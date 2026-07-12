Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилди
Хитойнинг Веичаи Повер компанияси оғир юк ташувчи транспорт воситалари учун мўлжалланган, дунёдаги илк Чина ВИ экологик стандартига мос келувчи WP15 водородли ички ёнув двигателини расман сертификатлашдан ўтказди. Ушбу ишланма анъанавий дизел агрегатларига экологик тоза ва самарали муқобил бўлиши кутилмоқда. Янги технология нафақат зарарли ташламаларни камайтириш, балки юк ташиш саноатида водород энергиясидан фойдаланишни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
WP15 агрегати 14,6 литр ҳажмдаги улкан қувват қурилмаси бўлиб, у 600 от кучи ва 2800 Н·м максимал айлантирувчи моментни таъминлайди. Хитой автомобил тадқиқот маркази (КАТАРК) томонидан ўтказилган синовлар давомида двигателнинг иссиқлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) 46,8 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткич замонавий юқори самарали дизел двигателларига жуда яқин бўлиб, водородли ички ёнув двигателлари орасида энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.
Тўғридан-тўғри пуркаш тизими ва техник афзалликларЯнги двигателнинг асосий техник хусусияти водородни цилиндрларга тўғридан-тўғри пуркаш тизимидир. Ёқилғи киритиш трактидан эмас, балки бевосита цилиндр ичига берилиши ёниш жараёнини аниқ назорат қилиш имконини беради. Бу водород двигателларининг энг катта муаммоларидан бири бўлган ёқилғининг муддатидан олдин алангаланиши ва тескари чақнаш хавфини бартараф этади. Шунингдек, ушбу технология камбағал ёқилғи аралашмаларидан фойдаланиш ва энергия йўқотишларини камайтиришга хизмат қилади.
Веичаи муҳандислари WP15 моделини яратишда мавжуд дизел технологиялари билан максимал даражада мослашувчанликка эътибор қаратишган. Маълумотларга кўра, янги двигател бутловчи қисмларининг 90 фоиздан ортиғи компаниянинг анъанавий дизел агрегатлари билан бир хил. Бу эса оғир техникаларни водородга ўтказишда конструкцияни минимал даражада ўзгартириш ва ишлаб чиқариш харажатларини сезиларли даражада тежаш имконини беради.
Яна бир муҳим жиҳати шундаки, WP15 ёқилғи сифатига нисбатан ўта талабчан эмас. Водородли ёнилғи элементларидан (фуел селлс) фарқли ўлароқ, ушбу двигател турли даражадаги тозаликка эга водородда ҳам барқарор ишлай олади. Бу эса водород сақлаш ва ёнилғи қуйиш инфратузилмасини яратиш жараёнини анча соддалаштиради, чунки ёқилғини идеал даражада тозалаш учун қўшимча харажатлар талаб этилмайди.
Қўлланиш соҳалари ва истиқболларВеичаи Повер ушбу двигателни асосан саноат ва оғир юк ташиш соҳаларида қўллашни режалаштирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, WP15 қуйидаги йўналишларда самарали ишлатилиши мумкин:
- Магистрал йўлларда ҳаракатланувчи оғир юк машиналари;
- Карерларда ишлайдиган ағдарма самосваллар;
- Порт техникалари ва металлургия транспорти;
- Йирик водородли генератор қурилмалари.
…