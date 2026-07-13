Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйди

·38·Спорт
Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйди

Каталониянинг Барселона клуби президенти Жоан Лапорта Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес трансфери бўйича ўз позициясини кескин баён қилди. Клуб раҳбари Атлетико Мадрид билан олиб борилаётган музокаралар чексиз давом этмаслигини ва Барселона томонидан билдирилган таклифнинг аниқ муддати борлигини маълум қилди. Ушбу трансфер Каталония клубининг ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги асосий мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШда бўлиб турган Жоан Лапорта журналистлар билан суҳбатда клубнинг трансфер сиёсати ҳақида тўхталар экан, ҳеч кимнинг "ноғорасига ўйнамаслиги"ни таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Барселона ўз шартларини таклиф қилган ва энди навбат Мадрид клубига. Goal.com нашри хабарига кўра, Лапорта ушбу таклиф муддатсиз эмаслигини ва маълум вақтдан сўнг ўз кучини йўқотиши мумкинлигини очиқчасига огоҳлантирган.

"Биз ўз суръатимизни белгилаймиз. Таклиф киритдик, аммо у чексиз ёки очиқ қоладиган таклиф эмас. Унинг қанча вақт амал қилишини кўрамиз. Биз мураббий ва техник штаб сўраган футболчини қўлга киритиш ниятимизни билдирдик. У бизга жуда ёқади ва мен уни фантастик футболчи деб ҳисоблайман", — дея таъкидлади Лапорта.

Клублар ўртасидаги мураккаб муносабатлар

Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасидаги трансфер алоқалари тарихан мураккаб кечган. Жоан Лапорта икки клуб ўртасидаги юзага келиши мумкин бўлган тушунмовчиликларни бартараф этиш учун шахсан ҳаракат қилганини айтди. Метрополитано раҳбарияти билан мулоқотда у Каталония клубининг позициясини аниқ тушунтириб берган.

Президентнинг сўзларига кўра, у Мадрид клубига ҳеч қандай қўшимча босим ўтказмаган. Шунчаки, агар Атлетико Мадридда бошқа муқобил вариантлар пайдо бўлса, Барселона ўз таклифини қайта кўриб чиқиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган. Ҳозирча музокаралар маълум бир нуқтада тўхтаб турибди, бироқ Барселона раҳбарияти вазиятни назорат қилаётганига ишончи комил.

Хулиан Альварес ўзининг сермаҳсул ўйинлари билан нафақат Испания чемпионатида, балки халқаро майдонда ҳам юксак обрўга эга бўлди. У 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Швейцарияга қарши чорак финал баҳсида ғалаба голини уриб, ўзининг юқори савиядаги ҳужумчи эканлигини яна бир бор исботлади. Аввал Манчестер Сити сафида тўп сурган 26 ёшли футболчи ўтган мавсумда Атлетико Мадрид учун барча мусобақаларда 20 та гол уришга муваффақ бўлди.

Нега айнан Хулиан Альварес?

Барселона техник департаменти аргентиналик ҳужумчини жамоа ҳужум чизиғини эволюция қилиш учун энг муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Унинг тактик кўп қирралилиги ва гол сезиш қобилияти Хави ёки келажакдаги мураббийлар учун катта устунлик бериши мумкин. Шу сабабли, клуб раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошириш учун молиявий ва ҳуқуқий имкониятларни ишга солмоқда.

Ҳозирча Атлетико Мадрид томони ушбу баёнотга расмий муносабат билдирмади. Бироқ, Испания матбуоти ушбу трансфер ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бири бўлишини тахмин қилмоқда. Барселона ўз таклифини қайтариб олишидан олдин Мадрид клуби тезроқ қарор қабул қилиши керак бўлади.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресЖоан ЛапортаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиФлориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиБугун, 14:14Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиБугун, 13:34Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаАрсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаБугун, 13:17Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиБугун, 12:53Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаРубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаБугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди