ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?

·1·Спорт
ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?

ЖЧ-2026 яримфиналидаги энг катта тўқнашувлардан бирига ҳакамлар бригадаси маълум бўлди. Франция ва Испания ўртасидаги ўйинни салвадорлик Иван Бартон бошқариши кутилмоқда.

Катта ўйин — катта масъулият

FIFA 2026 йилги жаҳон чемпионати яримфинал босқичи доирасидаги Франция — Испания учрашуви учун ҳакамлар бригадасини белгилади.

Бош ҳакам сифатида Иван Бартон ишлайди. Майдонда унга Давид Моран ва Антонио Пупиро ёрдам беради.

Бу учрашув яримфинал мақоми, жамоалар даражаси ва финал йўлланмаси сабаб ҳакамлар учун ҳам жуда катта синов бўлади. Бундай ўйинларда ҳар бир ҳуштак, ҳар бир VAR қарори ва ҳатто майда фоллар ҳам катта муҳокамага айланиши мумкин.

Ҳакамлар бригадаси

Вазифа

Ҳакам

Бош ҳакам

Иван Бартон

1-ёрдамчи ҳакам

Давид Моран

2-ёрдамчи ҳакам

Антонио Пупиро

Тўртинчи ҳакам

Гленн Нюберг

Захира ёрдамчи ҳакам

Маҳбод Бейги

Тўртинчи ҳакам вазифасини швециялик Гленн Нюберг бажаради. Захира ёрдамчи ҳакам сифатида эса Швеция вакили Маҳбод Бейги ишлайди.

Ўйин қачон бошланади?

Франция ва Испания ўртасидаги яримфинал баҳси 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан 00:00 да старт олади.

Учрашув Dallas Stadiumда бўлиб ўтади. Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади.

Бу ерда интрига тайёр: бир томонда Франциянинг кучли таркиби, иккинчи томонда Испаниянинг тўп билан ўйнашга қурилган услуби. Ҳакам учун ҳам ўйин “оддий югуриб келиб ҳуштак чалиш” эмас — юқори темп, кўп яккакураш ва босим максимал даражада бўлади.

Топ-4 жамоалар яримфиналда

Аввалроқ жаҳон чемпионати яримфиналида илк бор FIFA рейтингининг топ-4 жамоаси иштирок этиши маълум қилинганди.

Бу ҳолат ЖЧ-2026нинг ҳал қилувчи босқичини янада қизиқарли қилади. Чунки яримфиналда тасодифий жамоалар эмас, турнирнинг энг кучли ва энг барқарор термалари тўқнаш келмоқда.

Бартон учун катта имконият

Иван Бартон учун Франция — Испания баҳси фаолиятидаги энг нуфузли учрашувлардан бирига айланиши мумкин.

Жаҳон чемпионати яримфиналини бошқариш ҳар қандай ҳакам учун катта ишонч белгиси ҳисобланади. Энди Бартондан талаб оддий: ўйинни сезиш, босимга берилмаслик ва футболни ортиқча тўхтатиб қўймаслик.

Яримфиналда эса хатога жой жуда кам. Бир нотўғри қарор нафақат ўйин тақдирини, балки бутун турнир муҳокамасини ўзгартириб юбориши мумкин.

Финалга бир қадам қолди

Франция ва Испания ўртасидаги баҳс ЖЧ-2026нинг энг кутилган ўйинларидан бири бўлиб турибди. Ҳакамлар бригадаси эълон қилингач, учрашув атрофидаги қизиқиш янада ошди.

Энди асосий савол битта: майдонда юлдузлар гапирадими ёки яримфинал тақдирини ҳакам қарорлари муҳокамаси белгилаб берадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларМакгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларБугун, 10:43Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?Бугун, 10:40Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Бугун, 10:34Перес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларПерес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларБугун, 09:57Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Бугун, 02:54Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди