Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилди

·36·Техно
Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилди

Хитойнинг Веичаи Повер компанияси оғир юк ташувчи транспорт воситалари учун мўлжалланган, дунёдаги илк Чина ВИ экологик стандартига мос келувчи WP15 водородли ички ёнув двигателини расман сертификатлашдан ўтказди. Ушбу ишланма анъанавий дизел агрегатларига экологик тоза ва самарали муқобил бўлиши кутилмоқда. Янги технология нафақат зарарли ташламаларни камайтириш, балки юк ташиш саноатида водород энергиясидан фойдаланишни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

WP15 агрегати 14,6 литр ҳажмдаги улкан қувват қурилмаси бўлиб, у 600 от кучи ва 2800 Н·м максимал айлантирувчи моментни таъминлайди. Хитой автомобил тадқиқот маркази (КАТАРК) томонидан ўтказилган синовлар давомида двигателнинг иссиқлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) 46,8 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткич замонавий юқори самарали дизел двигателларига жуда яқин бўлиб, водородли ички ёнув двигателлари орасида энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.

Тўғридан-тўғри пуркаш тизими ва техник афзалликлар

Янги двигателнинг асосий техник хусусияти водородни цилиндрларга тўғридан-тўғри пуркаш тизимидир. Ёқилғи киритиш трактидан эмас, балки бевосита цилиндр ичига берилиши ёниш жараёнини аниқ назорат қилиш имконини беради. Бу водород двигателларининг энг катта муаммоларидан бири бўлган ёқилғининг муддатидан олдин алангаланиши ва тескари чақнаш хавфини бартараф этади. Шунингдек, ушбу технология камбағал ёқилғи аралашмаларидан фойдаланиш ва энергия йўқотишларини камайтиришга хизмат қилади.

Веичаи муҳандислари WP15 моделини яратишда мавжуд дизел технологиялари билан максимал даражада мослашувчанликка эътибор қаратишган. Маълумотларга кўра, янги двигател бутловчи қисмларининг 90 фоиздан ортиғи компаниянинг анъанавий дизел агрегатлари билан бир хил. Бу эса оғир техникаларни водородга ўтказишда конструкцияни минимал даражада ўзгартириш ва ишлаб чиқариш харажатларини сезиларли даражада тежаш имконини беради.

Яна бир муҳим жиҳати шундаки, WP15 ёқилғи сифатига нисбатан ўта талабчан эмас. Водородли ёнилғи элементларидан (фуел селлс) фарқли ўлароқ, ушбу двигател турли даражадаги тозаликка эга водородда ҳам барқарор ишлай олади. Бу эса водород сақлаш ва ёнилғи қуйиш инфратузилмасини яратиш жараёнини анча соддалаштиради, чунки ёқилғини идеал даражада тозалаш учун қўшимча харажатлар талаб этилмайди.

Қўлланиш соҳалари ва истиқболлар

Веичаи Повер ушбу двигателни асосан саноат ва оғир юк ташиш соҳаларида қўллашни режалаштирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, WP15 қуйидаги йўналишларда самарали ишлатилиши мумкин:

  • Магистрал йўлларда ҳаракатланувчи оғир юк машиналари;
  • Карерларда ишлайдиган ағдарма самосваллар;
  • Порт техникалари ва металлургия транспорти;
  • Йирик водородли генератор қурилмалари.
Таъкидлаш жоизки, водородли ички ёнув двигателини водородли ёнилғи элементлари билан адаштирмаслик керак. WP15 моделида водород оддий ёқилғи каби цилиндрларда ёниб, бевосита механик энергия ҳосил қилади. Ёнилғи элементларида эса водород электрокимёвий реакция орқали электромотор учун электр энергияси ишлаб чиқаради. Ҳозирда компания ушбу двигателни серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда.

ХитойТехнологияВодород ДвигателиВеичаи ПоверАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинЯпония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинБугун, 19:56Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиАрзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиБугун, 18:51Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиАфсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиБугун, 18:20Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиElon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиБугун, 17:56Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиТермальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиБугун, 17:22Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди