ҳолати ҳақида гапирар экан, "Уч шерлар" ҳар қандай босимга тайёр эканини ва бу уларга қўшимча мотивация беришини айтди. Унинг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси ким фаворит экани ёки босим қайси томонда экани ҳақида ўйлаб вақт сарфламайди. Энг муҳими, жамоа ички муҳитда фақат ғалаба ҳақида ўйламоқда.

Статистика ва тарихий тўсиқлар

Эрлинг Холанднинг камтарлик билан айтган сўзлари унинг майдондаги натижаларига мутлақо зид келади. Ҳужумчи жорий турнирнинг атиги тўртта ўйинида еттита гол уришга улгурди. Агар у Англия дарвозасини ишғол эта олса, Джеймс Родригуез ва Герд Муллер каби афсоналарнинг рекордларига яқинлашиб олиши мумкин. Бу эса инглиз ҳимоячилари учун жиддий синов бўлишидан далолат беради.

Бошқа томондан, Англия терма жамоаси ўзининг тарихий "лаънати" билан курашишига тўғри келади. Жамоа йирик турнирларнинг плей-офф босқичларида Европа вакиллари билан тўқнаш келганда кўп бор муваффақиятсизликка учраган. Маями стадионида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув нафақат ярим финал йўлланмаси, балки инглиз футболидаги ушбу салбий анъанага чек қўйиш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Эслатиб ўтамиз, Норвегия чорак финалга қадар Бразилия терма жамоасини мусобақадан чиқариб юбориб, барчани ҳайратда қолдирган эди. Шунга қарамай, Эрлинг Холанд ўз жамоасининг имкониятларини паст баҳолашда давом этмоқда. Экспертлар буни рақибни бўшаштиришга қаратилган тактик юриш деб ҳисоблашмоқда.

Жаҳон ЧемпионатиТомас ТухельЭрлинг ХоландАнглияНорвегия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБелгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБугун, 18:53«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб бердиБугун, 18:18Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиСолбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиБугун, 18:11Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Бугун, 17:54Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиСкалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиБугун, 17:37Англияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиАнглияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди