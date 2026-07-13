“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди
Беруний туманида тадбиркорлардан пул талаб қилиш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Гумонланувчилар чек берилмагани ҳақида “Soliq” мобил иловаси орқали мурожаат қилмаслик эвазига пул олган вақтда ушлангани айтилмоқда.
3 миллион сўм талаб қилинган
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Беруний тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.
Маълум қилинишича, тадбир давомида фуқаролар Д.А. ва А.Ю. ашёвий далиллар билан ушланган.
Терговга қадар текширув материалларига кўра, гумонланувчилар фуқаро М.Х.га тегишли U.Z. оилавий корхонаси савдо дўконида чек берилмагани юзасидан “Soliq” мобил иловаси орқали мурожаат қилмаслик эвазига 3 миллион сўм талаб қилган.
Улар ушбу маблағни олган вақтда қўлга олингани қайд этилмоқда.
Яна уч нафар тадбиркордан ҳам пул олингани аниқланган
Тезкор тадбирлар давомида Д.А.нинг туманда фаолият юритаётган яна уч нафар тадбиркор билан ҳам шунга ўхшаш ҳолатда алоқада бўлгани аниқланган.
Маълумотларга кўра, у тадбиркорларга чек бермаганлик ҳолатлари бўйича “Soliq” иловасига мурожаат қилмасликни ваъда қилиб, турли миқдорда пулларни товламачилик йўли билан олиб келган.
Бу ҳолат оддий “ариза ёзаман” деган гап эмас, тадбиркорлик муҳитига босим ўтказиш, қўрқитиш ва вазиятдан ноқонуний фойдаланиш сифатида баҳоланмоқда.
Иш товламачилик моддаси билан қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 165-моддаси — товламачилик билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳозирда иш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Қонунчиликка кўра, шахснинг айбдорлиги суд қарори билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади. Шу сабабли ҳозирча ҳолат тергов жараёнида ўрганилмоқда.
“Soliq” иловаси қўрқитиш воситаси эмас
“Soliq” мобил иловаси фуқароларга чек берилмаган ҳолатлар ҳақида мурожаат қилиш имконини беради. Аммо ушбу имкониятдан шахсий манфаат учун фойдаланиш, тадбиркордан пул талаб қилиш ёки мурожаат қилмаслик эвазига маблағ олиш қонунга зид.
Бу воқеа рақамли назорат воситалари қанчалик муҳим бўлса, улардан нотўғри фойдаланиш ҳам шунчалик жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Тадбиркорлар нимани билиши керак?
Бундай ҳолатларда тадбиркорлар қўрқувга тушмаслиги ва ноқонуний талабларга рози бўлмаслиги керак. Агар кимдир чек, солиқ ёки текширув билан қўрқитиб пул талаб қилса, бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш зарур.
Чек бериш — қонуний мажбурият. Лекин чек берилмагани ҳақида мурожаат қилмаслик эвазига пул талаб қилиш — бутунлай бошқа масала.
Тергов давом этмоқда
Беруний туманидаги мазкур ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гумонланувчиларнинг бошқа шунга ўхшаш ҳолатларга алоқадорлигини ҳам ўрганиши мумкин.
Сизнингча, “Soliq” иловаси орқали мурожаат қилиш тизимида бундай суиистеъмолларнинг олдини олиш учун қандай чоралар керак?
…