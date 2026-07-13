Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзлар

·0·Спорт
Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзлар

UFC собиқ чемпиони Конор Макгрегор октагонга катта қайтишини ғалаба билан бошламоқчи эди. Аммо Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг илк дақиқадаёқ кутилмаган сценарийга бурилди: ирландиялик спортчи тиззасидан жароҳат олиб, техник нокаут орқали мағлуб бўлди.

“Нима бўлганига ҳали ҳам ишона олмаяпман”

Макгрегор жангдан кейинги баёнотида бу натижа уни қаттиқ ҳайратга солганини яширмади. Унинг таъкидлашича, жангга тайёргарлик даражаси яхши бўлган ва у ўзини формада ҳис қилган.

“Мен бу жангга шунчалик яхши тайёрланган эдимки, нима бўлганига ҳали ҳам ишона олмаяпман. Мени формада эмас деганларнинг гаплари — мутлақо сафсата”, — деди Конор.

Ирландиялик жангчи октагонга хотиржам, тайёр ва ўзига ишонган ҳолда чиққанини айтди. Аммо илк сониялардаги жароҳат режани бутунлай ўзгартириб юборди.

Ҳаммаси бир лаҳзада ўзгарди

Макгрегор Ҳоллоуэйга қарши жангнинг бошида тиззасидан жароҳат олди. Шу сабаб ҳакам баҳсни тўхтатди ва ғалаба техник нокаут орқали Макс Ҳоллоуэйга берилди.

Бу ҳолат мухлислар учун ҳам, Макгрегорнинг ўзи учун ҳам оғир зарба бўлди. Чунки кўпчилик унинг қайтишини узоқ кутган, жанг эса ҳақиқий тўқнашувга айланишидан олдин тугаб қолди.

Спортда энг ачинарлиси ҳам шу: баъзан йиллар давомида кутилган камбэк бир неча сонияда “loading…” ҳолатида қолиб кетади.

Конор танқидларга жавоб берди

Жангдан кейин Макгрегорнинг тайёргарлиги, жисмоний ҳолати ва келажаги ҳақида турли фикрлар билдирилди. Аммо у бу гапларни рад этди.

Унинг сўзларига кўра, муаммо тайёргарликда эмас, кутилмаган жароҳатда бўлган.

“Мен хотиржам, тайёр ва ўзимга ишонган ҳолда жангга чиққандим. Юз берган воқеадан қаттиқ ҳайратдаман”, — деб ёзди Макгрегор.

Бу баёнот орқали Конор мухлисларга асосий сигнални берди: у бу мағлубиятни фаолиятининг якуни сифатида қабул қилмаяпти.

“Мен албатта қайтаман”

Макгрегор ўз баёнотида таслим бўлмаслигини ҳам алоҳида таъкидлади. У жароҳатдан кейин тикланиб, яна октагонга қайтиш ниятида эканини билдирди.

“Лекин мен таслим бўлмайман. Бу синовдан ўтаман ва ўзимни йўқотиб қўймайман. Мен албатта қайтаман”, — деди у.

Бу сўзлар Конорнинг одатдаги жанговар руҳини эслатади. Аммо энди масала фақат характерда эмас — тикланиш жараёни, ёш, рақобат ва UFCдаги келажак режалари ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ҳоллоуэй ғалаба қозонди, аммо саволлар қолди

Макс Ҳоллоуэй расман ғалаба қозонди. Бироқ жанг тўлиқ давом этмагани учун бу натижа атрофида муҳокамалар узоқ давом этиши мумкин.

Мухлислар учун асосий саволлар ҳали очиқ: агар жароҳат бўлмаганида жанг қандай кечарди? Макгрегор ҳақиқатан ҳам яхши формада эдими? У яна юқори даражада қайтиши мумкинми?

Жавоблар эса Конорнинг тикланиш жараёни ва кейинги қарорига боғлиқ бўлади.

Макгрегор учун энг оғир синов бошланди

Конор Макгрегор фаолияти давомида катта ғалабаларни ҳам, оғир мағлубиятларни ҳам кўрган. Аммо бу сафарги ҳолат бошқача: у октагонда ўзини кўрсатишга улгурмасдан жароҳат сабаб тўхтаб қолди.

Энди унинг олдида яна бир катта синов турибди — танасини тиклаш, руҳан синмаслик ва мухлисларга ваъда қилган қайтишини амалга ошириш.

Конор “мен албатта қайтаман” деди. Энди бутун савол шунда: бу қайтиш яна бир катта шоу бўладими ёки UFCдаги сўнгги уринишлардан бирига айланадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Бугун, 10:40Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Бугун, 10:34Перес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларПерес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларБугун, 09:57Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Бугун, 02:54Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:36Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиЖуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиБугун, 02:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди