ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?
ЖЧ-2026 яримфиналидаги энг катта тўқнашувлардан бирига ҳакамлар бригадаси маълум бўлди. Франция ва Испания ўртасидаги ўйинни салвадорлик Иван Бартон бошқариши кутилмоқда.
Катта ўйин — катта масъулият
FIFA 2026 йилги жаҳон чемпионати яримфинал босқичи доирасидаги Франция — Испания учрашуви учун ҳакамлар бригадасини белгилади.
Бош ҳакам сифатида Иван Бартон ишлайди. Майдонда унга Давид Моран ва Антонио Пупиро ёрдам беради.
Бу учрашув яримфинал мақоми, жамоалар даражаси ва финал йўлланмаси сабаб ҳакамлар учун ҳам жуда катта синов бўлади. Бундай ўйинларда ҳар бир ҳуштак, ҳар бир VAR қарори ва ҳатто майда фоллар ҳам катта муҳокамага айланиши мумкин.
Ҳакамлар бригадаси
Вазифа
Ҳакам
Бош ҳакам
Иван Бартон
1-ёрдамчи ҳакам
Давид Моран
2-ёрдамчи ҳакам
Антонио Пупиро
Тўртинчи ҳакам
Гленн Нюберг
Захира ёрдамчи ҳакам
Маҳбод Бейги
Тўртинчи ҳакам вазифасини швециялик Гленн Нюберг бажаради. Захира ёрдамчи ҳакам сифатида эса Швеция вакили Маҳбод Бейги ишлайди.
Ўйин қачон бошланади?
Франция ва Испания ўртасидаги яримфинал баҳси 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан 00:00 да старт олади.
Учрашув Dallas Stadiumда бўлиб ўтади. Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади.
Бу ерда интрига тайёр: бир томонда Франциянинг кучли таркиби, иккинчи томонда Испаниянинг тўп билан ўйнашга қурилган услуби. Ҳакам учун ҳам ўйин “оддий югуриб келиб ҳуштак чалиш” эмас — юқори темп, кўп яккакураш ва босим максимал даражада бўлади.
Топ-4 жамоалар яримфиналда
Аввалроқ жаҳон чемпионати яримфиналида илк бор FIFA рейтингининг топ-4 жамоаси иштирок этиши маълум қилинганди.
Бу ҳолат ЖЧ-2026нинг ҳал қилувчи босқичини янада қизиқарли қилади. Чунки яримфиналда тасодифий жамоалар эмас, турнирнинг энг кучли ва энг барқарор термалари тўқнаш келмоқда.
Бартон учун катта имконият
Иван Бартон учун Франция — Испания баҳси фаолиятидаги энг нуфузли учрашувлардан бирига айланиши мумкин.
Жаҳон чемпионати яримфиналини бошқариш ҳар қандай ҳакам учун катта ишонч белгиси ҳисобланади. Энди Бартондан талаб оддий: ўйинни сезиш, босимга берилмаслик ва футболни ортиқча тўхтатиб қўймаслик.
Яримфиналда эса хатога жой жуда кам. Бир нотўғри қарор нафақат ўйин тақдирини, балки бутун турнир муҳокамасини ўзгартириб юбориши мумкин.
Финалга бир қадам қолди
Франция ва Испания ўртасидаги баҳс ЖЧ-2026нинг энг кутилган ўйинларидан бири бўлиб турибди. Ҳакамлар бригадаси эълон қилингач, учрашув атрофидаги қизиқиш янада ошди.
Энди асосий савол битта: майдонда юлдузлар гапирадими ёки яримфинал тақдирини ҳакам қарорлари муҳокамаси белгилаб берадими?
…