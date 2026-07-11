Белгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқда
Белгия миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг, жамоанинг икки нафар асосий юлдузи — Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис ўзларининг халқаро миқёсдаги келажаклари борасида якуний қарорга келмаганликларини маълум қилишди. Испанияга қарши кечган мағлубиятли баҳсдан сўнг, фахрий футболчилар терма жамоадаги фаолиятини якунлаш эҳтимоли ҳақида гапира бошладилар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Спорза нашри хабарига кўра, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Кевин Де Бруйне жисмоний чарчоқ ва сўнгги йиллардаги оғир жароҳатлар унинг қарорига таъсир қилаётганини яширмади. 35 ёшли футболчи терма жамоа сафида 124 та ўйин ўтказган бўлиб, узоқ вақт давомида "қизил иблислар"нинг етакчиси ҳисобланиб келган. Бироқ 2025-йил охирида ўтказилган мураккаб жарроҳлик амалиёти ва доимий юкламалар унинг саломатлигига ўз таъсирини ўтказмай қолмади.
Кевин Де Бруйне: "Менга танаффус керак""Мен кетма-кет икки ёки учта жуда қийин мавсумни ўтказдим. 35 ёшда ҳар куни бор кучингни бериш осон эмас, лекин мен ёш жамоага ўрнак бўлишга ҳаракат қилдим. Ҳозирча терма жамоадан кетаман деб айта олмайман, лекин менга бироз танаффус керак. Кейин нима бўлишини кўрамиз", — дея таъкидлади Кевин Де Бруйне.
Реал Мадрид дарвозабони Тибаут Коуртоис билан боғлиқ вазият ҳам анча жиддий. Турнир давомида жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлган посбон Миллатлар лигаси ўйинларидан бутунлай воз кечиш ниятида эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу чора унга куч йиғиб, келгуси Европа чемпионати саралаш баҳсларига тайёрланиш имконини беради.
Мураббий ва федерация билан музокараларКоуртоис ўз келажагини мураббий Руди Гарсиа ва Белгия футбол федерацияси билан маслаҳатлашган ҳолда ҳал қилмоқчи. 115 та ўйинда майдонга тушган дарвозабон терма жамоа учун ҳали ҳам керакли эканини ҳис қилса-да, жисмоний ҳолати биринчи ўринга чиқишини қайд этди. Унинг асосий мақсади — клуб ва терма жамоа ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолишдир.
Белгия футболи учун ушбу икки юлдузнинг кетиши катта йўқотиш бўлиши шубҳасиз. "Олтин авлод" вакиллари ҳисобланган ушбу ўйинчилар узоқ йиллар давомида жамоанинг таянчи бўлиб келишди. Эндиликда федерация раҳбарияти ёш иқтидорларни асосий таркибга интеграция қилиш ва фахрийларни таркибда сақлаб қолиш ўртасида қийин танловни амалга ошириши лозим.
Ҳозирча на Кевин Де Бруйне, на Тибаут Коуртоис якуний нуқтани қўйгани йўқ. Футболчиларнинг келажаги яқин ойларда ўтказиладиган ички музокаралар ва уларнинг жисмоний тикланиш жараёнига боғлиқ бўлади. Белгия футбол мухлислари эса ўз афсоналарининг яна бир бор терма жамоа либосида майдонга тушишига умид қилмоқда.
…