Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?
Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонган қийин ғалабасидан сўнг, жамоа ичида кутилмаган зиддият юзага келди. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем бош мураббий Томас Тухель томонидан билдирилган танқидий фикрларга кескин муносабат билдириб, жамоанинг ўйин услуби борасидаги баҳсларни очиқ майдонга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миамида бўлиб ўтган учрашувда Англия 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритган эди. Ўйинда дубл қайд этган Беллингэм қаҳрамонга айланган бўлса-да, германиялик мутахассис жамоанинг ҳаракатларини "суст ва сифатсиз" деб атади. Тухельнинг таъкидлашича, ғалабага қарамай, футболчилар кўрсатган ўйин даражаси унинг талабларига жавоб бермаган.
Беллингэмнинг кескин жавобиИТВ Sport мухбири билан суҳбатда мураббийнинг танқидларидан хабар топган Жуд Беллингем бунга беписандлик билан муносабат билдирди. "Нима бўлса ҳам, майдонда бор кучимизни бердик. Мен бор эътиборимни ва миннатдорчилигимни шу оғир меҳнатни бажарган жамоадошларимга қаратаман", — дея таъкидлади 23 ёшли ярим ҳимоячи.
Шунингдек, Беллингэм мураббий майдондаги реал ҳолатни ва рақибнинг кучини етарлича ҳис қилмаётганига шама қилди. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Александер Сорлот каби юлдузларга эга Норвегияга қарши, айниқса юқори намлик шароитида ўйнаш осон эмас. "Балки у бундай шароитда бундай рақибларга қарши ўйнаш қандайлигини билмас", — дея қўшимча қилди футболчи.
Мураббийнинг талабчанлиги ва жамоа ичидаги муҳитGoal.com нашри хабар беришича, Томас Тухель ўйиндан кейинги таҳлилларида Англия терма жамоасининг омади келганини ва техник хатолар жуда кўп бўлганини айтди. "Менинг миям бу ўйиндан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмади. Биз тезроқ ва аниқроқ ўйнашимиз керак эди. Кўплаб асоссиз хатолар бизга қимматга тушиши мумкин эди", — деди Тухель матбуот анжуманида.
Шунга қарамай, мураббий жамоа ва ўзи ўртасида ҳеч қандай низо йўқлигини, футболчиларини яхши кўришини ва уларнинг салоҳиятига ишонишини билдирди. Унинг фикрича, ярим финалда Аргентинага қарши баҳс олдидан бундай камчиликларни очиқ айтиш жамоанинг ўсишига хизмат қилади.
Ўйиннинг ўзи жуда оғир кечди. Норвегия Андреас Счжелдерупнинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ, Беллингэмнинг маҳорати ва Антонй Гордон томонидан узатилган паслар эвазига Англия вазиятни ўз фойдасига ўзгартира олди. Беллингэмнинг фикрича, ҳар доим ҳам чиройли футбол билан ғалаба қозониб бўлмайди: "Баъзида мингта пас бериб эмас, балки 'ифлос' ва қийин ўйинлар орқали ҳам ғалаба қозонишга тўғри келади".
Эндиликда Англия терма жамоасини ярим финалда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина кутмоқда. Ушбу баҳс олдидан жамоа ичидаги ички бирдамлик ва мураббийнинг тактик талаблари қай даражада уйғунлашиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…