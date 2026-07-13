Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?

·0·Спорт
Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?

Хорватия миллий жамоасида катта ўзгаришлар даври бошланмоқда. Златко Даличнинг узоқ йиллик фаолиятидан кейин терма жамоа рулига яна яхши таниш мутахассис — Славен Билич қайтиши кутилмоқда.

Билич келишувга эришгани айтилмоқда

TalkSPORT хабарига кўра, 57 ёшли Славен Билич Хорватия миллий жамоаси билан ҳамкорлик шартларини келишиб олган.

Манба маълумотида унинг бош мураббий этиб тайинланиши кейинги 24 соат ичида расман эълон қилиниши мумкинлиги айтилган.

Бу хабар Хорватия футболида янги босқич бошланиши мумкинлигини англатади. Чунки Билич бу жамоа учун бегона мураббий эмас — у аввал ҳам терма жамоани бошқарган ва ўз услуби билан мухлислар ёдида қолган.

Бу Билич учун иккинчи имконият бўлади

Славен Билич 2006–2012 йилларда Хорватия миллий жамоаси бош мураббийи сифатида ишлаган.

Унинг қўл остида жамоа Евро-2008 мусобақасида чоракфиналгача етиб борган. Ўша даврда Хорватия жанговор, характерли ва йирик рақибларга қарши қўрқмасдан ўйнайдиган жамоа сифатида кўринган эди.

Энди Биличга яна бир бор миллий жамоа билан катта саҳнага қайтиш имконияти туғилмоқда.

Далич даври якунланди

Аввалроқ Златко Далич Хорватия миллий жамоаси бош мураббийлигидан кетгани маълум қилинганди.

Далич Хорватияни қарийб 9 йил бошқарди. Унинг даври терма жамоа тарихидаги энг муваффақиятли босқичлардан бири сифатида эсда қолади.

У Хорватия билан 2018 йилги Жаҳон чемпионати финалига, 2022 йилги Жаҳон чемпионати ярим финалигача етиб борган. Шунинг учун унинг кетиши шунчаки мураббий алмашинуви эмас, бутун бир даврнинг ёпилиши сифатида баҳоланмоқда.

Сўнгги иш жойи Саудия Арабистонида бўлган

Биличнинг сўнгги иш жойи Саудия Арабистонининг “Ал Фотиҳ” клуби эди. У 2024 йилда ушбу жамоани тарк этган.

Шундан кейин хорват мутахассиси катта саҳнага қайтиш учун янги имконият кутганди. Агар тайинлов расмийлашса, бу унинг мураббийлик фаолиятидаги энг муҳим қайтишлардан бири бўлади.

Хорватия нима кутмоқда?

Хорватияда авлодлар алмашинуви масаласи бир неча йилдан бери кун тартибида турибди. Лука Модрич даври босқичма-босқич якунланар экан, жамоага янги етакчилар, янги тактик ғоялар ва янги энергия керак бўлади.

Билич айнан шу нуқтада муҳим фигурага айланиши мумкин. У миллий жамоа муҳитини яхши билади, хорват футболининг ички руҳини тушунади ва босим остида ишлаш тажрибасига эга.

Лекин бу қайтиш осон бўлмайди. Мухлислар натижа кутади, федерация барқарорлик хоҳлайди, жамоа эса янги босқичга оғриқсиз ўтиши керак. Яъни вазифа катта, “қайтиб келдим, ҳаммаси зўр бўлади” режими бу ерда ишламайди.

Янги давр расман бошланиши кутилмоқда

Славен Биличнинг Хорватия миллий жамоасига қайтиши ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ. Аммо манбаларга кўра, келишув деярли якунланган ва эълон яқин вақт ичида берилиши мумкин.

Агар бу тайинлов амалга ошса, Хорватия футболи Даличдан кейинги биринчи катта саҳифасини айнан Билич билан очади.

Энди асосий савол шу: Билич иккинчи уринишда Хорватияни яна Европанинг энг хавфли жамоаларидан бирига айлантира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларПерес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларБугун, 09:57Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Бугун, 02:54Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:36Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиЖуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиБугун, 02:17Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиБугун, 01:58Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиану Роналду учун янги давр бошланмоқдаАнге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиану Роналду учун янги давр бошланмоқдаБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди