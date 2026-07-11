Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирди
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи олдидан Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ва Норвегия юлдузи Эрлинг Холанд ўртасида ўзига хос сўз дуели юзага келди. Германиялик мутахассис норвегиялик ҳужумчининг ўйин олдидан берган кутилмаган баёнотларидан ҳайратда эканини яширмади. Мазкур қарама-қаршилик нафақат майдонда, балки руҳий босимни бошқариш борасида ҳам қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
НРК нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд бўлажак баҳс олдидан барча босимни Англия терма жамоаси зиммасига юклашга ҳаракат қилган. Ҳужумчи ўз интервюсида Норвегиянинг ғалаба қозониш имкониятларини паст баҳолаб, барчани эътиборни рақибга қаратишга чақирган. Унинг бу сўзлари чорак финал олдидан жамоасини аутсайдер мақомида кўрсатишга бўлган уриниш сифатида талқин этилмоқда.
Тухельнинг жавоби ва кутилмаган вазиятТомас Тухель Эрлинг Холанд каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг бундай позиция эгаллаганидан таажжубда эканини билдирди. Мураббийнинг фикрича, босим остида ўйнашни хуш кўрадиган футболчи учун бу ғайритабиий ҳолатдир. "Эрлингнинг бундай деганидан ҳайратдаман, чунки мен уни доим босимни яхши кўрадиган ва ундан куч оладиган ўйинчи деб ҳисоблаб келганман", — дея таъкидлади Англия устози.
Тухель ўз жамоасининг руҳий ҳолати ҳақида гапирар экан, "Уч шерлар" ҳар қандай босимга тайёр эканини ва бу уларга қўшимча мотивация беришини айтди. Унинг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси ким фаворит экани ёки босим қайси томонда экани ҳақида ўйлаб вақт сарфламайди. Энг муҳими, жамоа ички муҳитда фақат ғалаба ҳақида ўйламоқда.
Статистика ва тарихий тўсиқларЭрлинг Холанднинг камтарлик билан айтган сўзлари унинг майдондаги натижаларига мутлақо зид келади. Ҳужумчи жорий турнирнинг атиги тўртта ўйинида еттита гол уришга улгурди. Агар у Англия дарвозасини ишғол эта олса, Джеймс Родригуез ва Герд Муллер каби афсоналарнинг рекордларига яқинлашиб олиши мумкин. Бу эса инглиз ҳимоячилари учун жиддий синов бўлишидан далолат беради.
Бошқа томондан, Англия терма жамоаси ўзининг тарихий "лаънати" билан курашишига тўғри келади. Жамоа йирик турнирларнинг плей-офф босқичларида Европа вакиллари билан тўқнаш келганда кўп бор муваффақиятсизликка учраган. Маями стадионида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув нафақат ярим финал йўлланмаси, балки инглиз футболидаги ушбу салбий анъанага чек қўйиш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Эслатиб ўтамиз, Норвегия чорак финалга қадар Бразилия терма жамоасини мусобақадан чиқариб юбориб, барчани ҳайратда қолдирган эди. Шунга қарамай, Эрлинг Холанд ўз жамоасининг имкониятларини паст баҳолашда давом этмоқда. Экспертлар буни рақибни бўшаштиришга қаратилган тактик юриш деб ҳисоблашмоқда.
…