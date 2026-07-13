Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?
Хорватия миллий жамоасида катта ўзгаришлар даври бошланмоқда. Златко Даличнинг узоқ йиллик фаолиятидан кейин терма жамоа рулига яна яхши таниш мутахассис — Славен Билич қайтиши кутилмоқда.
Билич келишувга эришгани айтилмоқда
TalkSPORT хабарига кўра, 57 ёшли Славен Билич Хорватия миллий жамоаси билан ҳамкорлик шартларини келишиб олган.
Манба маълумотида унинг бош мураббий этиб тайинланиши кейинги 24 соат ичида расман эълон қилиниши мумкинлиги айтилган.
Бу хабар Хорватия футболида янги босқич бошланиши мумкинлигини англатади. Чунки Билич бу жамоа учун бегона мураббий эмас — у аввал ҳам терма жамоани бошқарган ва ўз услуби билан мухлислар ёдида қолган.
Бу Билич учун иккинчи имконият бўлади
Славен Билич 2006–2012 йилларда Хорватия миллий жамоаси бош мураббийи сифатида ишлаган.
Унинг қўл остида жамоа Евро-2008 мусобақасида чоракфиналгача етиб борган. Ўша даврда Хорватия жанговор, характерли ва йирик рақибларга қарши қўрқмасдан ўйнайдиган жамоа сифатида кўринган эди.
Энди Биличга яна бир бор миллий жамоа билан катта саҳнага қайтиш имконияти туғилмоқда.
Далич даври якунланди
Аввалроқ Златко Далич Хорватия миллий жамоаси бош мураббийлигидан кетгани маълум қилинганди.
Далич Хорватияни қарийб 9 йил бошқарди. Унинг даври терма жамоа тарихидаги энг муваффақиятли босқичлардан бири сифатида эсда қолади.
У Хорватия билан 2018 йилги Жаҳон чемпионати финалига, 2022 йилги Жаҳон чемпионати ярим финалигача етиб борган. Шунинг учун унинг кетиши шунчаки мураббий алмашинуви эмас, бутун бир даврнинг ёпилиши сифатида баҳоланмоқда.
Сўнгги иш жойи Саудия Арабистонида бўлган
Биличнинг сўнгги иш жойи Саудия Арабистонининг “Ал Фотиҳ” клуби эди. У 2024 йилда ушбу жамоани тарк этган.
Шундан кейин хорват мутахассиси катта саҳнага қайтиш учун янги имконият кутганди. Агар тайинлов расмийлашса, бу унинг мураббийлик фаолиятидаги энг муҳим қайтишлардан бири бўлади.
Хорватия нима кутмоқда?
Хорватияда авлодлар алмашинуви масаласи бир неча йилдан бери кун тартибида турибди. Лука Модрич даври босқичма-босқич якунланар экан, жамоага янги етакчилар, янги тактик ғоялар ва янги энергия керак бўлади.
Билич айнан шу нуқтада муҳим фигурага айланиши мумкин. У миллий жамоа муҳитини яхши билади, хорват футболининг ички руҳини тушунади ва босим остида ишлаш тажрибасига эга.
Лекин бу қайтиш осон бўлмайди. Мухлислар натижа кутади, федерация барқарорлик хоҳлайди, жамоа эса янги босқичга оғриқсиз ўтиши керак. Яъни вазифа катта, “қайтиб келдим, ҳаммаси зўр бўлади” режими бу ерда ишламайди.
Янги давр расман бошланиши кутилмоқда
Славен Биличнинг Хорватия миллий жамоасига қайтиши ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ. Аммо манбаларга кўра, келишув деярли якунланган ва эълон яқин вақт ичида берилиши мумкин.
Агар бу тайинлов амалга ошса, Хорватия футболи Даличдан кейинги биринчи катта саҳифасини айнан Билич билан очади.
Энди асосий савол шу: Билич иккинчи уринишда Хорватияни яна Европанинг энг хавфли жамоаларидан бирига айлантира оладими?
…