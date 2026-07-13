Родри Ламине Ямални хотиржамликка чақирди: Испания юлдузи босим остида қолмоқдами?

·20·Спорт
Родри Ламине Ямални хотиржамликка чақирди: Испания юлдузи босим остида қолмоқдами?

Испания терма жамоаси сардори Родри Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан жамоанинг энг ёш юлдузи Ламине Ямалга мурожаат қилиб, уни майдондаги ҳаяжон ва ортиқча хавотирни жиловлашга чақирди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Барселона иқтидорининг ўйини жамоа учун ўта муҳим эканини таъкидлар экан, унинг ўзини кўрсатишга бўлган ҳаддан ташқари интилиши баъзида зарар келтираётганини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Францияга қарши кечадиган ўта муҳим баҳс олдидан Родри ёш ҳужумчининг руҳий ҳолатига эътибор қаратди. Унинг фикрича, 19 ёшли футболчи ўз маҳоратини исботлашга бўлган кучли хоҳиш туфайли бироз асабийлашмоқда, бу эса унинг қанотдаги табиий портловчи ҳаракатларига тўсқинлик қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Родри Ямалнинг интеллектини юқори баҳолаган ҳолда, унга тажрибали маслаҳатлар бериб келмоқда.

Тажриба ва ёшлик мувозанати

"У биз учун тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам жуда муҳим ўйинчи. Ламине жуда ақлли йигит, бироқ баъзида ўзини исботлашга бўлган хавотири (анхиетй) уни бироз шошилтириб қўяди. У ҳали 19 ёшда эканини унутмаслик керак, ўйиннинг маълум паллаларида уни тинчлантириб туришимиз лозим", — дея таъкидлади Родри чорак финалдан кейинги интервюсида.

Ламине Ямал йирик турнирларда 10 та ғалабага эришган энг ёш европалик футболчи сифатида тарихга кирган бўлса-да, ушбу Жаҳон чемпионатида унинг самарадорлиги борасида саволлар туғилмоқда. Турнирга кичик жароҳат билан келган футболчи Ла Лигадаги ёрқин формасини тўлиқ намойиш эта олмаяпти ва рақиб жарима майдончаси атрофида кўпинча яккаланиб қолмоқда.

Шунга қарамай, ёш ҳужумчи танқидларга нисбатан вазмин муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, шахсий статистика жамоавий муваффақиятдан устун эмас. "Агар биз Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқсак, ҳеч ким менинг нечта гол урганимни эсламайди. Мен ўз ҳаракатларим билан рақиб ҳимоячиларини чалғитиб, жамоадошларимга бўш жой яратиб бераётганимдан хурсандман", — дейди Ямал.

Евро-2024dan кейинги ўсиш

Родри Ямалнинг Европа чемпионатидаги ғалабадан сўнг анча улғайганини эътироф этди. Эндиликда у кутилмаган кашфиёт эмас, балки жамоанинг шаклланган ва етакчи аъзоларидан бири сифатида қабул қилинмоқда. Сардорнинг айтишича, ёш футболчи доимий равишда ўз устида ишлашга ва катталарнинг маслаҳатларига қулоқ солишга тайёр.

"У Евро-2024da ўзининг етуклигини кўрсатган эди. Ҳозир у икки ёшга улғайган ва унинг бу ёшда қилаётган ишлари бизни ҳайрон қолдирмайди. Ўйинни ўқиш борасида ҳали ўрганадиган жиҳатлари бор, бу унинг ёшида табиий ҳол. Энг муҳими, у тинглашни билади ва муносабати билан барчага намуна бўлмоқда", — дея қўшимча қилди Родри.

Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал учрашуви нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки Ламине Ямал каби ёш истеъдодларнинг катта босим остида қанчалик бардош бера олишини кўрсатадиган жиддий имтиҳон бўлиши кутилмоқда.

ИспанияРодриЛамине ЯмалЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта Рафинья ва Карим Адееми трансфери борасидаги режаларни очиқладиЖоан Лапорта Рафинья ва Карим Адееми трансфери борасидаги режаларни очиқладиБугун, 14:51Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Бугун, 14:37Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиФлориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиБугун, 14:14Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБарселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБугун, 13:56Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиБугун, 13:34Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаАрсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди