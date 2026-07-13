Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйди
Каталониянинг Барселона клуби президенти Жоан Лапорта Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес трансфери бўйича ўз позициясини кескин баён қилди. Клуб раҳбари Атлетико Мадрид билан олиб борилаётган музокаралар чексиз давом этмаслигини ва Барселона томонидан билдирилган таклифнинг аниқ муддати борлигини маълум қилди. Ушбу трансфер Каталония клубининг ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги асосий мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШда бўлиб турган Жоан Лапорта журналистлар билан суҳбатда клубнинг трансфер сиёсати ҳақида тўхталар экан, ҳеч кимнинг "ноғорасига ўйнамаслиги"ни таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Барселона ўз шартларини таклиф қилган ва энди навбат Мадрид клубига. Goal.com нашри хабарига кўра, Лапорта ушбу таклиф муддатсиз эмаслигини ва маълум вақтдан сўнг ўз кучини йўқотиши мумкинлигини очиқчасига огоҳлантирган.
"Биз ўз суръатимизни белгилаймиз. Таклиф киритдик, аммо у чексиз ёки очиқ қоладиган таклиф эмас. Унинг қанча вақт амал қилишини кўрамиз. Биз мураббий ва техник штаб сўраган футболчини қўлга киритиш ниятимизни билдирдик. У бизга жуда ёқади ва мен уни фантастик футболчи деб ҳисоблайман", — дея таъкидлади Лапорта.
Клублар ўртасидаги мураккаб муносабатларБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасидаги трансфер алоқалари тарихан мураккаб кечган. Жоан Лапорта икки клуб ўртасидаги юзага келиши мумкин бўлган тушунмовчиликларни бартараф этиш учун шахсан ҳаракат қилганини айтди. Метрополитано раҳбарияти билан мулоқотда у Каталония клубининг позициясини аниқ тушунтириб берган.
Президентнинг сўзларига кўра, у Мадрид клубига ҳеч қандай қўшимча босим ўтказмаган. Шунчаки, агар Атлетико Мадридда бошқа муқобил вариантлар пайдо бўлса, Барселона ўз таклифини қайта кўриб чиқиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган. Ҳозирча музокаралар маълум бир нуқтада тўхтаб турибди, бироқ Барселона раҳбарияти вазиятни назорат қилаётганига ишончи комил.
Хулиан Альварес ўзининг сермаҳсул ўйинлари билан нафақат Испания чемпионатида, балки халқаро майдонда ҳам юксак обрўга эга бўлди. У 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Швейцарияга қарши чорак финал баҳсида ғалаба голини уриб, ўзининг юқори савиядаги ҳужумчи эканлигини яна бир бор исботлади. Аввал Манчестер Сити сафида тўп сурган 26 ёшли футболчи ўтган мавсумда Атлетико Мадрид учун барча мусобақаларда 20 та гол уришга муваффақ бўлди.
Нега айнан Хулиан Альварес?Барселона техник департаменти аргентиналик ҳужумчини жамоа ҳужум чизиғини эволюция қилиш учун энг муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Унинг тактик кўп қирралилиги ва гол сезиш қобилияти Хави ёки келажакдаги мураббийлар учун катта устунлик бериши мумкин. Шу сабабли, клуб раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошириш учун молиявий ва ҳуқуқий имкониятларни ишга солмоқда.
Ҳозирча Атлетико Мадрид томони ушбу баёнотга расмий муносабат билдирмади. Бироқ, Испания матбуоти ушбу трансфер ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бири бўлишини тахмин қилмоқда. Барселона ўз таклифини қайтариб олишидан олдин Мадрид клуби тезроқ қарор қабул қилиши керак бўлади.
…