Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзлар
UFC собиқ чемпиони Конор Макгрегор октагонга катта қайтишини ғалаба билан бошламоқчи эди. Аммо Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг илк дақиқадаёқ кутилмаган сценарийга бурилди: ирландиялик спортчи тиззасидан жароҳат олиб, техник нокаут орқали мағлуб бўлди.
“Нима бўлганига ҳали ҳам ишона олмаяпман”
Макгрегор жангдан кейинги баёнотида бу натижа уни қаттиқ ҳайратга солганини яширмади. Унинг таъкидлашича, жангга тайёргарлик даражаси яхши бўлган ва у ўзини формада ҳис қилган.
“Мен бу жангга шунчалик яхши тайёрланган эдимки, нима бўлганига ҳали ҳам ишона олмаяпман. Мени формада эмас деганларнинг гаплари — мутлақо сафсата”, — деди Конор.
Ирландиялик жангчи октагонга хотиржам, тайёр ва ўзига ишонган ҳолда чиққанини айтди. Аммо илк сониялардаги жароҳат режани бутунлай ўзгартириб юборди.
Ҳаммаси бир лаҳзада ўзгарди
Макгрегор Ҳоллоуэйга қарши жангнинг бошида тиззасидан жароҳат олди. Шу сабаб ҳакам баҳсни тўхтатди ва ғалаба техник нокаут орқали Макс Ҳоллоуэйга берилди.
Бу ҳолат мухлислар учун ҳам, Макгрегорнинг ўзи учун ҳам оғир зарба бўлди. Чунки кўпчилик унинг қайтишини узоқ кутган, жанг эса ҳақиқий тўқнашувга айланишидан олдин тугаб қолди.
Спортда энг ачинарлиси ҳам шу: баъзан йиллар давомида кутилган камбэк бир неча сонияда “loading…” ҳолатида қолиб кетади.
Конор танқидларга жавоб берди
Жангдан кейин Макгрегорнинг тайёргарлиги, жисмоний ҳолати ва келажаги ҳақида турли фикрлар билдирилди. Аммо у бу гапларни рад этди.
Унинг сўзларига кўра, муаммо тайёргарликда эмас, кутилмаган жароҳатда бўлган.
“Мен хотиржам, тайёр ва ўзимга ишонган ҳолда жангга чиққандим. Юз берган воқеадан қаттиқ ҳайратдаман”, — деб ёзди Макгрегор.
Бу баёнот орқали Конор мухлисларга асосий сигнални берди: у бу мағлубиятни фаолиятининг якуни сифатида қабул қилмаяпти.
“Мен албатта қайтаман”
Макгрегор ўз баёнотида таслим бўлмаслигини ҳам алоҳида таъкидлади. У жароҳатдан кейин тикланиб, яна октагонга қайтиш ниятида эканини билдирди.
“Лекин мен таслим бўлмайман. Бу синовдан ўтаман ва ўзимни йўқотиб қўймайман. Мен албатта қайтаман”, — деди у.
Бу сўзлар Конорнинг одатдаги жанговар руҳини эслатади. Аммо энди масала фақат характерда эмас — тикланиш жараёни, ёш, рақобат ва UFCдаги келажак режалари ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Ҳоллоуэй ғалаба қозонди, аммо саволлар қолди
Макс Ҳоллоуэй расман ғалаба қозонди. Бироқ жанг тўлиқ давом этмагани учун бу натижа атрофида муҳокамалар узоқ давом этиши мумкин.
Мухлислар учун асосий саволлар ҳали очиқ: агар жароҳат бўлмаганида жанг қандай кечарди? Макгрегор ҳақиқатан ҳам яхши формада эдими? У яна юқори даражада қайтиши мумкинми?
Жавоблар эса Конорнинг тикланиш жараёни ва кейинги қарорига боғлиқ бўлади.
Макгрегор учун энг оғир синов бошланди
Конор Макгрегор фаолияти давомида катта ғалабаларни ҳам, оғир мағлубиятларни ҳам кўрган. Аммо бу сафарги ҳолат бошқача: у октагонда ўзини кўрсатишга улгурмасдан жароҳат сабаб тўхтаб қолди.
Энди унинг олдида яна бир катта синов турибди — танасини тиклаш, руҳан синмаслик ва мухлисларга ваъда қилган қайтишини амалга ошириш.
Конор “мен албатта қайтаман” деди. Энди бутун савол шунда: бу қайтиш яна бир катта шоу бўладими ёки UFCдаги сўнгги уринишлардан бирига айланадими?
…