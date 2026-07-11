Белгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқда

·43·Спорт
Белгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқда

Белгия миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг, жамоанинг икки нафар асосий юлдузи — Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис ўзларининг халқаро миқёсдаги келажаклари борасида якуний қарорга келмаганликларини маълум қилишди. Испанияга қарши кечган мағлубиятли баҳсдан сўнг, фахрий футболчилар терма жамоадаги фаолиятини якунлаш эҳтимоли ҳақида гапира бошладилар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Спорза нашри хабарига кўра, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Кевин Де Бруйне жисмоний чарчоқ ва сўнгги йиллардаги оғир жароҳатлар унинг қарорига таъсир қилаётганини яширмади. 35 ёшли футболчи терма жамоа сафида 124 та ўйин ўтказган бўлиб, узоқ вақт давомида "қизил иблислар"нинг етакчиси ҳисобланиб келган. Бироқ 2025-йил охирида ўтказилган мураккаб жарроҳлик амалиёти ва доимий юкламалар унинг саломатлигига ўз таъсирини ўтказмай қолмади.

Кевин Де Бруйне: "Менга танаффус керак"

"Мен кетма-кет икки ёки учта жуда қийин мавсумни ўтказдим. 35 ёшда ҳар куни бор кучингни бериш осон эмас, лекин мен ёш жамоага ўрнак бўлишга ҳаракат қилдим. Ҳозирча терма жамоадан кетаман деб айта олмайман, лекин менга бироз танаффус керак. Кейин нима бўлишини кўрамиз", — дея таъкидлади Кевин Де Бруйне.

Реал Мадрид дарвозабони Тибаут Коуртоис билан боғлиқ вазият ҳам анча жиддий. Турнир давомида жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлган посбон Миллатлар лигаси ўйинларидан бутунлай воз кечиш ниятида эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу чора унга куч йиғиб, келгуси Европа чемпионати саралаш баҳсларига тайёрланиш имконини беради.

Мураббий ва федерация билан музокаралар

Коуртоис ўз келажагини мураббий Руди Гарсиа ва Белгия футбол федерацияси билан маслаҳатлашган ҳолда ҳал қилмоқчи. 115 та ўйинда майдонга тушган дарвозабон терма жамоа учун ҳали ҳам керакли эканини ҳис қилса-да, жисмоний ҳолати биринчи ўринга чиқишини қайд этди. Унинг асосий мақсади — клуб ва терма жамоа ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолишдир.

Белгия футболи учун ушбу икки юлдузнинг кетиши катта йўқотиш бўлиши шубҳасиз. "Олтин авлод" вакиллари ҳисобланган ушбу ўйинчилар узоқ йиллар давомида жамоанинг таянчи бўлиб келишди. Эндиликда федерация раҳбарияти ёш иқтидорларни асосий таркибга интеграция қилиш ва фахрийларни таркибда сақлаб қолиш ўртасида қийин танловни амалга ошириши лозим.

Ҳозирча на Кевин Де Бруйне, на Тибаут Коуртоис якуний нуқтани қўйгани йўқ. Футболчиларнинг келажаги яқин ойларда ўтказиладиган ички музокаралар ва уларнинг жисмоний тикланиш жараёнига боғлиқ бўлади. Белгия футбол мухлислари эса ўз афсоналарининг яна бир бор терма жамоа либосида майдонга тушишига умид қилмоқда.

БелгияКевин Де БруйнеТибаут КоуртоисФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиТомас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиБугун, 18:59«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб бердиБугун, 18:18Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиСолбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиБугун, 18:11Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Бугун, 17:54Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиСкалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиБугун, 17:37Англияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиАнглияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди