Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)

·0·Спорт
Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)

Мағлубият нималигини ҳали билмайдиган Люк Райли UFC 329 турнирида яна бир ишончли ғалабага эришди. У Каи Камакани биринчи раундда нокаутга учратиб, профессионал фаолиятидаги рекордини 14:0 кўринишига етказди.

Бу натижа Райлининг UFCдаги учинчи ғалабаси бўлди. Камаку эса промоушенга қайтганидан кейин илк бор мағлубиятга учради.

Жанг беш дақиқага ҳам етмади

Каи Камака катта промоушенларда иштирок этиш тажрибасига эга бўлса-да, бу сафар жанг суръатини ўз қўлига ола билмади.

Люк Райли биринчи раунднинг ўзида босимни кучайтириб, ҳал қилувчи ҳужумни амалга оширди. Камака зарбалардан кейин жангни давом эттира олмади ва ҳакам беллашувни тўхтатди.

Райлининг рекорди яна яхшиланди

Ушбу ғалабадан сўнг Люк Райлининг умумий рекорди:

  • 14 та ғалаба;

  • 0 та мағлубият.

UFCда эса у учта жанг ўтказиб, ҳар учаласида ҳам ғалаба қозонди.

Камака қайтишидан кейин илк бор ютқазди

Каи Камака учун бу натижа фаолиятидаги саккизинчи мағлубият бўлди.

Унинг ҳозирги профессионал рекорди:

  • 18 та ғалаба;

  • 8 та мағлубият;

  • 1 та дуранг.

Камака UFCга қайтганидан кейин яхши натижаларга умид қилган эди, аммо Райлига қарши жангда биринчи раунддаёқ тўхтатилди.

Райлини энди каттароқ синовлар кутмоқда

14 та жангда бирор марта мағлуб бўлмаган Люк Райли дивизиондаги энг истиқболли жангчилардан бирига айланиб бормоқда.

UFC 329даги нокаутли ғалаба уни рейтингда юқорироқ турган рақибларга янада яқинлаштирди. Энди промоушен мағлубиятсиз жангчига навбатда кимни рақиб қилиб бериши катта қизиқиш уйғотмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Бугун, 12:42Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Бугун, 12:34Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Бугун, 12:22Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиБугун, 12:15Эрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариЭрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:54Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?Бугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди