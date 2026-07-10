Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирди

·18·Спорт
Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирди

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўз мамлакати тарихидаги энг яхши футболчи (ГОАТ) мақомига лойиқми ёки йўқ деган савол футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Гарчи Кейн терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турса-да, кўплаб мутахассислар уни мутлоқ пешқадам сифатида тан олишга шошилмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ ҳужумчи Стан Коллйморе Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу баҳсларга муносабат билдирди. Унинг фикрича, ҳозирги авлод вакилларини баҳолашда "замонавий биас" (ресенкй биас) — яни яқин ўтмишдаги воқеаларга ортиқча урғу бериш ҳолати кузатилмоқда. Коллйморе Кейнни Англия футболи афсоналари қаторига қўшса-да, уни Боббй Мооре ёки Боббй Чарлтон каби буюклардан устун қўйишга ҳали эрта деб ҳисоблайди.

Тарихий натижалар ва замонавий футбол фарқи

Гарри Кейн ҳозирда терма жамоа сафида 85 та гол уришга улгурган ва Петер Шилтоннинг 125 талик рекордини янгилашга яқин турибди. Бироқ Коллйморе ўтмишдаги юлдузлар, хусусан Жиммй Греавеснинг натижаларини мисол қилиб келтирди. Греавес 57 ўйинда 44 та гол урган бўлиб, у даврларда Миллатлар лигаси ёки кўп сонли саралаш баҳслари бўлмаганини унутмаслик керак.

"Биз Кейнни Гари Линекер, Нат Лофтоусе, Жиммй Греавес ва Джефф Херст каби буюк ҳужумчилар билан бир қаторга қўйишимиз мумкин. Лекин уларни ўзаро солиштириш шарт эмас, шунчаки ҳар бирининг ўз давридаги хизматларини қадрлаш лозим", — дейди Коллйморе. Унинг сўзларига кўра, агар футболчи Лионель Месси, Диего Марадона ёки Пеле даражасида бўлмаса, уни мутлоқ энг буюк деб аташ доимо субъектив бўлиб қолаверади.

Жаҳон чемпионлигининг аҳамияти

Ҳозирда Гарри Кейн Бавария сафида ўтган мавсумда 61 та гол уриб, фаолиятидаги энг яхши формага кирган. Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатида ҳам у ўзининг сермаҳсуллигини намойиш этмоқда. Чорак финалда Англия терма жамоаси Эрлинг Холанд бошчилигидаги Норвегия билан тўқнаш келади ва бу икки тўпурарнинг дуели турнирнинг безагига айланиши кутилмоқда.

Агар Кейн сардор сифатида Англияни 1966-йилдан буён кутилаётган илк йирик совринга бошлаб борса, унинг энг буюк футболчи сифатидаги даъвоси сезиларли даражада мустаҳкамланади. Ҳозирча эса у Уэйн Руни, Давид Бекхам ва бошқа афсоналар билан биргаликда Англия футболининг "олтин фонди"дан жой олган юлдуз бўлиб қолмоқда.

  • Гарри Кейн терма жамоада 85 та гол билан мутлоқ рекордчи;
  • Петер Шилтоннинг 125 ўйинлик рекорди янгиланиши арафасида;
  • Жаҳон чемпионати чорак финалида Эрлинг Холанд билан тўқнашув кутмоқда.

Гарри КейнАнглияФутболЖаҳон ЧемпионатиЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБелгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБугун, 17:56Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Бугун, 17:15Эрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерЭрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерБугун, 17:11Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиҲоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиБугун, 17:08Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуринью учун қизиқ вариант борБрозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуринью учун қизиқ вариант борБугун, 16:36Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди