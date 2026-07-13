“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди

·24·Жамият
“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди

Беруний туманида тадбиркорлардан пул талаб қилиш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Гумонланувчилар чек берилмагани ҳақида “Soliq” мобил иловаси орқали мурожаат қилмаслик эвазига пул олган вақтда ушлангани айтилмоқда.

3 миллион сўм талаб қилинган

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Беруний тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.

Маълум қилинишича, тадбир давомида фуқаролар Д.А. ва А.Ю. ашёвий далиллар билан ушланган.

Терговга қадар текширув материалларига кўра, гумонланувчилар фуқаро М.Х.га тегишли U.Z. оилавий корхонаси савдо дўконида чек берилмагани юзасидан “Soliq” мобил иловаси орқали мурожаат қилмаслик эвазига 3 миллион сўм талаб қилган.

Улар ушбу маблағни олган вақтда қўлга олингани қайд этилмоқда.

Яна уч нафар тадбиркордан ҳам пул олингани аниқланган

Тезкор тадбирлар давомида Д.А.нинг туманда фаолият юритаётган яна уч нафар тадбиркор билан ҳам шунга ўхшаш ҳолатда алоқада бўлгани аниқланган.

Маълумотларга кўра, у тадбиркорларга чек бермаганлик ҳолатлари бўйича “Soliq” иловасига мурожаат қилмасликни ваъда қилиб, турли миқдорда пулларни товламачилик йўли билан олиб келган.

Бу ҳолат оддий “ариза ёзаман” деган гап эмас, тадбиркорлик муҳитига босим ўтказиш, қўрқитиш ва вазиятдан ноқонуний фойдаланиш сифатида баҳоланмоқда.

Иш товламачилик моддаси билан қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 165-моддаси — товламачилик билан жиноят иши қўзғатилган.

Ҳозирда иш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Қонунчиликка кўра, шахснинг айбдорлиги суд қарори билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади. Шу сабабли ҳозирча ҳолат тергов жараёнида ўрганилмоқда.

“Soliq” иловаси қўрқитиш воситаси эмас

“Soliq” мобил иловаси фуқароларга чек берилмаган ҳолатлар ҳақида мурожаат қилиш имконини беради. Аммо ушбу имкониятдан шахсий манфаат учун фойдаланиш, тадбиркордан пул талаб қилиш ёки мурожаат қилмаслик эвазига маблағ олиш қонунга зид.

Бу воқеа рақамли назорат воситалари қанчалик муҳим бўлса, улардан нотўғри фойдаланиш ҳам шунчалик жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Тадбиркорлар нимани билиши керак?

Бундай ҳолатларда тадбиркорлар қўрқувга тушмаслиги ва ноқонуний талабларга рози бўлмаслиги керак. Агар кимдир чек, солиқ ёки текширув билан қўрқитиб пул талаб қилса, бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш зарур.

Чек бериш — қонуний мажбурият. Лекин чек берилмагани ҳақида мурожаат қилмаслик эвазига пул талаб қилиш — бутунлай бошқа масала.

Тергов давом этмоқда

Беруний туманидаги мазкур ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гумонланувчиларнинг бошқа шунга ўхшаш ҳолатларга алоқадорлигини ҳам ўрганиши мумкин.

Сизнингча, “Soliq” иловаси орқали мурожаат қилиш тизимида бундай суиистеъмолларнинг олдини олиш учун қандай чоралар керак?

СолиқБерунийБош прокуратура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олиндиБугун, 12:52Тошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаТошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаБугун, 11:58Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:27Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 10:21Сергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиСергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиБугун, 10:07Миробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиМиробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиБугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди