Аргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатинг
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Аргентина ва Швейцария ўзаро майдонга тушади. Учрашув Тошкент вақти билан 06:00 да бошланади.
Сайтимиз ушбу ўйинни жонли матнли трансляция қилади. Баҳс давомида голлар, хавфли вазиятлар, карточкалар, алмаштиришлар ва ҳакам қарорлари тезкор равишда ёритиб борилади.
Учрашув плей-офф босқичида ўтаётгани сабаб ҳар бир вазият муҳим аҳамиятга эга бўлади. Ғолиб жамоа ярим финал йўлланмаси учун курашни давом эттиради.
Аргентина ва Швейцария ўртасидаги учрашувни сайтимизда биз билан бирга кузатинг.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жонли репортаж1-1 ЖОНЛИ
74
VAR текширувидан сўнг, Швейцария терма жамоаси футболчиси Брил Эмболо сариқ карточка билан жазоланди. Ҳакам футболчи учун бу вазиятда карточкани етарли деб топди.
73
Леандро Паредес ўта қўпол ўйин намойиш этгани учун ҳакам томонидан огоҳлантирилди. Аргентиналик футболчи рақибига нисбатан эҳтиётсиз ҳаракат қилди.
72
Брил Эмболо иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдонни муддатидан аввал тарк этди. Швейцария футболчиси қизил карточка билан жазоланди.
70
Брил Эмболонинг олдинги қўпол ҳаракатидан сўнг бош ҳакам Жоау Пинейру вазиятни VAR орқали кўриб чиқишга қарор қилди. Бу қизил карточка билан якунланиши мумкин.
69
Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Леандро Паредес ҳакам томонидан сариқ карточка билан огоҳлантирилди.
68
Дан Ндойе Швейцария сафида гол урди, аммо ҳисоб ўзгармай қолди.
67
Рикардо Родригес аниқ узатмаси билан Дэн Ндойени қулай вазиятга чиқарди. Швейтсариялик футболчи Эмилиано Мартинесни ожиз қолдириб, тўпни дарвозанинг қуйи бурчагига жойлаб қўйди.
66
Гранит Джака Швейцария терма жамоаси сафида узоқ масофадан зарба йўллади, аммо Эмилиано Мартинес ажойиб сейв билан жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди.
65
Эмилиано Мартинес ажойиб сейв намойиш этди! Дэн Ндойе жарима майдончасига узатилган тўпга боши билан зарба берди, аммо дарвозабон тўпни қайтариб қолди.
64
Фабиан Ридер бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Аргентина ҳимоячилари тўпни бартараф этишди.
64
Дэн Ндойе Швейцария сафида жарима майдончаси ичига пастдан тўп узатмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтариб юборишди. Швейцария бурчак зарбасини амалга оширади.
62
Швейцария терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жибрил Соу тўп учун курашда ўта қўпол ўйнагани учун бош ҳакам Жоау Пинейру ўйинни тўхтатди.
60
Брил Эмболо жарима майдончаси ичида тўпга бош билан зарба берди, аммо Эмилиано Мартинес ажойиб реакция кўрсатиб, дарвозасини ишончли тарзда сақлаб қолди.
59
Швейцария терма жамоаси ярим ҳимоячиси Ремо Фройлер рақибини ушлаб қолгани учун қоидани бузди ва ҳакам жарима зарбаси белгилади.
58
Леандро Паредес жароҳат олмади ва Аргентина сафида ўйинни давом эттирмоқда. У майдонга қайтди.
56
Аргентина ярим ҳимоячиси Леандро Паредес жароҳат олди ва унга майдонда тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
54
Леандро Паредес жарима майдончаси ичига тўпни узатди, бироқ Грегор Кобель ўз дарвозасидан чиқиб келиб, тўпни эгаллаб олди.
52
Бурчакдан оширилган тўп марказда ҳеч кимга тегмай, узоқ устун томонга ўтиб кетди. У ерда Энзо Фернандеснинг боши билан йўллаган зарбаси дарвоза тўсинидан юқорига чиқиб кетди.
52
Ён ҳакам бурчак зарбасини ишора қилди, Аргентина футболчилари тўпни ўйинга киритиш учун тайёргарлик кўришмоқда.
52
Хулиан Альварес дарвоза томон зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпни тўсиб қолди ва дарвозабон қийинчиликка дуч келмади.
50
Швейцария терма жамоаси ҳужумчиси Брил Эмболо ўйиндан ташқари ҳолатда қолди.
50
Науэль Молина жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо тўп дарвоза устунидан анча узоқроқдан ўтиб кетди.
48
Швейцариялик Фабиан Ридер жарима зарбасини амалга оширди. У жарима майдончаси ичига узатмани амалга оширди, аммо дарвозабон ўз вақтида чиқиб, тўпни эгаллаб олди.
48
Николас Тальяфико рақибига нисбатан қўполлик ишлатди. Бош ҳакам Жоау Пинейру Швейцария терма жамоаси фойдасига жарима зарбаси белгилади.
47
Фабиан Ридер жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни қабул қилиб, зарба йўллади, аммо аргентиналик ҳимоячи тўпни моҳирона тўсиб қолди.
46
Иккинчи бўлим бошланди! Жамоалар майдонга қайтишди.
45+5
Бош ҳакам Жоау Пиньейру биринчи бўлим якунланганини билдирувчи ҳуштагини чалди.
45+3
Лионель Месси жарима зарбасини амалга ошириб, ўйинни қисқа узатма билан дарҳол қайта бошлаб берди.
45+3
Швейцариялик Жибрил Соу рақибига нисбатан жуда қўпол ҳаракат қилди. Бош ҳакам Жоау Пинейру ўйинни тўхтатиб, Аргентина фойдасига жарима зарбаси белгилади.
45
Учрашувнинг асосий вақтига тўртинчи ҳакам томонидан 4 дақиқа қўшиб берилди.
45
Швейцария терма жамоаси футболчиси Ден Ндойе ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди, ён ҳакам байроқчасини кўтарди.
45
Лисандро Мартинес рақибини ушлаб қолишга урингани учун ҳакам қоидабузарлик қайд этди. Аргентина терма жамоаси футболчиси огоҳлантирилиши мумкин эди.
44
Швейцария терма жамоаси ҳужумчиси Брил Эмболо қўпол ўйини учун ҳакам томонидан сариқ карточка билан огоҳлантирилди.
43
Швейцариялик Ремо Фройлер жарима зарбасидан тўпни ичкарига узатди, аммо унинг узатмаси ноаниқ чиқди ва тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди.
42
Леандро Паредес рақибига нисбатан қоидани бузди. Бош ҳакам Жоау Пинейру ҳуштагини чалиб, Швейцария фойдасига жарима зарбаси белгилади.
40
Лисандро Мартинес қоидани бузди ва рақибини ушлаб қолиб, тўпга эгалик қилишига тўсқинлик қилгани учун огоҳлантирилди.
39
Швейцария терма жамоаси ярим ҳимоячиси Денис Закария қўполлик ишлатгани учун бош ҳакам Жоау Пинейру томонидан сариқ карточка билан огоҳлантирилди.
36
Леандро Паредес рақибини йиқитгани учун қоидабузарлик содир этди ва арбитр Аргентина футболчисига нисбатан ҳуштак чалди.
36
Фабиан Ридер жарима зарбасидан тўпни Швейцария жарима майдончасига узатди. Аргентина дарвозабони юқорига сакраб, тўпни эгаллаб олди ва хавфни бартараф этди.
35
Хулиан Альварес аргентиналиклар сафида қўполлик ишлатди, бош ҳакам Жоау Пинейру ўйинни тўхтатди.
35
Фабиан Ридер бурчак зарбасини амалга оширди, бироқ ҳимоячи тўпни тўсиб қолди.
34
Гранит Жака Жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтариб қолишди. Швейцария бурчак зарбасини ижро этади.
32
Дэн Ндойе Швейцария сафида ўта қўполлик билан тўп учун курашга кирди ва Жоау Пинейру фол қайд этди.
