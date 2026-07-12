Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)
Мағлубият нималигини ҳали билмайдиган Люк Райли UFC 329 турнирида яна бир ишончли ғалабага эришди. У Каи Камакани биринчи раундда нокаутга учратиб, профессионал фаолиятидаги рекордини 14:0 кўринишига етказди.
Бу натижа Райлининг UFCдаги учинчи ғалабаси бўлди. Камаку эса промоушенга қайтганидан кейин илк бор мағлубиятга учради.
Жанг беш дақиқага ҳам етмади
Каи Камака катта промоушенларда иштирок этиш тажрибасига эга бўлса-да, бу сафар жанг суръатини ўз қўлига ола билмади.
Люк Райли биринчи раунднинг ўзида босимни кучайтириб, ҳал қилувчи ҳужумни амалга оширди. Камака зарбалардан кейин жангни давом эттира олмади ва ҳакам беллашувни тўхтатди.
Райлининг рекорди яна яхшиланди
Ушбу ғалабадан сўнг Люк Райлининг умумий рекорди:
14 та ғалаба;
0 та мағлубият.
UFCда эса у учта жанг ўтказиб, ҳар учаласида ҳам ғалаба қозонди.
Камака қайтишидан кейин илк бор ютқазди
Каи Камака учун бу натижа фаолиятидаги саккизинчи мағлубият бўлди.
Унинг ҳозирги профессионал рекорди:
18 та ғалаба;
8 та мағлубият;
1 та дуранг.
Камака UFCга қайтганидан кейин яхши натижаларга умид қилган эди, аммо Райлига қарши жангда биринчи раунддаёқ тўхтатилди.
Райлини энди каттароқ синовлар кутмоқда
14 та жангда бирор марта мағлуб бўлмаган Люк Райли дивизиондаги энг истиқболли жангчилардан бирига айланиб бормоқда.
UFC 329даги нокаутли ғалаба уни рейтингда юқорироқ турган рақибларга янада яқинлаштирди. Энди промоушен мағлубиятсиз жангчига навбатда кимни рақиб қилиб бериши катта қизиқиш уйғотмоқда.
…