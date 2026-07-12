Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс
Жаҳон чемпионати-2026 саралаш босқичи доирасидаги Норвегия ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги курашлар, балки трибунадаги ҳиссиётлар билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Норвегия терма жамоасининг мағлубияти ва турнирдан чиқиб кетиши юлдуз ҳужумчи Эрлинг Холанднинг отаси Алф-Инге Холанднинг кескин норозилигига сабаб бўлди. Собиқ футболчи ҳакамларнинг қарорларидан шунчалик ғазабландики, ўз ҳиссиётларини жамоатчилик олдида яшириб ўтирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин Норвегия учун жуда омадли бошланган эди. Андреас Счжелдеруп томонидан йўлланган зарба дарвозабон Жордан Пиккфордни доғда қолдириб, скандинавияликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель шогирдлари тезда ўйин тизгинини ўз қўлларига олишди. Айниқса, Жуд Беллингемнинг дубли ўйин тақдирини ҳал қилиб, "уч шерлар"ни кейинги босқичга олиб чиқди.
Учрашув давомида ҳакамлик билан боғлиқ бир қатор баҳсли вазиятлар юзага келди. Хусусан, Эрлинг Холанд Эллиот Андерсонни туртгани сабабли Норвегиянинг иккинчи голи бекор қилинди. Шунингдек, FIFA Беллингэмнинг голи урилишидан олдин тўп "спидеркам" камерасига теккани ҳақидаги гап-сўзларни рад этиб, махсус баёнот беришига тўғри келди. Бундай қарорлар занжири трибунада ўтирган Алф-Инге Холанднинг сабр косасини тўлдирди.
Трибунадаги можаро ва ижтимоий тармоқлардаги пичингGoal.com нашрининг хабар беришича, учрашувнинг қўшимча вақтларида ҳакам Клемент Турпин Англия фойдасига пеналти белгилаганида, камералар ВИП-ложада ўтирган Алф-Инге Холандни тасвирга олди. Гарчи VAR аралашувидан сўнг пеналти бекор қилинган бўлса-да, Эрлингнинг отаси майдон томонга қараб ҳақоратли ишоралар қилгани трансляцияга муҳрланиб қолди. Унинг бу ҳаракати ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
51 ёшли Алф-Инге Холанд фақатгина қўпол ишоралар билан чекланиб қолмади. У ўйиндан сўнг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида кинояли пост қолдириб, "Беллингэм ва ҳакамга балли, баракалла" дея ёзиб қолдирди. Бу норвегияликлар лагерида ҳакамлик борасида тўпланиб қолган улкан эътирознинг бир қисми сифатида баҳоланмоқда. Унинг фикрича, ҳакамларнинг хатолари Норвегиянинг ярим финалга чиқиш имкониятини йўққа чиқарган.
Майдондаги статистик маълумотлар ҳам Норвегия учун кўнгилдагидек бўлмади. Opta таҳлилларига кўра, Англия терма жамоаси Эрлинг Холандни расмий ўйинларда гол уришдан тўхтатиб қолган кам сонли жамоалардан бирига айланди. Охирги марта Австрия терма жамоаси 2024-йилнинг октябрида Холандга гол уриш имконини бермаган эди. Шундан сўнг 636 кун давом этган серия айнан Англия билан баҳсда якунига етди.
Ушбу мағлубият Норвегия футболи учун оғриқли бўлди, чунки жамоа таркибида дунёнинг энг кучли ҳужумчиси бўлишига қарамай, йирик турнирларда муваффақият қозонишда қийналмоқда. Алф-Инге Холанднинг хатти-ҳаракатлари эса нафақат оталик меҳри, балки ўйин давомидаги адолатсизликка бўлган шахсий муносабати сифатида талқин қилинмоқда. Эндиликда Англия терма жамоаси чемпионлик сари юришини давом эттиради.
…