31
Бриль Эмболо жарима майдончаси ичида йиқилиб тушди, аммо бош ҳакам Швейцария терма жамоаси футболчиларининг пенальти белгилаш ҳақидаги эътирозларини рад этди.
30
Учрашувнинг 30-дақиқасида тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи Аргентина учун 46 фоизни, Швейцария учун эса 54 фоизни ташкил этмоқда.
28
Швейцария терма жамоаси ярим ҳимоячиси Гранит Жакка рақибига қарши қўполлик ишлатди ва ҳакам ўйинни тўхтатди.
23
Майданда футболчилар учун сув ичиш танаффуси эълон қилинди.
23
Жибрил Соў (Швейцария) рақибининг тўпга эгалик қилишига халақит бериш учун уни очиқдан-очиқ ушлаб қолди ва ҳакам ўйинни тўхтатди.
22
Фабиан Ридер рақибга нисбатан ўта кескин ўйнагани учун бош ҳакам Жоау Пинейру фол қайд этди.
20
Аргентина ҳужумчиси Хулиан Альварес дарвоза томон боши билан зарба берган паллада қанот ҳаками ўйиндан ташқари ҳолатни қайд этди.
20
Швейцариялик Жибрил Соу ҳимоячидан қочиб, жарима майдони ташқарисидан дарвоза марказига зарба йўллади, аммо Эмилиано Мартинес ўз ўрнида бўлиб, тўпни осонлик билан ушлаб олди.
17
Рикардо Родригес Швейцария сафида рақибига нисбатан қўполлик ишлатди ва бош ҳакам Жоау Пинейру ўйинни тўхтатди.
15
Гранит Джака тўпга қўли билан тегиб кетди, аммо ҳакамнинг ҳуштагидан ҳайратда қолди.
12
Кристиан Габриэл Ромеро ўйиндаги қўполлиги учун ҳакам томонидан огоҳлантирилди. Аргентиналик ҳимоячи сариқ карточка олди.
10
Лионель Месси бурчак зарбасини амалга оширди. Алексис Мак Алистер боши билан тўпни дарвозанинг ўнг бурчагига йўллаб, ҳисобни очди.
9
Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Аргентина терма жамоаси бурчак зарбасини ижро этади.
9
Лионель Месси бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Швейцария ҳимоячилари тўпни хавфсиз жойга узоқлаштиришди.
9
Алексис Мак Аллистер Аргентина дарвозаси томон хавфли зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпга монелик қилиб, хавфни бартараф этди. Аргентина бурчак зарбасини амалга оширади.
7
Хакам хуштагини чалди! Рикардо Родригес жарима майдончаси ичида тўпга қўли билан ўйнагани учун Швейцария дарвозасига пенальти белгиланди.
7
Гранит Жака узоқ масофадан ноаниқ зарба берди, тўп трибуналарга қараб кетди.
6
Жибрил Соу жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширмоқчи бўлди, аммо Аргентина ҳимоячилари тўпни эгаллаб олишди.
3
Хулиан Альварес ҳужум уюштириш чоғида қоида бузди ва ҳакам Аргентина терма жамоаси футболчисига хуштак чалди.
1
Швейцария терма жамоаси ярим ҳимоячиси Денис Закария қўпол ўйин намойиш этди ва бош ҳакам Жоау Пинейру қоидабузарлик қайд этди.
1
Денис Закария жарима майдони ташқарисидан дарвоза томон зарба йўллади, аммо ҳимоячилар тўпни тўсиб қолишди.
1
Ўйин бошланди! Аргентина ва Швейцария ўртасидаги баҳсга старт берилди, ўйинни кузатиб боринг.
07:19
Швейцария терма жамоаси ўйинни бошлаб берди.
07:19
Ушбу учрашувнинг бош ҳаками сифатида Жоау Пинейру тайинланди.
07:19
Ўйин бошланишидан олдин жамоаларнинг бугунги учрашув учун асосий таркиблари билан танишиб олишингиз мумкин.
07:19
Хайрли кун, муҳтарам футбол мухлислари! Аргентина ва Швейцария терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан бошланаётган матнли трансляциямизга хуш келибсиз.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…