Родри Ламине Ямални хотиржамликка чақирди: Испания юлдузи босим остида қолмоқдами?
Испания терма жамоаси сардори Родри Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан жамоанинг энг ёш юлдузи Ламине Ямалга мурожаат қилиб, уни майдондаги ҳаяжон ва ортиқча хавотирни жиловлашга чақирди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Барселона иқтидорининг ўйини жамоа учун ўта муҳим эканини таъкидлар экан, унинг ўзини кўрсатишга бўлган ҳаддан ташқари интилиши баъзида зарар келтираётганини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Францияга қарши кечадиган ўта муҳим баҳс олдидан Родри ёш ҳужумчининг руҳий ҳолатига эътибор қаратди. Унинг фикрича, 19 ёшли футболчи ўз маҳоратини исботлашга бўлган кучли хоҳиш туфайли бироз асабийлашмоқда, бу эса унинг қанотдаги табиий портловчи ҳаракатларига тўсқинлик қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Родри Ямалнинг интеллектини юқори баҳолаган ҳолда, унга тажрибали маслаҳатлар бериб келмоқда.
Тажриба ва ёшлик мувозанати"У биз учун тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам жуда муҳим ўйинчи. Ламине жуда ақлли йигит, бироқ баъзида ўзини исботлашга бўлган хавотири (анхиетй) уни бироз шошилтириб қўяди. У ҳали 19 ёшда эканини унутмаслик керак, ўйиннинг маълум паллаларида уни тинчлантириб туришимиз лозим", — дея таъкидлади Родри чорак финалдан кейинги интервюсида.
Ламине Ямал йирик турнирларда 10 та ғалабага эришган энг ёш европалик футболчи сифатида тарихга кирган бўлса-да, ушбу Жаҳон чемпионатида унинг самарадорлиги борасида саволлар туғилмоқда. Турнирга кичик жароҳат билан келган футболчи Ла Лигадаги ёрқин формасини тўлиқ намойиш эта олмаяпти ва рақиб жарима майдончаси атрофида кўпинча яккаланиб қолмоқда.
Шунга қарамай, ёш ҳужумчи танқидларга нисбатан вазмин муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, шахсий статистика жамоавий муваффақиятдан устун эмас. "Агар биз Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқсак, ҳеч ким менинг нечта гол урганимни эсламайди. Мен ўз ҳаракатларим билан рақиб ҳимоячиларини чалғитиб, жамоадошларимга бўш жой яратиб бераётганимдан хурсандман", — дейди Ямал.
Евро-2024dan кейинги ўсишРодри Ямалнинг Европа чемпионатидаги ғалабадан сўнг анча улғайганини эътироф этди. Эндиликда у кутилмаган кашфиёт эмас, балки жамоанинг шаклланган ва етакчи аъзоларидан бири сифатида қабул қилинмоқда. Сардорнинг айтишича, ёш футболчи доимий равишда ўз устида ишлашга ва катталарнинг маслаҳатларига қулоқ солишга тайёр.
"У Евро-2024da ўзининг етуклигини кўрсатган эди. Ҳозир у икки ёшга улғайган ва унинг бу ёшда қилаётган ишлари бизни ҳайрон қолдирмайди. Ўйинни ўқиш борасида ҳали ўрганадиган жиҳатлари бор, бу унинг ёшида табиий ҳол. Энг муҳими, у тинглашни билади ва муносабати билан барчага намуна бўлмоқда", — дея қўшимча қилди Родри.
Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал учрашуви нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки Ламине Ямал каби ёш истеъдодларнинг катта босим остида қанчалик бардош бера олишини кўрсатадиган жиддий имтиҳон бўлиши кутилмоқда.
…