Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўз мамлакати тарихидаги энг яхши футболчи (ГОАТ) мақомига лойиқми ёки йўқ деган савол футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Гарчи Кейн терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турса-да, кўплаб мутахассислар уни мутлоқ пешқадам сифатида тан олишга шошилмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Собиқ ҳужумчи Стан Коллйморе Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу баҳсларга муносабат билдирди. Унинг фикрича, ҳозирги авлод вакилларини баҳолашда "замонавий биас" (ресенкй биас) — яни яқин ўтмишдаги воқеаларга ортиқча урғу бериш ҳолати кузатилмоқда. Коллйморе Кейнни Англия футболи афсоналари қаторига қўшса-да, уни Боббй Мооре ёки Боббй Чарлтон каби буюклардан устун қўйишга ҳали эрта деб ҳисоблайди.
Тарихий натижалар ва замонавий футбол фарқиГарри Кейн ҳозирда терма жамоа сафида 85 та гол уришга улгурган ва Петер Шилтоннинг 125 талик рекордини янгилашга яқин турибди. Бироқ Коллйморе ўтмишдаги юлдузлар, хусусан Жиммй Греавеснинг натижаларини мисол қилиб келтирди. Греавес 57 ўйинда 44 та гол урган бўлиб, у даврларда Миллатлар лигаси ёки кўп сонли саралаш баҳслари бўлмаганини унутмаслик керак.
"Биз Кейнни Гари Линекер, Нат Лофтоусе, Жиммй Греавес ва Джефф Херст каби буюк ҳужумчилар билан бир қаторга қўйишимиз мумкин. Лекин уларни ўзаро солиштириш шарт эмас, шунчаки ҳар бирининг ўз давридаги хизматларини қадрлаш лозим", — дейди Коллйморе. Унинг сўзларига кўра, агар футболчи Лионель Месси, Диего Марадона ёки Пеле даражасида бўлмаса, уни мутлоқ энг буюк деб аташ доимо субъектив бўлиб қолаверади.
Жаҳон чемпионлигининг аҳамиятиҲозирда Гарри Кейн Бавария сафида ўтган мавсумда 61 та гол уриб, фаолиятидаги энг яхши формага кирган. Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатида ҳам у ўзининг сермаҳсуллигини намойиш этмоқда. Чорак финалда Англия терма жамоаси Эрлинг Холанд бошчилигидаги Норвегия билан тўқнаш келади ва бу икки тўпурарнинг дуели турнирнинг безагига айланиши кутилмоқда.
Агар Кейн сардор сифатида Англияни 1966-йилдан буён кутилаётган илк йирик совринга бошлаб борса, унинг энг буюк футболчи сифатидаги даъвоси сезиларли даражада мустаҳкамланади. Ҳозирча эса у Уэйн Руни, Давид Бекхам ва бошқа афсоналар билан биргаликда Англия футболининг "олтин фонди"дан жой олган юлдуз бўлиб қолмоқда.
- Гарри Кейн терма жамоада 85 та гол билан мутлоқ рекордчи;
- Петер Шилтоннинг 125 ўйинлик рекорди янгиланиши арафасида;
- Жаҳон чемпионати чорак финалида Эрлинг Холанд билан тўқнашув кутмоқда.
…