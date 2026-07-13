Тошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқда

·39·Жамият
Тошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқда

Тошкентда кузатилаётган аномал иссиқ сабаб шаҳар бўйлаб ҳаво ҳароратини пасайтиришга қаратилган қўшимча чоралар кўрилмоқда. Хусусан, махсус техникалар ёрдамида марказий кўчалар, йўлаклар ва яшил ҳудудларга мунтазам равишда сув пуркалмоқда.

Бундан ташқари, пойтахтдаги майсазорлар, гулзорлар ва дарахтларни суғориш ишлари ҳам кучайтирилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай тадбирлар нафақат ўсимликларни жазирама таъсиридан асраш, балки шаҳар микроиқлимини бироз юмшатишга ҳам хизмат қилади.

Шунингдек, яқин кунларда Тошкентдаги фаввораларни сутка давомида узлуксиз ишлатиш режалаштирилган. Мутасаддилар ушбу чоралар жазирама кунларида ҳаво ҳароратини бироз пасайтириш, чанг миқдорини камайтириш ва пойтахт аҳолиси учун қулайроқ муҳит яратишга ёрдам беришини таъкидламоқда.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олиндиБугун, 12:52“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз бердиБугун, 11:47Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:27Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 10:21Сергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиСергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиБугун, 10:07Миробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиМиробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиБугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди