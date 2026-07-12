Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?

·52·Спорт
Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?

Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонган қийин ғалабасидан сўнг, жамоа ичида кутилмаган зиддият юзага келди. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем бош мураббий Томас Тухель томонидан билдирилган танқидий фикрларга кескин муносабат билдириб, жамоанинг ўйин услуби борасидаги баҳсларни очиқ майдонга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миамида бўлиб ўтган учрашувда Англия 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритган эди. Ўйинда дубл қайд этган Беллингэм қаҳрамонга айланган бўлса-да, германиялик мутахассис жамоанинг ҳаракатларини "суст ва сифатсиз" деб атади. Тухельнинг таъкидлашича, ғалабага қарамай, футболчилар кўрсатган ўйин даражаси унинг талабларига жавоб бермаган.

Беллингэмнинг кескин жавоби

ИТВ Sport мухбири билан суҳбатда мураббийнинг танқидларидан хабар топган Жуд Беллингем бунга беписандлик билан муносабат билдирди. "Нима бўлса ҳам, майдонда бор кучимизни бердик. Мен бор эътиборимни ва миннатдорчилигимни шу оғир меҳнатни бажарган жамоадошларимга қаратаман", — дея таъкидлади 23 ёшли ярим ҳимоячи.

Шунингдек, Беллингэм мураббий майдондаги реал ҳолатни ва рақибнинг кучини етарлича ҳис қилмаётганига шама қилди. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Александер Сорлот каби юлдузларга эга Норвегияга қарши, айниқса юқори намлик шароитида ўйнаш осон эмас. "Балки у бундай шароитда бундай рақибларга қарши ўйнаш қандайлигини билмас", — дея қўшимча қилди футболчи.

Мураббийнинг талабчанлиги ва жамоа ичидаги муҳит

Goal.com нашри хабар беришича, Томас Тухель ўйиндан кейинги таҳлилларида Англия терма жамоасининг омади келганини ва техник хатолар жуда кўп бўлганини айтди. "Менинг миям бу ўйиндан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмади. Биз тезроқ ва аниқроқ ўйнашимиз керак эди. Кўплаб асоссиз хатолар бизга қимматга тушиши мумкин эди", — деди Тухель матбуот анжуманида.

Шунга қарамай, мураббий жамоа ва ўзи ўртасида ҳеч қандай низо йўқлигини, футболчиларини яхши кўришини ва уларнинг салоҳиятига ишонишини билдирди. Унинг фикрича, ярим финалда Аргентинага қарши баҳс олдидан бундай камчиликларни очиқ айтиш жамоанинг ўсишига хизмат қилади.

Ўйиннинг ўзи жуда оғир кечди. Норвегия Андреас Счжелдерупнинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ, Беллингэмнинг маҳорати ва Антонй Гордон томонидан узатилган паслар эвазига Англия вазиятни ўз фойдасига ўзгартира олди. Беллингэмнинг фикрича, ҳар доим ҳам чиройли футбол билан ғалаба қозониб бўлмайди: "Баъзида мингта пас бериб эмас, балки 'ифлос' ва қийин ўйинлар орқали ҳам ғалаба қозонишга тўғри келади".

Эндиликда Англия терма жамоасини ярим финалда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина кутмоқда. Ушбу баҳс олдидан жамоа ичидаги ички бирдамлик ва мураббийнинг тактик талаблари қай даражада уйғунлашиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухельЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Бугун, 12:22Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиБугун, 12:15Эрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариЭрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:54Аргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияАргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияБугун, 10:11Лионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиЛионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиБугун, 10:07Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиБугун, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди