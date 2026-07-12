Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс

·0·Спорт
Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс

Жаҳон чемпионати-2026 саралаш босқичи доирасидаги Норвегия ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги курашлар, балки трибунадаги ҳиссиётлар билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Норвегия терма жамоасининг мағлубияти ва турнирдан чиқиб кетиши юлдуз ҳужумчи Эрлинг Холанднинг отаси Алф-Инге Холанднинг кескин норозилигига сабаб бўлди. Собиқ футболчи ҳакамларнинг қарорларидан шунчалик ғазабландики, ўз ҳиссиётларини жамоатчилик олдида яшириб ўтирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин Норвегия учун жуда омадли бошланган эди. Андреас Счжелдеруп томонидан йўлланган зарба дарвозабон Жордан Пиккфордни доғда қолдириб, скандинавияликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель шогирдлари тезда ўйин тизгинини ўз қўлларига олишди. Айниқса, Жуд Беллингемнинг дубли ўйин тақдирини ҳал қилиб, "уч шерлар"ни кейинги босқичга олиб чиқди.

Учрашув давомида ҳакамлик билан боғлиқ бир қатор баҳсли вазиятлар юзага келди. Хусусан, Эрлинг Холанд Эллиот Андерсонни туртгани сабабли Норвегиянинг иккинчи голи бекор қилинди. Шунингдек, FIFA Беллингэмнинг голи урилишидан олдин тўп "спидеркам" камерасига теккани ҳақидаги гап-сўзларни рад этиб, махсус баёнот беришига тўғри келди. Бундай қарорлар занжири трибунада ўтирган Алф-Инге Холанднинг сабр косасини тўлдирди.

Трибунадаги можаро ва ижтимоий тармоқлардаги пичинг

Goal.com нашрининг хабар беришича, учрашувнинг қўшимча вақтларида ҳакам Клемент Турпин Англия фойдасига пеналти белгилаганида, камералар ВИП-ложада ўтирган Алф-Инге Холандни тасвирга олди. Гарчи VAR аралашувидан сўнг пеналти бекор қилинган бўлса-да, Эрлингнинг отаси майдон томонга қараб ҳақоратли ишоралар қилгани трансляцияга муҳрланиб қолди. Унинг бу ҳаракати ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

51 ёшли Алф-Инге Холанд фақатгина қўпол ишоралар билан чекланиб қолмади. У ўйиндан сўнг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида кинояли пост қолдириб, "Беллингэм ва ҳакамга балли, баракалла" дея ёзиб қолдирди. Бу норвегияликлар лагерида ҳакамлик борасида тўпланиб қолган улкан эътирознинг бир қисми сифатида баҳоланмоқда. Унинг фикрича, ҳакамларнинг хатолари Норвегиянинг ярим финалга чиқиш имкониятини йўққа чиқарган.

Майдондаги статистик маълумотлар ҳам Норвегия учун кўнгилдагидек бўлмади. Opta таҳлилларига кўра, Англия терма жамоаси Эрлинг Холандни расмий ўйинларда гол уришдан тўхтатиб қолган кам сонли жамоалардан бирига айланди. Охирги марта Австрия терма жамоаси 2024-йилнинг октябрида Холандга гол уриш имконини бермаган эди. Шундан сўнг 636 кун давом этган серия айнан Англия билан баҳсда якунига етди.

Ушбу мағлубият Норвегия футболи учун оғриқли бўлди, чунки жамоа таркибида дунёнинг энг кучли ҳужумчиси бўлишига қарамай, йирик турнирларда муваффақият қозонишда қийналмоқда. Алф-Инге Холанднинг хатти-ҳаракатлари эса нафақат оталик меҳри, балки ўйин давомидаги адолатсизликка бўлган шахсий муносабати сифатида талқин қилинмоқда. Эндиликда Англия терма жамоаси чемпионлик сари юришини давом эттиради.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияЖаҳон ЧемпионатиАлф-Инге Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЖаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:51Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Бугун, 12:51Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Бугун, 12:42Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Бугун, 12:34Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Бугун, 12:22Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди